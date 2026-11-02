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Tipsport extraliga 2026/27

Sparta hlásí velkou posilu do obrany. Ze Švýcarska přichází mistr světa Rutta

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  12:00
Obránce Jan Rutta v dresu švýcarského Servette.

Obránce Jan Rutta v dresu švýcarského Servette. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Fabrice De Gasperis

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Vlevo Jan Rutta, vpravo Radko Gudas.
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Jan Rutta.
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Na začátku reprezentační pauzy vítá hokejová Sparta velkou posilu. Ze švýcarského Servette přichází do obrany šestatřicetiletý Jan Rutta, vítěz dvou Stanley Cupů a mistr světa z Prahy.

„Je to zkušený obránce, který má za sebou velké úspěchy a ví, co je potřeba k vítězství. Věříme, že svou vítěznou mentalitu přenese i do naší kabiny. Pečlivě jsme ho sledovali a je vidět, že je výborně fyzicky připravený a ve skvělé kondici,“ pochvaloval si sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Sparta získává zadáka s více než 400 starty v NHL, kde Rutta v letech 2020 a 2021 získal Stanley Cup s Tampou. V elitní lize světa oblékal také dres Chicaga, Pittsburghu a San Jose.

Po zámořských angažmá se vrátil do Evropy, kde nastupoval v Ženevě za tamní Servette. Za necelé dvě sezony odehrál 70 zápasů včetně play off, nastřádal v nich 28 bodů (8+20).

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„Čekali jsme od Ženevy asi trošku něco jiného. Hlavně i kvůli jazyku. Kdo neumí francouzsky, neobjedná si ani pečivo,“ vysvětlil se smíchem dřívější konec švýcarského angažmá písecký rodák.

V Česku nastupoval v juniorce za Plzeň, mezi dospělými pak za Chomutov. Přesto nyní přichází do známého prostředí, s pražským klubem totiž v posledních letech pravidelně trénoval během letní přípravy.

„V kabině jsem už pár let byl a mám tam i Kovárnu (gólmana Jakuba Kováře), který je taky z Písku. Známých tváří bude určitě dost. Tím, že přicházím v reprezentační přestávce, je větší prostor se se všemi novými tvářemi poznat,“ líčil Rutta.

Jan Rutta v benefičním utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu uspořádal Jakub Lauko.

Pražané momentálně řeší v defenzivě personální výpadky, se zdravotními komplikacemi se potýká Ronald Knot, chybí také Mark Pysyk.

Rutta tak má vypomoct i současnému stavu, námluvy se Spartou však nejsou novinkou. „S Honzou jsme byli dlouhodobě v kontaktu, ale teprve nyní nastaly podmínky, abychom se dohodli,“ přiblížil Divíšek.

„Když jsem se vracel z Ameriky, podepsal jsem v Ženevě, ale po Spartě jsem pořád trošku koukal,“ přiznal Rutta.

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Účastník tří světových šampionátů a letošních olympijských her se k týmu připojuje po třetině soutěže, po které Pražanům patří šestá příčka. Do reprezentační přestávky jdou po dvou výhrách v řadě, naposledy si poradili s Litvínovem 3:0.

„Sparta není tam, kde bychom chtěli být. Pauza nám určitě pomůže. Po ní udělám všechno pro to, abych týmu pomohl a zvedli jsme se,“ burcoval po podpisu.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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