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Tipsport extraliga 2026/27

Jsem jak hodinový manžel. Augusta si práci ve Spartě chválí, přeruší čekání na titul?

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  15:48
Sparťanský trenér Patrik Augusta na akci k zahájení sezony.

Sparťanský trenér Patrik Augusta na akci k zahájení sezony. | foto: HC Sparta Praha

Sparťanský trenér Patrik Augusta na akci k zahájení sezony.
Zahájení sezony hokejové Sparty.
Zahájení sezony hokejové Sparty.
Zahájení sezony hokejové Sparty.
21 fotografií
Mezi novináře přišel s úsměvem, se všemi si potřásl rukou. Natěšení na start nové sezony hokejové extraligy bylo na Patriku Augustovi patrné. „Už se nemůžu dočkat, baví mě každý den, kdy jdu do práce,“ pochvaloval si sparťanský trenér.

Také on se zúčastnil netradičního zahájení ročníku, které pražský celek absolvoval na inscenaci Cirku La Putyka s názvem ST.ART. Pro šestapadesátiletého kouče šlo už o druhý takový zážitek, i tentokrát si ale odnesl cenné poznatky.

„Viděl jsem silné výkony artistů. Miluju lidi, kteří dělají něco srdcem a ještě to umějí. A klobouk dolů před partou kolem Rosti Nováka, který to dal do kupy. Jsou to lidé z několika zemí a dali dohromady úžasné představení,“ oceňoval Augusta.

Právě ke kultuře má nyní blíže, po přesunu do Prahy má více možností na návštěvy divadel.

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„Za dobu, co jsem tady, jsem byl dvakrát více než za posledních deset let. Byl jsem dvakrát tady, ale i na jiných představeních. Myslím, že můžu získat plusové body u manželky, že ji občas vytáhnu za kulturou a mám i nějaké kamarády,“ pronesl se širokým úsměvem.

Po třech sezonách u reprezentační dvacítky, se kterou získal na juniorských šampionátech stříbro a dva bronzy, se vrátil ke každodenní klubové práci, což pochopitelně i významně změnilo jeho běžný režim.

„Jezdím domů na hodinového manžela, občas něco opravit, posekat zahradu. Můj styl práce je být déle na zimáku, mít vše připravené, jsem tam do čtyř nebo do pěti odpoledne. Poznávám Prahu na kole, což je fantastické. Nevěřil bych, kam až můžu dojet po cyklostezkách a co všechno můžu vidět. To je takové moje lehké odreagování,“ poodhalil.

Sparťanský trenér Patrik Augusta na akci k zahájení sezony.

„Ale jsem tady kvůli hokeji a ten je pro mě priorita,“ zdůraznil vzápětí úspěšný kouč.

Po krátké extraligové štaci v Mladé Boleslavi a posléze pětiletém angažmá v Liberci ho čeká třetí klub v české nejvyšší soutěži. Navíc ve Spartě, která na titul čeká od roku 2007.

Že by ale Augusta vzhledem k trénování ambiciózního klubu cítil větší tlak? S tím na něj nechoďte.

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„Přece nepřijdu do Sparty a nebudeme mluvit o tom, že skončíme druzí nebo třetí. Čeká se tu na to 20 let, je tady 14 týmů, které chtějí vyhrát a čtyři nebo pět mají jednoznačně obrovskou šanci,“ uvedl jihlavský rodák.

Pod jeho vedením mají nyní Pražané za sebou sedm přípravných duelů, ze kterých v pěti případech vyhráli.

„Spokojenost je cesta do pekel, ale za těch šest týdnů jsme ušli nějakou cestu. Myslím, že hráči nějakým způsobem vědí, co po nich vyžadujeme nebo co bychom chtěli na ledě vidět,“ líčil bývalý nejlepší střelec zámořské AHL.

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Se svým týmem by se rád prezentoval odvážným, obětavým a bojovným hokejem, od hráčů chce co nejvíce času stráveného v útočné třetině. Dobře ale ví, že základem především ve vyřazovacích bojích bude pevná defenziva.

„S výkony nebudu nikdy spokojen, dokud nevyhrajeme poslední utkání sezony. Do té doby je pořád na čem pracovat. Zatím se mi líbí nastavení hráčů, cítím z nich dobrou energii. Ta samozřejmě klesá, když se nedaří, tam se teprve ukáže, jak silní budeme,“ měl jasno Augusta.

Celek z hlavního města odstartuje základní část v Olomouci 16. září, první domácí zápas je na programu o šest dní později s Mladou Boleslaví. Ještě předtím, ve čtvrtek 10. září, odehraje poslední přípravný duel proti Karlovým Varům.

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„Cítím i takovou malou a zdravou nervozitu v týmu. Už je to dlouhé a čekáme, až to příští týden vypukne. Je hodně akcí mimo led, hráči mají mediální povinnosti, potřebujeme to trochu uklidnit, nachystat se. Pak už to bude jenom o hokeji,“ vyhlížel Augusta.

„Chceme být úspěšní v každém zápase a já budu na hráče tlačit a tlačím i na sebe, protože jsem perfekcionista. Chci mít všechno dobře připravené, předat to správně hráčům a to samé budu vyžadovat od nich. Vím, že perfekce jako taková neexistuje, ale když ji budete vyžadovat, tak se můžete přiblížit k dobrým výkonům,“ vyhlásil lídr nového realizačního týmu Sparty.

Realizační tým hokejové Sparty. Zleva Michal Neuvirth, Ladislav Šmíd, Patrik Augusta a Tomáš Netík.

K ruce má už vyzkoušeného asistenta Ladislava Šmída, doplňuje je také Tomáš Netík, gólmany má pak na starost Michal Neuvirth.

„Musíme dostat hráče do těch pozic, aby se v nich cítili co nejkomfortněji, aby v nich mohli být co nejúspěšnější a nejsilnější a aby mohli vytvořit tým. Já ho nevytvořím, můžu je nasměrovat, říct, jak to cítím. Stejně jako ostatní kluci z realizáku. Je to skvělá parta kluků, kteří chtějí vyhrávat a kteří každodenně pracují naplno,“ těšilo Augustu.

Následující týdny a především měsíce ukážou, zda nový impulz přinese Pražanům i vytoužený úspěch. A zda přeruší 20 let dlouhé čekání na titul.

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5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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