Spartu bojkotují vlastní fanoušci. Jsme znechucení hrou, vzkazují

„Je to především symbolické gesto, kterým chceme dát najevo, že nám to není jedno. Bohužel nejde jen o prohry v posledních zápasech, ale o způsoby, jak se prohrává, a o dlouhodobou nestabilitu výkonů. Cílem je, aby si Sparta uvědomila, že se hokej hraje pro fanoušky. A třeba to některé hráče nakopne nebo zdravě naštve.“

- Igor Němec, předseda fanklubu Sparty