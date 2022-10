První nájezdy, Plzeň má bod. Věřím, že se vše zvedá, říká trenér Kořínek

Čekání na gól. Už je to dlouhé, ví Houdek Už to vypadalo, že oslaví premiérovou trefu v extralize. Ale plzeňský obránce Michal Houdek si musí počkat. Gól po jeho střele byl nakonec připsán spoluhráči Malátovi tečujícímu před brankou. „V první chvíli jsem se radoval, i když tomu moc nevěřil. Pak jsem viděl, že slaví i Malátís a znejistěl ještě víc. Teč tam asi byla, ale jestli od něj, těžko říci,“ pousmál se 22letý Houdek po domácí porážce 1:2 s Mladou Boleslaví v nájezdech. Sebastián Malát se raduje z branky do sítě Mladé Boleslavi. Čekání tak trvá dál. Štve vás to?

Je to vážně dlouhé. Vlastně i na první asistenci v extralize jsem čekal jedenáct set dnů. Možná jsem v popředí rekordů, jak dlouho hráč čeká v soutěži na bod... Snažil jste se hodně podporovat útok, s výkonem jste spokojený?

Necítil jsem se úplně dobře, nebyl to stoprocentní výkon. Ale to asi nebude nikdy... Škoda, že jsme ztratili vedení 1:0, tři body by byly lepší. Ale i ten jeden bereme. Pochválíte brankáře Svobodu? Připsal si 43 zákroků, zastavil několik sólových nájezdů.

Kdepak, od chválení jsou tu jiní. Ale i on sám určitě cítil, že nám byl velikou oporou a kdyby v brance nestál, mohlo to dopadnout jinak. Máte desátý start v sezoně, cítíte teď největší šanci usadit se v nejvyšší soutěži natrvalo?

Šanci cítím, ale to nic nemění na tom, že dělám pořád všechno stejně. Hokeji prostě dávám vše. V prodloužení jste soupeře tlačili, byl tam druhý bod nejblíž?

I naše přesilovka těsně před koncem normální hrací doby to mohla zlomit. Stejně tak ta jejich chvíli předtím. Oba týmy mohly rozhodnout, my nakonec máme bod. Už ve čtvrtek vás čeká další důležitý souboj na ledě Motoru.

Tabulka je našlapaná a není zápas, kdy by to nebyl boj. My si z každého potřebujeme něco vzít. A nejlepší by byly tři body.