Jeřábek pokračuje v Plzni. Dlouhodobě potvrzuje své kvality lídra, chválí ho Straka

Jeřábek se do mateřského klubu vrátil před rokem z Třince a v sezoně odehrál za Plzeň včetně play off 51 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal sedm asistencí.
Týmu pomohl k druhému místu po základní části, ve čtvrtfinále Západočeši prohráli 3:4 na zápasy se Spartou.
Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech
Účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v Pekingu 2022 je trojnásobným extraligovým šampionem. V roce 2013 ovládl domácí play off s Plzní, v letech 2023 a 2024 s Třincem.
V roce 2018 byl Jeřábek v kádru Washingtonu při zisku Stanley Cupu, ale neodehrál dostatečný počet zápasů, aby oficiálně patřil mezi šampiony NHL.