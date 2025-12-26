Tipsport extraliga 2025/26

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

  21:52
Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z návratu obránce Rayena Petrovického po dlouhém zranění. Naopak Vítkovice můžou slavit první tříbodové vítězství proti Hanákům v této sezoně, zlepšení pozice v tabulce a třetí extraligovou výhru v řadě.
Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze. | foto: ČTK

„Myslím si, že pohyb jsme měli dobrý, ale protivník využíval možnosti, které dostal v předbrankovém prostoru. Zápas se lámal ve druhé třetině. Dali jsme faulem soupeři šanci a šli jsme do oslabení. Potom jsme měli pár šancí, které jsme nevyužili. Vítkovice byly efektivnější a houževnatější před bránou,“ zhodnotil trenér Olomouce Róbert Petrovický.

Soutěžní debut v olomouckém dresu zažila předsezonní posila týmu Rayen Petrovický. Třiadvacetiletý obránce se více než tři měsíce léčil se zraněnou rukou. Petrovický za Moru naposledy nastoupil 3. září shodou okolností také doma proti Vítkovicím v rámci posledního přípravného zápasu před sezonou.

„Bylo to zdlouhavé pro všechny. Těšil jsem se, až si budu moct obléct dres, ale doufal jsem, že první zápas bude trochu jiný. Dnes jsme to bohužel nezvládli,“ posteskl si obránce.

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Olomouc tehdy zvítězila 2:1 po prodloužení. Tentokrát bylo od první třetiny zřejmé, že výsledek bude jiný. Když se Vítkovice dostaly do šance, byly nebezpečné. Po první přestávce odcházeli do šaten s náskokem dvou gólů zásluhou Hladonika a Nellise.

Mora v zápase udělala několik chyb v defenzivě, z čehož následně vznikaly šance soupeře. „V průběhu celé sezony je naše defenziva ok. Poslední zápasy nám to nevyšlo. V poslední době nám trošku stagnuje ofenzivní část, takže se snažíme vysouvat hráče. Nechci říct, že odešla poctivost. Spíše nás soupeři nás trestají za naše chyby,“ říká kouč Petrovický.

Ve druhé třetině Vítkovice dominovaly a s přehledem kontrolovaly zápas. Odměnou jim byl přesilovkový gól Yetmana, na který po 28 vteřinách navázal 18letý rodák z Olomouce Šimon Fasner. Pro mladého útočníka to byl druhý gól ve čtvrtém extraligovém utkání v kariéře. Poprvé se střelecky prosadil v posledním kole minulé sezony. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost a trefil se. Doufám, že mi to takhle půjde dál. V Olomouci jsem začínal, takže se sem rád vracím,“ zářil po utkání Fasner.

Varaďa chválil hráče, nadšení však krotil

Teprve za stavu 0:4 se olomoučtí začali dostávat do větších šancí. Všechny však pochytal vítkovický brankář Hrachovina. „Musím říct, že kromě pěti minut ve druhé třetině kluci hráli opravdu dobře, šli si za tím. Kdyby domácí z úniků na konci druhé třetiny dali branku, bylo by z toho drama. Ve třetí třetině jsme si to zkušeně pohlídali,“ chválil trenér Vítkovic Václav Varaďa. Ve závěrečné části skóre na konečných 6:0 pro Vítkovice navýšili Šír a Kalus.

Vítkovický Dominik Hrachovina chytá puk v zápase s Olomoucí.

Trenér Varaďa však zatím s optimismem šetří: „Budu spokojený, až to celé skončí. Soutěž je nesmírně vyrovnaná a každý může porazit každého.“ Vinou zranění mu stále schází několik zkušených hráčů, které ale mladší kolegové dokázali plnohodnotně zastoupit. „Kluci si to dnes nedělali komplikované. Je to proces, oni se učí být profíky. K tomu se dostanou vyrovnaností svých výkonů,“ myslí si Varaďa.

Vítkovice poskočily ve vyrovnané tabulce na páté místo. Jedenáctá Olomouc po dvou vysokých prohrách v řadě vyhlíží důležité nedělní utkání proti Mladé Boleslavi, ve kterém může odskočit o patnáct bodů na nepostupovou pozici a o devatenáct bodů poslednímu Litvínovu. „Musíme se dobře připravit a jakýmkoli způsobem to prolomit a otočit na naši stranu,“ nabádá své hráče trenér Petrovický.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 33 18 2 4 9 104:76 62
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 33 18 1 2 12 83:81 58
3. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 34 15 5 1 13 91:80 56
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 36 16 3 2 15 98:99 56
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 34 14 3 6 11 85:67 54
7. HC Oceláři TřinecTřinec 34 15 4 1 14 100:87 54
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 33 15 2 4 12 90:87 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 34 13 5 2 14 93:91 51
11. HC OlomoucOlomouc 35 14 3 2 16 80:100 50
12. Rytíři KladnoKladno 34 9 3 5 17 77:99 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 34 9 2 3 20 72:105 34
Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  22:17

Slováci byli blízko od senzace. Na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

26. prosince 2025  22:13

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

Petr Šenkeřík

Loni obránce Petr Šenkeřík v extralize zachraňoval Kladno, od minulého týdne se o něco podobného snaží v Litvínově. Zatím velmi úspěšně, ve třech zápasech s ním v sestavě jeho nový tým do tabulky...

26. prosince 2025  20:29

Spartě vstup do Spengler Cupu nevyšel, od obhájce z Fribourgu schytala pět branek

Sparťan Filip Chlapík si vede kotouč v utkání s Fribourgem.

Po třech letech se hokejisté Sparty vrátili na prestižní Spengler Cup. Vstup do turnaje v Davosu jim ale nevyšel, na obhájce Fribourg-Gottéron nestačili 2:5. Góly Pražanů zařídili Pavel Kousal a...

26. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  18:16

ONLINE: Česko - Kanada. Těžký start MS, hokejoví junioři začínají proti favoritovi

Sledujeme online
Český brankář Michael Hrabal akrobaticky zasahuje proti kanadské dorážce ve...

Cesta za čtvrtou medailí v řadě začíná. Čeští hokejisté do 20 let vstupují do mistrovství světa reprízou posledních dvou čtvrtfinále, v nočním duelu čelí favorizované Kanadě. Utkání sledujeme od 2.30...

26. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  17:51

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

26. prosince 2025  15:26

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem.

Nikoho nechtějí porazit víc než Čechy. Soupeře, který si pro ně při předchozích dvou setkáních připravil nepříjemná čtvrtfinálová překvapení. Třikrát v řadě bez medaile odjížděla Kanada z juniorského...

26. prosince 2025  14:29

Skaut Oilers k českému svazu: Nevíte, jak fungují v Americe. Kupte trenérům letenky

Premium
Skaut Edmonton Oilers Milan Tichý.

Hledá parťáky pro nejlepší duo světa Connora McDavida a Leona Draisaitla. Český skaut Milan Tichý pracuje pro Edmonton Oilers z NHL a ve světle debaty o výchově českých hokejistů a před mistrovstvím...

26. prosince 2025

Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Český hokejový útočník David Tomášek podle zpráv ze zámoří i severu Evropy končí v Edmontonu. S klubem se měl dohodnout na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po této sezoně. Má se...

26. prosince 2025  11:43

