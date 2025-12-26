„Myslím si, že pohyb jsme měli dobrý, ale protivník využíval možnosti, které dostal v předbrankovém prostoru. Zápas se lámal ve druhé třetině. Dali jsme faulem soupeři šanci a šli jsme do oslabení. Potom jsme měli pár šancí, které jsme nevyužili. Vítkovice byly efektivnější a houževnatější před bránou,“ zhodnotil trenér Olomouce Róbert Petrovický.
Soutěžní debut v olomouckém dresu zažila předsezonní posila týmu Rayen Petrovický. Třiadvacetiletý obránce se více než tři měsíce léčil se zraněnou rukou. Petrovický za Moru naposledy nastoupil 3. září shodou okolností také doma proti Vítkovicím v rámci posledního přípravného zápasu před sezonou.
„Bylo to zdlouhavé pro všechny. Těšil jsem se, až si budu moct obléct dres, ale doufal jsem, že první zápas bude trochu jiný. Dnes jsme to bohužel nezvládli,“ posteskl si obránce.
Olomouc tehdy zvítězila 2:1 po prodloužení. Tentokrát bylo od první třetiny zřejmé, že výsledek bude jiný. Když se Vítkovice dostaly do šance, byly nebezpečné. Po první přestávce odcházeli do šaten s náskokem dvou gólů zásluhou Hladonika a Nellise.
Mora v zápase udělala několik chyb v defenzivě, z čehož následně vznikaly šance soupeře. „V průběhu celé sezony je naše defenziva ok. Poslední zápasy nám to nevyšlo. V poslední době nám trošku stagnuje ofenzivní část, takže se snažíme vysouvat hráče. Nechci říct, že odešla poctivost. Spíše nás soupeři nás trestají za naše chyby,“ říká kouč Petrovický.
Ve druhé třetině Vítkovice dominovaly a s přehledem kontrolovaly zápas. Odměnou jim byl přesilovkový gól Yetmana, na který po 28 vteřinách navázal 18letý rodák z Olomouce Šimon Fasner. Pro mladého útočníka to byl druhý gól ve čtvrtém extraligovém utkání v kariéře. Poprvé se střelecky prosadil v posledním kole minulé sezony. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost a trefil se. Doufám, že mi to takhle půjde dál. V Olomouci jsem začínal, takže se sem rád vracím,“ zářil po utkání Fasner.
Varaďa chválil hráče, nadšení však krotil
Teprve za stavu 0:4 se olomoučtí začali dostávat do větších šancí. Všechny však pochytal vítkovický brankář Hrachovina. „Musím říct, že kromě pěti minut ve druhé třetině kluci hráli opravdu dobře, šli si za tím. Kdyby domácí z úniků na konci druhé třetiny dali branku, bylo by z toho drama. Ve třetí třetině jsme si to zkušeně pohlídali,“ chválil trenér Vítkovic Václav Varaďa. Ve závěrečné části skóre na konečných 6:0 pro Vítkovice navýšili Šír a Kalus.
Trenér Varaďa však zatím s optimismem šetří: „Budu spokojený, až to celé skončí. Soutěž je nesmírně vyrovnaná a každý může porazit každého.“ Vinou zranění mu stále schází několik zkušených hráčů, které ale mladší kolegové dokázali plnohodnotně zastoupit. „Kluci si to dnes nedělali komplikované. Je to proces, oni se učí být profíky. K tomu se dostanou vyrovnaností svých výkonů,“ myslí si Varaďa.
Vítkovice poskočily ve vyrovnané tabulce na páté místo. Jedenáctá Olomouc po dvou vysokých prohrách v řadě vyhlíží důležité nedělní utkání proti Mladé Boleslavi, ve kterém může odskočit o patnáct bodů na nepostupovou pozici a o devatenáct bodů poslednímu Litvínovu. „Musíme se dobře připravit a jakýmkoli způsobem to prolomit a otočit na naši stranu,“ nabádá své hráče trenér Petrovický.