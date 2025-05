„U nás je to vždycky podobné – i když se mužstvo každoročně mění, my nepřehazujeme deset hráčů. Jádro tu vždy zůstane, k tomu se snažíme vhodně doplnit kádr,“ vyprávěl loni bývalý olomoucký trenér Jan Tomajko.

Jenže i on po uplynulé sezoně skončil. Smlouvy pak vypršely dalším hráčům, někteří kvůli věku ukončili kariéry, nebo šli hrát do nižší soutěže. O koho jde?

Útočník Michal Kunc, nejproduktivnější hráč kohoutů v uplynulé sezoně, zkusí v Utahu zabojovat o NHL. Forvard Martin Kohout po roce na Hané vyslyšel vábení Hradce Králové, tvrďák Jan Knotek míří zpět do rodné Prahy, upsal se prvoligové Slavii. Do hlavního města míří i šikovný bek Jakub Sirota, podepsal ve Spartě.

Další obránce Lukáš Mareš bude patřit prvoligové Jihlavě, o patro níž zamířil i křídelník Pavel Musil, jenž bude hrát za Kolín. Brankáři Branislav Konrád a Jakub Sedláček ukončili profi kariéry, Janové Káňa a Švrček jsou zatím bez angažmá.

Michal Kunc v reprezentačním dresu v únoru 2025.

Olomoucká kabina zatím naopak přivítala pět nových jmen. Ze Slavie přestoupil 23letý brankář Oldřich Cichoň, který působil i v mládežnických výběrech reprezentace. Loni za Slavii odchytal 31 utkání v Maxa lize s úspěšností zákroků 91,3 procenta.

Útočné řady rozšíří 25letý Ondřej Matýs, jenž loni působil v Plzni (bilance 5+4 za 56 zápasů). Ve svém životopise má i štaci v Pardubicích. Mora následně oznámila příchod dvou ryze zahraničních posil. Nečesky mluvící hráči jsou přitom u kohoutů nevídanou výjimkou, kterou olomoucký klub nepamatuje už dobrých sedm let.

„Extraliga je rok od roku kvalitnější, soupeři posilují, takže my musíme také. S cizojazyčnými hráči nebude žádný problém. Já i Róbert (hlavní trenér Petrovický) se anglicky dorozumíme dobře,“ podotkl asistent trenéra Petr Svoboda. I on je novic v týmu, přišel poté, co mu doběhl kontrakt v Kladně.

Švédský obránce Evan Stella (24 let) přichází ze zámoří, od roku 2021 nastupoval v univerzitní NCAA, v poslední sezoně dělal American International College kapitána, nakoukl také do ECHL.

I Američan Trevor Cosgrove (27 let) nastupuje na pozici obránce. Mezi lety 2022 a 2024 střídal starty v Bridgeport Islanders z AHL a Worcester Railers z ECHL, dokud se v posledním ročníku nepřemístil na svou první evropskou štaci v životě do švédského Kalmar HC (druhá nejvyšší švédská soutěž), kde v 56 zápasech zapsal 35 kanadských bodů (6 + 29).

Pravděpodobně nejzajímavější jméno ale přichází z českého Liberce. A opět do obrany. Za kohouty bude nově nastupovat 23letý slovenský bek Ryan Petrovický. V uplynulé sezoně, která byla jeho první v české extralize, odehrál za Bílé Tygry 38 zápasů, posbíral také přes deset startů za slovenskou reprezentaci, do nominace na mistrovství světa se ovšem nevešel.

V Olomouci utvoří tandem se svým otcem Róbertem, bývalým hráčem NHL a mistrem světa, jenž z pozice trenérského asistenta povýšil do role hlavního kouče. Teď vyhlíží příchod dalších útočníků. Bez juniorů totiž mají kohouti momentálně jenom devět forvardů. S tím se extraliga určitě hrát nedá.

„V obraně máme hotovo. Defenzivu jsme doplnili a snad i posílili. Teď potřebujeme posily do útoku, tam zatím máme jen Ondřeje Matýse z Plzně. Potřebujeme ještě rozdílové útočníky do první a druhé lajny,“ prohlásil Svoboda.

Hokejový trenér Petr Svoboda Trenérský tandem hokejové Olomouce - zleva asistent Róbert Petrovický, po jeho boku hlavní kouč Jan Tomajko.

Na Hané bude mít na starosti hlavně hru obránců. Hokejově vyrůstal v Jihlavě, ale zahrál si před odchodem do zámoří i za třinecké Oceláře. Pravidelně také nastupoval za českou reprezentaci, a to jak v mládežnických výběrech, tak i v seniorském týmu. Na přelomu milénia se vydal do Kanady, kde si v NHL připsal 18 startů za Toronto Maple Leafs.

Od sezony 2012/13 se dostal do trenérského štábu reprezentační sedmnáctky a o rok později zaznamenal svůj největší úspěch na lavičce osmnáctky, s níž slavil stříbro ze světového šampionátu.

Olomouc ovšem stále nezaplnila jeden klíčový post – jednatele klubu.

Bývalý jednatel a hlavní trenér v jedné osobě Jan Tomajko totiž v obou funkcích po sezoně skončil. A byť generální manažer klubu Erik Fürst ubezpečoval, že se k Tomajkově konci vyjádří, téměř měsíc poté stále mlčí. Teď se musí soustředit na přestavbu kádru. Olomouc ji bude v nové sezoně tuze potřebovat.