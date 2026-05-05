Nový trenér Olomouce: Nebyl jsem první volba. Klub chtěl Nedvěda. Co další posily?

Na střídačce Hanáků vytvoří tandem s Petrem Svobodou – dosavadním asistentem.
„Budeme rovnocenní trenéři,“ potvrzuje Fiala, jenž v Olomouci odtrénoval celkem osm sezon. Tu poslední už mezi českou elitou. Na post hlavního trenéra se vrací téměř po sedmi letech, kdy byl v brněnské Kometě v listopadu 2019 nahrazen majitelem Liborem Zábranským. V následujících šesti sezonách působil jako videotrenér.
Ačkoli za posledních dvanáct let stál na lavičce extraligového týmu jen ve dvou neúplných sezonách, nemyslí si, že by ho to mělo limitovat. V posledních šesti letech s trenéry Olomouce spolupracoval, podílel se na chodu týmu a účastnil se i tréninků.
„Vyvinulo se to tak, že jeden trenér bude trénovat nároďák, druhý trénuje osmnáctku, takže jsem nespolupracoval s nějakými podřadnými trenéry. Nepřipadá mi, že bych z trénování vypadl na tak dlouhou dobu,“ povídá 66letý kouč.
Co rozhodlo o tom, že se po takové době vracíte na střídačku?
Trenéři, o které jsme měli zájem, nemohli přijít. Buď byli pod smlouvou, nebo dostali nabídku z národního mužstva, jako Jarda Nedvěd. Všechny možnosti padly, tak jsme se domluvili, že se radši vrátím já, než abychom sháněli trenéra, který by sem možná ani nepasoval.
Muselo vás vedení přemlouvat?
Nemuselo. S panem Fürstem (generálním manažerem klubu) mám velice dobrý vztah. Společně jsme možnosti volných trenérů zamítli, ale to, že na střídačku půjdu já, nebylo z mojí hlavy. Když mi o té variantě řekl, tak jsem neodmítl. Chci, aby to tady fungovalo, a věřím víc sobě než některým jiným trenérům. Proto jsem souhlasil.
Dá se říct, že jste byl záložní variantou?
Nebyl jsem první varianta. Od roku 2020 jsem dělal videokouče, ale s trenéry jsem seděl, chodil jsem s nimi na tréninky, asistoval jsem jim a většinu věcí s nimi probíral. Informace jsem měl. Vyvinulo se to tak, že jeden bývalý trenér bude trénovat nároďák, druhý trénuje osmnáctku, takže jsem nespolupracoval s nějakými podřadnými trenéry. Nepřipadá mi, že bych z trénování vypadl na tak dlouhou dobu. Byl jsem v chodu klubu, zápasy jsem sledoval, nakoukal jsem toho víc než trenéři. Z tohoto pohledu jsem určitě nezakrněl.
V čem je rozdíl v práci videokouče oproti klasickému trénování?
Míň se vyspíte, protože musíte zpracovat zápasy. Když se hraje v pátek, tak v sobotu ráno trenéři chtějí mít soupeře rozebraného třeba dvakrát. Jeden zápas uděláte v úterý, ale druhý musíte v noci po pátečním utkání. Skončí se v devět, potom si zápas musíte nahrát, rozebrat a připravit na ráno. Když hrajeme venku, tak to vyžaduje čas. Trenéři musí reagovat i tréninkem a v neděli před zápasem všechno odprezentovat hráčům. Trenér nespí třeba po prohře, když se mu zápas honí hlavou, ale video kouč celou dobu kouká do obrazovky. Zatím mám pořád stejné brýle na čtení, ale bojím se, že už z toho hůř vidím. (směje se)
Může vás to posunout i v trenérské práci? Soupeře teď máte načtené.
Určitě mám načtené dobré hráče z jednotlivých mužstev. To ale mají i jiní a Červenka stejně pořád dává góly, takže u některých není rozbor asi moc platný, takoví hráči jsou úplně jinde. Osobnosti a individuality načtené mám, takže doufám, že informace budeme schopni předat hráčům.
Jaké pro vás bude po šesti letech stát na střídačce, a ne za obrazovkou? Seshora jsem vypozoroval, že se toho na koučování moc nezměnilo. Bude záležet hlavně na hráčích, jak budou tahat. Mužstvo jsme nějakým způsobem omladili. Myslím, že budeme bruslivější. Nechci říct, že bychom byli pomalí, ale úplně to nesplňovalo naše představy. Doufám, že představy přeneseme i do hry a že budeme úspěšní minimálně stejně jako loni na venkovních hřištích. Když celou sezonu udržíme tempo bodů, jaké jsme do prosince vždycky drželi, tak si myslím, že budeme spokojení.
Jak budete mít s Petrem Svobodou rozdělené pravomoci?
Jsme rovnocenní trenéři, stejně jsem spolupracoval kdysi dávno s Petrem Vlkem. Funkce máme rozdělené tak, že Petr se bude starat o beky a já o útočníky. Budeme pokračovat v tom, co fungovalo s Robem. Systém bude společným cílem, na tom se s Petrem shodneme. Ty pozice se jmenují hlavní a asistent, ale ve skutečnosti pracují rovnocenně. Není možné, aby jeden dělal všechno a druhý jen kýval, takhle to nefunguje. Hledali jsme ještě trenéra brankářů, kterého už máme, ale jeho jméno zatím nebudu prozrazovat. Věřím tomu, že se podaří nahradit Martina Pruska, jenž byl velice schopným trenérem gólmanů.
Trenéři z Olomouce se posouvají za lepším jinam. Co vy na to?
Je to dobře a je vidět, že Olomouc nedělá špatně, když si vyhlédne takové potenciálně dobré trenéry, kteří jsou na tom i lidsky dobře. Myslím hlavně Zdeňka Motáka a Honzu Tomajka, kteří jsou specifičtí, ale i další určitě mají kvalitu, když se prosadili i v renomovanějším klubu, jako je Třinec. Budějovice mají asi větší rozpočet, ale zase tak slovutné mi nepřipadají. Je škoda, že tady Robo vydržel jenom sezonu, ale rozhodl se, že půjde dál. Kdyby se rozhodl jinak, vůbec jsme teď nemuseli dělat rozhovor.
Prozradíte, jaké byly další varianty trenérů? Prosákly třeba informace o Karlu Mlejnkovi.
To prosáklo i k nám, ale o tom vůbec nic nevíme. Byli jsme v kontaktu s Jardou Nedvědem. Kdysi dávno tady hrál, takže by nešel úplně do neznámého prostředí. Další trenér je pod smlouvou a doufám, že se s ním domluvíme třeba za rok.
Posily jste si vybíral sám, nebo to byla kolektivní práce?
Petr hledal obránce a já útočníky s tím, že jsme hráče zároveň řešili s panem Fürstem. Bratry Vitouchy jsme si vytipovali, protože ve Spartě neměli moc prostoru. Mluvili jsme o nich už před sezonou, stejně jako o Kubovi Kosovi ve spojitosti s Jakubem Konečným. Konečný šel nakonec do Kladna a Kuba zůstal v Kometě a o rok se to posunulo.
Je pro Olomouc pořád cesta získávat hráče, kteří nemají takové vytížení v jiných klubech?
Při výběru posil sledujeme, jak se hráč projevuje, zároveň s finanční stránkou, to jsou spojité nádoby. A kluci nebyli hodnoceni tak, aby pro nás byli nedostupní. Zároveň aktuálně příchozí hráči jsou z týmů, kde jsou první dvě lajny obsazené zkušenými hráči, nebo cizinci, kteří jsou na tom lépe. Ti hráči určitě mají potenciál, ale ve třetí čtvrté lajně ho tolik nerozvinou. Když sečteme, kolik dali gólů, tak si někdo může říct, že branek moc nedáme, ale věřím tomu, že to v těch hráčích je, a když dostanou prostor, budou dávat góly.
Přijdou ještě další noví hráči?
Nových jmen už asi moc nebude, ale můžu říct, že ještě jednáme s jedním cizincem do útoku. Nechceme mít osmnáct útočníků, protože se jich do zápasu dostane jen dvanáct. Beků máme dost, dokonce i zkušených. Například Freibergse.
Jakým typem hráče je?
Je v lotyšské reprezentaci, hrál oba zápasy proti Slovensku, díval jsem se na něj. Zná ho hlavně kolega, protože ho zažil i v Hradci. Vím, že si Ralfs nenechá nic líbit, je to důrazný bek. Špatně se přes něj přechází. V obraně jsme občas byli prostupní, takže v tom by nám mohl pomoct. Doufám, že se dostane na mistrovství a budeme ho moct sledovat. Teď jsem tam například neviděl Krastenbergse, nevím, jestli je zraněný, nebo se do nominace nevešel. Freibergs je jiný hráč, více defenzivní, což Krasty teda nebyl. Proto jsme o něj už neměli zájem.
Pojďme rozebrat i další posily. Z Komety přichází Jakub Kos.
To je příklad hráče, který neměl v Brně ve velké konkurenci prostor. Je škoda, že tam šel Michal Kunc, se kterým jsme počítali do první lajny, a on nám ani nedal šanci s ním jednat, což mě trošku zklamalo, ale nedá se nic dělat…
Podobný případ jako Kos je i Martin Štohanzl?
Martin byl v nejlepší pětce první ligy, tam nehrají úplní nazdárci. Musí něco umět a možná že někteří jsou lepší než extraligoví hráči, ale třeba neměli štěstí a nedostali se tam. Druhá věc je, že vypadl ze sestavy Hradce, který má velice nabitou soupisku. V takovém mužstvu je těžké vybojovat si místo ve čtyřech lajnách. Tím pádem byl volný a my jsme toho využili. Chtěli jsme ho už v lednu. Hradec by ho pustil, ale bohužel jsme se nedomluvili s Kolínem, který ho měl pod smlouvou.
A co Michal Vitouch, který doplní svého bratra Davida, jenž přišel ze Sparty v lednu?
O Davidovi s Michalem jsme mluvili už před minulou sezonou. Nakonec to dopadlo tak, že přišel Ondra Najman, který nás úplně nenadchnul. Když Sparta věděla, že David má u nás domluveno angažmá na další sezonu, tak nám ho vyměnili za Ondru. Prezentoval se velice dobře, a to samé čekáme i od jeho bráchy. Věříme, že útoku dodá pohyb a živočišnost, navíc i dobře brání.
Kolik hráčů, které jste chtěli, nakonec nepřišlo?
Nepodařil se nám jenom Kunc. V sezoně jsme s ním mluvili, já jsem s ním měl kontakt už od společného působení v Kometě. Když se vrátil, tak se ani neozval a potom jsme se dozvěděli, že je v Kometě. Mrzí nás to. Pro mě je měřítko, že Kuba Sirota byl u nás nadstandardní a ve Spartě s ním nebyli spokojení. Hráči ví, že se tady můžou lépe prezentovat a mají větší klid na práci. Ve Spartě je to těžší. Já jsem zažil na Kometě, jak je to těžké a jiné než v Olomouci, je tam větší tlak. Hráči tady můžou hrát s menším stresem.
Ambicí bude předkolo play off?
Chceme víc, ale nechci vyhlašovat, že někde skončíme. Máme cíle, které můžeme splnit a hrát předkolo, ale předloni ani to nevyšlo. Musíme koukat na sebe, jak budeme hrát. V týmu jsou kluci, kteří by měli být dravci a věřím tomu, že dokážeme, že jsme schopní hrát lépe, a ne jenom předkolo, to je málo. Třinec jsme v předkole sice potrápili, ale skončilo to jednoznačně 0:3.