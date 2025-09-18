Od zmíněné loňské série Olomouc dvakrát po sobě vyhrála pouze jedinkrát, jenže v lednu to po vítězství nad Karlovými Vary byly pouze dva body za výhru po prodloužení na ledě Plzně. Na plný počet bodů ze dvou zápasů v řadě tak Hanáci čekali 341 dnů, chcete-li 47 utkání.
„Taková série nám chyběla v únoru. Tam kdybychom získali čtyři body navíc, tak se nemusíme plácat v dubnu v baráži. V neděli jsme ve Varech odehráli slušný zápas, chtěli jsme na něj navázat. S Kladnem jsme měli i trochu štěstí, nějaké puky mě trefily,“ řekl po utkání s Kladnem brankář Mory Matěj Machovský.
Olomouci pomohla pevná defenziva. Před začátkem čtvrtého kola přitom kohouti měli se 14 inkasovanými góly druhou nejhorší obranu v soutěži. Machovský ale ve středu v plechárně zlikvidoval 27 střel. Jedinou branku inkasoval až v padesáté minutě, již za stavu 3:0 pro domácí.
„V prvních dvou kolech jsme dostali ve druhé třetině góly a rozsypali jsme se z toho. Teď jsme zvládli i problematickou druhou třetinu uhrát, byť jsme k jejímu konci zase byli ustrašení a bojácní. Ale začínáme si více věřit, to je klíčové,“ vypozoroval olomoucký asistent Petr Svoboda.
„Sebekriticky říkám, že jsem klukům v předchozích mačích moc nepomohl. Teď jsme podali kolektivně dobrý výkon. Stupňuje se to, pořád mámě nějaké výpadky, ale když zvládneme hrát naplno celých šedesát minut, budeme vyhrávat více zápasů,“ ví Machovský.
„Že to brankáři napadá do sítě, se stává. Každá sezona má nějaký vývoj, ani ostatní kluci Machymu v předchozích zápasech moc nepomohli,“ neházel Svoboda vinu na gólmana.
Olomouc po výhře poskočila na desáté místo a s klidem pojede v pátek na led ambiciózních Pardubic. „Copak v extralize existuje snadný zápas? Jo, víme, co mají Pardubice za mančaft, ale pokud tam pojedeme ustrašení, nemáme šanci. Pokud budeme hrát naši hru, můžeme u nich bodovat,“ věří Svoboda.
Aktuálně jedenácté Kladno čeká domácí zápas s Českými Budějovicemi. Bude už to s Jaromírem Jágrem? „Má drobné zranění. Čekáme, kdy bude připravený,“ zopakoval univerzální odpověď na Jágrovu absenci kladenský trenér David Čermák.
„Vstoupili jsme do utkání nekoncentrovaně, špatně, což se projevilo hned první střídání, kdy nás bylo šest na ledě. Po celé utkání nám chyběl pohyb, dělali jsme chyby. Naprosto špatný výkon. Bylo to špatné od všech,“ kroutil hlavou Čermák.
Početné změny, kterých se v kabině Kladna udalo v létě hned patnáct, Čermák za důvod herní nepohody nepovažuje. „To se může projevit třeba v přesilovce, systémových věcech. Proti Olomouci jsme prohráli, protože jsme byli špatní,“ shrnul kladenský kouč.