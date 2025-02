Oživování diváka, pád blíž k baráži. Prodej licence Jihlavě? Mýtus, zní z Olomouce

Psala se 59. minuta utkání. Příslušník záchranné služby zničehonic přeskočil mantinel a běžel přes ledovou plochu na druhou stranu. Hosté přestali hrát, Jakub Navrátil, nevědom si okolí, ještě ale stihl vyslat gólovou střelu, kterou pár vteřin před koncem snížil na 2:4.

„Nevíme, jak přesně probíhal zásah na tribuně. Diváci hned signalizovali, že se něco děje. Náš zdravotník si toho všiml a ještě v nepřerušené hře skočil na led. Za to mu patří velký kredit, že takto rychle zareagoval a celá záchrana proběhla úspěšně. Zda šlo o kolaps, nebo o následky pádu ale nemohu potvrdit. Prioritní však je, že je fanoušek mimo ohrožení života,“ popsal marketingový manažer domácích Simon Vejtasa.

Podle svědků měl muž prodělat zástavu srdce, záchranáři ho vzkřísili pomocí defibrilátoru. „Rozhodčí nám řekli, že záchranáře neviděli, proto hru nepřerušili a hrálo se dál,“ přiblížil situaci z hrací plochy kladenský Radek Smoleňák

„Smoleňák? Chodí do podcastů mektat žvásty“

V zápase, který rozdal karty do dvou posledních kol v souboji o jisté setrvání v extralize, se skvělý hokej čekat nedal. A byl to právě Smoleňák, který po pár minutách zajel do uzdraveného olomouckého brankáře Matěje Machovského a už v první části tak rozproudil gejzír emocí.

„Od nikoho jiného bych tyhle provokace nečekal. Hráli jsme spolu v Hradci, o něm bylo vždy známo, že jeho střídání začíná až po hvizdu rozhodčího. Na to on je dobrý a také proto stále chodí do nějakých podcastů mektat nějaké žvásty. Bohužel na tom někdo postaví kariéru a takové hráče potřebujete. I když to zní zvláštně, tak je třeba mít takové v týmu,“ pokáral Machovský bývalého kolegu.

Zleva Silvester Kusko z Olomouce a Radek Smoleňák z Kladna. Kladenský obránce Phil Pietroniro proměňuje nařízené trestné střílení proti Matěji Machovskému.

„Takhle to má bejt. Takové jsou tyto vypjaté zápasy. Tohle vždycky od února roste, důrazu bude jen přibývat. Je to ale nejzábavnější část sezony. Člověk musí být ochotný nechat si trochu naflákat, musíte to umět i přijmout,“ opáčil Smoleňák.

Ve vyhroceném duelu, ve kterém se domácí hodně upínali právě k navrátivšímu se gólmanovi do sestavy, byl sice Machovský ve středu pozornosti, jeho 19 zákroků však Olomouci nepomohlo.

Hanáci tak musí i skrze horší vzájemné bilance nasbírat ve zbylých dvou zápasech o čtyři body více než Kladno či o pět bodů více než Vítkovice, aby se vyhnuli baráži.

Spekulace o prodeji se nezakládají na pravdě

Už skoro hodinu před zápasem zněly z arény oslavné chorály, Machovský totiž přivedl Olomouc na rozbruslení, čímž stvrdil zprávy, že po zranění v posledním domácím utkání je zdravotně v pořádku a ledově klidný.

Domácí jedničku nevrhla do emocí ani úvodní branka jeho kolegů, kterou po skvělé individuální akci Jakuba Siroty dorážkou vyřešil Jakub Orsava. Zůstal v předklonu, pak se usmál pod maskou a v klidu se otočil pro lahev, aby se napil.

Byť jeho třísla zřejmě stále bolela, Machovský byl v zóně. Vteřinu před první sirénou v oslabení vytáhl fantasticky lapačkou ránu Pytlíka z mezikruží. Rituál s lahví si pak ale opakoval už jen po inkasovaných gólech.

Sedm vteřin před vypršením Nahodilova dvojitého trestu zamířil puk z hole Pytlíka za jeho záda, ve 37. minutě jeho v druhé třetině až letargický klid vzal za své definitivně.

Pytlík ujel v další olomoucké přesilovce do úniku, Kunc jej zezadu zastavil jen za cenu faulu a Machovský rázem čelil trestnému střílení. Pietroniro jej poté ukolébal velmi pomalým rozjezdem a prostřelil nad levý beton.

Brankáři nedokázali pomoci ani jeho kolegové v poli. I když se maskovaný muž mohl z dálky dívat na celkem čtyři přesilové hry, práce neměli Kladenští s jejich likvidací mnoho.

„Neproměnit čtyři přesilovky a v jedné inkasovat, to bohužel rozhodovalo utkání,“ povzdechl si kouč Jan Tomajko. Vyprodané tribuny také postupně chladly, když jim třetí ránu zasadil v úniku dvou proti jednomu přesnou střelou Filip, do prázdné branky pak stvrdil výhru Bláha.

Kladenští hokejisté se radují z gólu na ledě Olomouce.

Nic už nebyla platná branka Jakuba Navrátila, kterou Hanáci ani neoslavili, neboť ji vstřelili 37 vteřin před koncem v dešti zapalovačů a kelímků od piva a v počínající vřavě na tribuně, kde byl potřebný zákrok pořadatelů i záchranářů u diváka se zástavou srdce.

Olomouc čeká v neděli duel v Karlových Varech a Tomajkovi svěřenci musí bezpodmínečně vyhrát. Domácí útočí na elitní čtyřku, budou stát o každý bod. V posledním kole pak na Hanou přijede Plzeň. „Věřím ale, že už všichni v šatně pochopili, o co hrajeme. Ještě to máme ve své moci,“ prohlásil kouč.

Mezi novináře přišel i marketingový manažer klubu Simon Vejtasa, aby z vlastní iniciativy vyvrátil zákulisní zprávy o prodeji extraligové licence prvoligové Jihlavě.

„Musíme to dementovat. Jedná se o informaci, která se objevovala v posledních dnech a týdnech ve spekulacích fanoušků i médiích. V první řadě je nyní pro nás prioritní záchrana soutěže v dvou kolech, která nás čekají, případně v baráži,“ vzkázal Vejtasa.

„Ať už to dopadne jakkoliv, žádná spekulace o prodeji licence či stěhování není reálná a informace se nezakládá na pravdě. Soustředíme se stoprocentně na hokej, který nás v následujících dnech čeká, abychom mohli hrát extraligu zde v Olomouci,“ uzavřel Vejtasa.