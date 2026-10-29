Olomouc získala mistra světa. Brankáře bude cepovat Štěpánek, s kariérou skončil

„V klubu Štěpánek působí už od začátku sezony 2026/2027. Po návratu do Česka pracoval jako konzultant. Nyní po vzájemné dohodě nastupuje do pozice trenéra brankářů HC Olomouc,“ informoval ve čtvrtek poslední celek soutěže na svém webu.
Štěpánek je trojnásobný medailista z mistrovství světa, v roce 2010 dosáhl se spoluhráči na zlaté medaile. Na vítězném šampionátu byl ovšem v roli gólmanské trojky, z pozice za Vokounem a Pavelcem neodchytal ani minutu.
S hokejem začínal ve Vsetíně a později si zachytal i v KHL, Švýcarsku, Finsku, na Slovensku a naposledy nejvyšší soutěž ve Francii. Na kontě má čtyři klubové tituly, jež získal s Třincem, Bernem a dvakrát v dresu Grenoblu. Během angažmá v SKA Petrohrad oslavil i vítězství ve Spengler Cupu.
Po konci uplynulé sezony skončil na pozici brankářů v Olomouci trenér Martin Prusek, který u kohoutů působil čtyři roky. „Angažmá ukončil na vlastní žádost, pro své další angažmá se vrací do svého mateřského klubu a dále bude pokračovat ve Vítkovicích,“ uvedl klub.
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Zlé přesilovky, zbytečné fauly. Jaké jsou důvody krize Olomouce? „Pomůže čas“
Zejména brankář Matěj Machovský patřil v minulém ročníku k oporám klubu, teď zatím na svoji předešlou úspěšnost zákroků nenavázal. Změní to někdejší mistr světa Štěpánek?
Nejvíce času na práci bude mít během reprezentační pauzy, která Olomouci začíná po neděli. Do té doby je čeká domácí zápas s Českými Budějovicemi (pátek 18.00) a venkovní derby s Kometou Brno (neděle 17.00). Hanáci jsou aktuálně poslední se ztrátou tří bodů na Vítkovice, ty ovšem mají jeden zápas k dobru.