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Tipsport extraliga 2026/27

Olomouc získala mistra světa. Brankáře bude cepovat Štěpánek, s kariérou skončil

Autor:
  16:30
Jakub Štěpánek přijel v roce 2025 do Prahy, v zápase Ligy mistrů mezi Spartou a...

Jakub Štěpánek přijel v roce 2025 do Prahy, v zápase Ligy mistrů mezi Spartou a Grenoble ale dělal jen dvojku. | foto: ČTK

Zleva Radim Zohorna z Mladé Boleslavi, brankář Jakub Štěpánek z Třince a Lukáš...
Brankář Jakub Štěpánek sleduje puk při své premiéře za Pardubice.
Jakub Štěpánek přijel v roce 2025 do Prahy, v zápase Ligy mistrů mezi Spartou a...
Zleva Radim Zohorna z Mladé Boleslavi, brankář Jakub Štěpánek z Třince a Lukáš...
7 fotografií
U mistra světa byste možná čekali pompéznější loučení. Jakub Štěpánek se ale s kariérou rozloučil v tichosti. Na jaře mu doběhla smlouva ve francouzském Grenoblu, teď se hokejový brankář stal novou akvizicí extraligové Olomouce. Přichází ovšem na pozici trenéra gólmanů. Hráčskou kariéru tak 40letý rodák ze Vsetína ukončil.

„V klubu Štěpánek působí už od začátku sezony 2026/2027. Po návratu do Česka pracoval jako konzultant. Nyní po vzájemné dohodě nastupuje do pozice trenéra brankářů HC Olomouc,“ informoval ve čtvrtek poslední celek soutěže na svém webu.

Štěpánek je trojnásobný medailista z mistrovství světa, v roce 2010 dosáhl se spoluhráči na zlaté medaile. Na vítězném šampionátu byl ovšem v roli gólmanské trojky, z pozice za Vokounem a Pavelcem neodchytal ani minutu.

Zleva Radim Zohorna z Mladé Boleslavi, brankář Jakub Štěpánek z Třince a Lukáš Kašpar z Mladé Boleslavi.
Brankář Jakub Štěpánek sleduje puk při své premiéře za Pardubice.
Jakub Štěpánek přijel v roce 2025 do Prahy, v zápase Ligy mistrů mezi Spartou a Grenoble ale dělal jen dvojku.
7 fotografií

S hokejem začínal ve Vsetíně a později si zachytal i v KHL, Švýcarsku, Finsku, na Slovensku a naposledy nejvyšší soutěž ve Francii. Na kontě má čtyři klubové tituly, jež získal s Třincem, Bernem a dvakrát v dresu Grenoblu. Během angažmá v SKA Petrohrad oslavil i vítězství ve Spengler Cupu.

Po konci uplynulé sezony skončil na pozici brankářů v Olomouci trenér Martin Prusek, který u kohoutů působil čtyři roky. „Angažmá ukončil na vlastní žádost, pro své další angažmá se vrací do svého mateřského klubu a dále bude pokračovat ve Vítkovicích,“ uvedl klub.

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Zejména brankář Matěj Machovský patřil v minulém ročníku k oporám klubu, teď zatím na svoji předešlou úspěšnost zákroků nenavázal. Změní to někdejší mistr světa Štěpánek?

Nejvíce času na práci bude mít během reprezentační pauzy, která Olomouci začíná po neděli. Do té doby je čeká domácí zápas s Českými Budějovicemi (pátek 18.00) a venkovní derby s Kometou Brno (neděle 17.00). Hanáci jsou aktuálně poslední se ztrátou tří bodů na Vítkovice, ty ovšem mají jeden zápas k dobru.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 12 1 1 1 62:34 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
9. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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