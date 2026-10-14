Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2026/27

Zlé přesilovky, zbytečné fauly. Jaké jsou důvody krize Olomouce? „Pomůže čas“

Václav Havlíček
  8:00
Hráči Olomouce koušou porážku s Vítkovicemi.

Hráči Olomouce koušou porážku s Vítkovicemi. | foto: ČTK

Olomoucký trenér Petr Fiala v zápase se Spartou.
Daniel Herčík z Olomouce (vlevo) v potyčce s Danielem Voženílkem z Třince.
Zdrcení hokejisté Olomouce - od Třince dostali devět gólů.
Zach Senyshyn sleduje z předbrankového prostoru zákrok Jakuba Kováře.
11 fotografií
Už je to dvanáct let od doby, co hokejisté olomoucké Mory postoupili do extraligy. Od té doby je většina hokejových expertů rok co rok označuje za největší kandidáty na poslední místo, a tudíž na baráž. Trefili se jen dvakrát. Na začátku aktuální sezony to ovšem vypadá na zkompletování hattricku. Jakkoliv to může vyznít tvrdě, hra kohoutů je v úvodu sezony mizerná a postrádá extraligové parametry. Jaké jsou důvody?

Stále víc fanoušků Olomouce si žádá konec trenéra Petra Fialy, který na lavičku usedl v létě po odchodu Róberta Petrovického do Českých Budějovic. Fiala nebyl pro vedení první volbou, navíc v roli hlavního trenéra naposledy působil před sedmi lety, od té doby se poměry v českém hokeji značně změnily.

Přesto dostal důvěru a ještě po debaklu 0:9 s Třincem měl v klubu pevnou pozici. Otázkou je, zda tento stav vydrží. Olomouc totiž měla vydařené léto, přivedla zajímavé posily, navíc relativně dlouho před začátkem sezony. Výsledky se ovšem nedostavují.

Chtěli hlavu trenéra, po schůzce s vedením ultras otočili. Fiala má v Moře stálou pozici

Do plecharény přišel juniorský vicemistr Jakub Kos, Američan Zachary Senyshyn dříve hrával i slavnou NHL, mužstvo rozšířili i extraligou prověření cizinci Ralfs Freibergs či Carl Berglund. Ze Sparty přišel mladý útočník Michal Vitouch a sedm sezon v nejvyšší české soutěži má za sebou také ostřílený obránce Petr Gewiese.

Jenže zmíněné posily zatím nezáří, stejně jako žádná jiná z celkově jedenácti nových příchodů.

A i to může být jeden z důvodů, proč se Olomouc hledá. Tým z Hané vždy stavěl na soudržnosti v kabině a silném a zkušeném jádru. Ačkoliv to zní jako klišé, v Olomouci to platilo víc než kde jinde. Cizinci v týmu prakticky nebyli. Teď přišla na řadu velká obměna, kádr omladil i zrychlil, ale souhra chybí.

Hlavní důvod olomouckého nezdaru to být nemůže, ale jeden z klíčových aspektů klidně ano. Ostatně i kapitán Jiří Ondrušek před časem vypozoroval: „Kabina teď funguje jinak. Už tady není to jádro, které to vše spojovalo. Dřív k tomu tady hráči měli jiný vztah. Nebylo to tak, že jenom hráli extraligu, brali to víc osobně. I kvůli tomu jsme asi měli v minulé sezoně špatné pasáže. Chyběla mi právě naše typická obětavost a bojovnost. To, co nás vždy vyhrabalo z těch s*aček.“

„Ale to patří k dnešnímu hokeji, musíme se přizpůsobit i my tady v Olomouci. Čechy už nemáte kde brát. Přivést rozdílové hráč z Česka není v možnostech našeho klubu, takže se musíme koukat do jiných soutěží,“ dodal 40letý kapitán Olomouce.

Jiří Ondrušek a gólman Matěj Machovský se postarali o útočníka Vítkovic.

Právě chybějící bojovnost – tedy v uplynulých sezonách hlavní devízu Olomouce – teď fanoušci Mory svým oblíbencům vyčítají nejvíce. Občas to vypadá, jako by se kohouti nechtěli srazit se soupeřem, jako by nechtěli padat do střel.

A není to pouze dojem.

Napříč celou extraligou má Olomouc aktuálně nejhorší Radegast index (kombinace hitů, zablokovaných střel a statistiky plus/mínus). Svěřenci trenérů Fialy a Svobody méně blokují střely – za základní část uplynulé sezony zablokovaly průměrně 16,52 střely na zápas. Teď, po deseti zápasech, jsou na průměru 14,3 zablokované střely.

Olomoučané tráví rovněž více času v oslabení. „S tím se potýkáme od začátku sezony. Děláme zbytečné fauly, které nic neřeší. To nás sráží dolů a bere nám to síly. Víme o tom a musíme se v tom zlepšovat,“ má jasno i útočník Martin Štohanzl.

A Moře se nedaří se ani v opačné disciplíně – přesilových hrách. V základní části minulé sezony dokázali v gól proměnit každou pátou přesilovkou. Z dvacetiprocentní úspěšnosti klesli v novém ročníku na 11,43 procenta.

„Suverénně nejslabší tým“

Je třeba se podívat i do brankoviště. Matěj Machovský byl v minulé sezoně po zásluze chválen ze všech stran, průměrnou procentuální úspěšnost zákroků v základní části měl 91,44 procenta, což z něj dělalo desátého nejlepšího brankáře soutěže. V úvodu nového ročníku si pohoršil o více než tři procenta (88,12 %).

Debut ve 29 letech: Kdykoli sednu do auta a přijedu. Na extraligu se cítím, říká Brož

Nutno ovšem podotknout, že mu příliš nepomáhají ani obránci. Olomouc průměrně čelí více než třiceti střelám na bránu na zápas. „Neodehrajeme celých šedesát minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí,“ vadí trenéru Fialovi. „Musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji,“ prohlásil kouč po výbuchu s Třincem.

„Ve většině zápasů, které jsme odehráli, začínáme tím, že dostaneme první gól, což je taky mentálně náročné. Je tam velký prostor ke zlepšení,“ poznamenal Štohanzl. Z deseti zápasů dali Hanáci první gól jen třikrát. „Víme, že nebudeme dávat tolik gólů jako týmy vepředu. Naším primárním cílem je ale hrát zodpovědně dozadu,“ dodal olomoucký forvard po nedělní prohře 1:3 v Hradci Králové.

Ta byla už pátou porážkou Olomouce v řadě. Mora naposledy bodovala 27. září při výhře v Kladně. Nedělní mač na východě Čech ale nabídl ze strany Moravanů mnohem kvalitnější hokej než v předchozích zápasech.

„Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Bohužel jsme trochu ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Kluky jsme za výkon pochválili a musíme takto pracovat dál,“ ocenil druhý z olomouckých koučů Petr Svoboda.

Nespokojení trenéři Olomouce, Petr Fiala (vlevo) a Petr Svoboda, během zápasu s Třincem, který pro Hanáky dopadl ostudnou porážkou 0:9.

Optimismus olomouckou kabinu neopouští. „Víme, že je na čem pracovat. Myslím, že se tým obměnil natolik, že to potřebuje čas. V Hradci jsme dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv. Musíme dodržovat taktiku, kterou máme nastavenou, a hrát zodpovědně,“ zdůraznil zase Štohanzl.

„Myslím, že jsme nastavili laťku, kterou musíme držet. Když to tak bude dál, věřím, že budeme vyhrávat,“ burcuje 27letý útočník před pátečním domácím zápasem s Karlovými Vary.

Zlepšit se ale Hanáci musí v mnoha ohledech, v tabulce jim náleží poslední místo se ziskem pouhých pěti bodů z deseti zápasů. Třeba doopravdy pomůže víc času, jak popisoval Štohanzl. Bude to ale stačit?

„Olomouc je letos suverénně nejslabší tým. Za posledních x sezon je tady teď největší šance pro tým z Maxa ligy, aby uspěl v baráži,“ prohlásil v podcastu Bomby k tyči hokejový expert a bývalý extraligový hokejista Jakub Koreis.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Největší záporáci v NHL. Na žebříčku se vyjímá Ovečkin, výbojní bratři i jeden Čech

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Dráždí soupeře, diváky i reportéry rýpavými hláškami, ostrými zákroky, hříchy spáchanými mimo led nebo žádostmi o výměnu do jiného klubu. Kteří hokejoví darebáci na úsvitu nové sezony NHL štvou...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

Pastrňák umlčel kritiku čtyřmi zápisy, bodovali i Zacha s Klapkou

David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu.

Po dvou porážkách a oprávněné kritice hokejisté Bostonu v NHL zabrali. Ve čtvrtek na domácím ledě roznesli 6:1 Utah a kapitán týmu David Pastrňák se na tom podílel hned čtyřmi body za dva góly a...

Zlé přesilovky, zbytečné fauly. Jaké jsou důvody krize Olomouce? „Pomůže čas“

Hráči Olomouce koušou porážku s Vítkovicemi.

Už je to dvanáct let od doby, co hokejisté olomoucké Mory postoupili do extraligy. Od té doby je většina hokejových expertů rok co rok označuje za největší kandidáty na poslední místo, a tudíž na...

14. října 2026

Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil bek Adam Jiříček

Aktualizujeme
Martin Nečas (vlevo) z Colorado Avalanche oslavuje trefu.

V úterý měla zámořská NHL napilno. Do akce šlo všech 32 týmů a čeští hokejisté se svými výkony rozhodně neztratili. Martin Nečas dvěma góly vystřílel výhru Colorada 3:2 nad Dallasem. Přesně mířili i...

14. října 2026  6:42,  aktualizováno  7:57

Pardubice zvládly poslední duel skupinové fáze Ligy mistrů. Rozhodly v prodloužení

Brankář Ahman zasahuje proti pardubické střele.

Účast v play off už měly jistou, i proto do závěrečného duelu základní části hokejové Ligy mistrů nasadily Pardubice jen tři klasické formace. I to jim ovšem stačilo na domácí výhru proti švédskému...

13. října 2026  17:50,  aktualizováno  21:09

Pospíšil zůstává v Kometě. Fámy ohledně odchodu nebyly pravdivé, řekl Zábranský

Kristián Pospíšil je nejproduktivnějším mužem brněnské soupisky v play off...

Je zraněný? Chybí v sestavě proto, že se blíží jeho odchod? Kolem Kristiána Pospíšila se v posledních dnech rojily spekulace všeho druhu. „Ahoj Komeťáci, chtěl bych vám něco říct,“ zahájil slovenský...

13. října 2026  15:32

Mohl jsi mít sochu, teď máš počítadlo. O kolik peněz už přišel trucující brankář?

Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu.

Z oblíbence se stal vyvrhelem. Trucování brankáře Connora Hellebuycka, jež u hokejistů Winnipegu vyústilo v suspendaci, má nyní i virální efekt v internetovém prostředí. Vznikla totiž stránka, která...

13. října 2026  13:32

Kulich se vítězně vrátil do sestavy, asistence Hertla Vegas nestačila

Hokejisté Buffala se radují z gólu v utkání s Floridou.

V nové sezoně nabídne hokejová NHL předehrávané zápasy kromě víkendu i v pondělky. Jako první se v přívětivém čase pro fanoušky v Evropě poměřily Buffalo a Florida. Výhru 5:3 nakonec díky dvěma...

12. října 2026  21:39,  aktualizováno  13. 10. 7:39

Handzuš vychovává mládež: Charakter a rozvoj je víc než dovednost a výsledek

Michal Handzuš vede na Slovensku mládežnickou organizaci Barani Banská Bystrica.

Rozvíjet hokejistu, zároveň rozvíjet i člověka. Vznešená myšlenka předkládaná rozvážným a cílevědomým chlapíkem. Vítěz Stanley Cupu Michal Handzuš na Slovensku vede 400 dětí v mládežnické organizaci...

12. října 2026  16:22

Trenér ven! Philadelphia zažívá nejhorší vstup, diváci bučeli. Ztrácí pozici i Vladař?

Brankář Joseph Woll a obránce Oliver Bonk z Philadelphie reagují po inkasovaném...

Sedm zápasů už mají v nové sezoně NHL za sebou. Ovšem ani jednou si hokejisté Philadelphie neužili pocit vítězství. Naposledy padli se šampiony z Caroliny (1:4), čímž zkompletovali nejhorší vstup do...

12. října 2026  15:25

Dočká se Mrázek další šance v NHL? Rangers přišli o jedničku, mají jen nováčka

Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.

Aktuálně nemá angažmá, od začátku ledna nestál v brance, dokonce podstoupil operaci. A přesto se jeho jméno najednou začalo objevovat v nejrůznějších spekulacích. Vrátí se gólman Petr Mrázek do NHL?...

12. října 2026  13:07

Ovečkin zapsal první gól sezony, Philadelphia padla už posedmé v řadě

Alexandr Ovečkin (Washington) pálí na branku v utkání se Seattlem.

Ve třech nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů nikdo nebodoval. Za Washington se poprvé v sezoně gólově prosadil veterán Alex Ovečkin, po výsledku 3:5 se však radoval hostující Seattle. Na ledě...

12. října 2026  6:48,  aktualizováno  7:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Srazit Třinec byla výzva, hrají poctivě, říká Čerešňák. Pochválil i Mandátovu trefu

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci.

Trefil se poprvé od loňského finále play off právě proti třineckým hokejistům. Slovenský bek Dynama Peter Čerešňák vsítil pouhých 16 vteřin před sirénou nedělního extraligového šlágru s Oceláři...

12. října 2026  6:26

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.