Stále víc fanoušků Olomouce si žádá konec trenéra Petra Fialy, který na lavičku usedl v létě po odchodu Róberta Petrovického do Českých Budějovic. Fiala nebyl pro vedení první volbou, navíc v roli hlavního trenéra naposledy působil před sedmi lety, od té doby se poměry v českém hokeji značně změnily.
Přesto dostal důvěru a ještě po debaklu 0:9 s Třincem měl v klubu pevnou pozici. Otázkou je, zda tento stav vydrží. Olomouc totiž měla vydařené léto, přivedla zajímavé posily, navíc relativně dlouho před začátkem sezony. Výsledky se ovšem nedostavují.
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Do plecharény přišel juniorský vicemistr Jakub Kos, Američan Zachary Senyshyn dříve hrával i slavnou NHL, mužstvo rozšířili i extraligou prověření cizinci Ralfs Freibergs či Carl Berglund. Ze Sparty přišel mladý útočník Michal Vitouch a sedm sezon v nejvyšší české soutěži má za sebou také ostřílený obránce Petr Gewiese.
Jenže zmíněné posily zatím nezáří, stejně jako žádná jiná z celkově jedenácti nových příchodů.
A i to může být jeden z důvodů, proč se Olomouc hledá. Tým z Hané vždy stavěl na soudržnosti v kabině a silném a zkušeném jádru. Ačkoliv to zní jako klišé, v Olomouci to platilo víc než kde jinde. Cizinci v týmu prakticky nebyli. Teď přišla na řadu velká obměna, kádr omladil i zrychlil, ale souhra chybí.
Hlavní důvod olomouckého nezdaru to být nemůže, ale jeden z klíčových aspektů klidně ano. Ostatně i kapitán Jiří Ondrušek před časem vypozoroval: „Kabina teď funguje jinak. Už tady není to jádro, které to vše spojovalo. Dřív k tomu tady hráči měli jiný vztah. Nebylo to tak, že jenom hráli extraligu, brali to víc osobně. I kvůli tomu jsme asi měli v minulé sezoně špatné pasáže. Chyběla mi právě naše typická obětavost a bojovnost. To, co nás vždy vyhrabalo z těch s*aček.“
„Ale to patří k dnešnímu hokeji, musíme se přizpůsobit i my tady v Olomouci. Čechy už nemáte kde brát. Přivést rozdílové hráč z Česka není v možnostech našeho klubu, takže se musíme koukat do jiných soutěží,“ dodal 40letý kapitán Olomouce.
Právě chybějící bojovnost – tedy v uplynulých sezonách hlavní devízu Olomouce – teď fanoušci Mory svým oblíbencům vyčítají nejvíce. Občas to vypadá, jako by se kohouti nechtěli srazit se soupeřem, jako by nechtěli padat do střel.
A není to pouze dojem.
Napříč celou extraligou má Olomouc aktuálně nejhorší Radegast index (kombinace hitů, zablokovaných střel a statistiky plus/mínus). Svěřenci trenérů Fialy a Svobody méně blokují střely – za základní část uplynulé sezony zablokovaly průměrně 16,52 střely na zápas. Teď, po deseti zápasech, jsou na průměru 14,3 zablokované střely.
Olomoučané tráví rovněž více času v oslabení. „S tím se potýkáme od začátku sezony. Děláme zbytečné fauly, které nic neřeší. To nás sráží dolů a bere nám to síly. Víme o tom a musíme se v tom zlepšovat,“ má jasno i útočník Martin Štohanzl.
A Moře se nedaří se ani v opačné disciplíně – přesilových hrách. V základní části minulé sezony dokázali v gól proměnit každou pátou přesilovkou. Z dvacetiprocentní úspěšnosti klesli v novém ročníku na 11,43 procenta.
„Suverénně nejslabší tým“
Je třeba se podívat i do brankoviště. Matěj Machovský byl v minulé sezoně po zásluze chválen ze všech stran, průměrnou procentuální úspěšnost zákroků v základní části měl 91,44 procenta, což z něj dělalo desátého nejlepšího brankáře soutěže. V úvodu nového ročníku si pohoršil o více než tři procenta (88,12 %).
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Nutno ovšem podotknout, že mu příliš nepomáhají ani obránci. Olomouc průměrně čelí více než třiceti střelám na bránu na zápas. „Neodehrajeme celých šedesát minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí,“ vadí trenéru Fialovi. „Musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji,“ prohlásil kouč po výbuchu s Třincem.
„Ve většině zápasů, které jsme odehráli, začínáme tím, že dostaneme první gól, což je taky mentálně náročné. Je tam velký prostor ke zlepšení,“ poznamenal Štohanzl. Z deseti zápasů dali Hanáci první gól jen třikrát. „Víme, že nebudeme dávat tolik gólů jako týmy vepředu. Naším primárním cílem je ale hrát zodpovědně dozadu,“ dodal olomoucký forvard po nedělní prohře 1:3 v Hradci Králové.
Ta byla už pátou porážkou Olomouce v řadě. Mora naposledy bodovala 27. září při výhře v Kladně. Nedělní mač na východě Čech ale nabídl ze strany Moravanů mnohem kvalitnější hokej než v předchozích zápasech.
„Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Bohužel jsme trochu ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Kluky jsme za výkon pochválili a musíme takto pracovat dál,“ ocenil druhý z olomouckých koučů Petr Svoboda.
Optimismus olomouckou kabinu neopouští. „Víme, že je na čem pracovat. Myslím, že se tým obměnil natolik, že to potřebuje čas. V Hradci jsme dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv. Musíme dodržovat taktiku, kterou máme nastavenou, a hrát zodpovědně,“ zdůraznil zase Štohanzl.
„Myslím, že jsme nastavili laťku, kterou musíme držet. Když to tak bude dál, věřím, že budeme vyhrávat,“ burcuje 27letý útočník před pátečním domácím zápasem s Karlovými Vary.
Zlepšit se ale Hanáci musí v mnoha ohledech, v tabulce jim náleží poslední místo se ziskem pouhých pěti bodů z deseti zápasů. Třeba doopravdy pomůže víc času, jak popisoval Štohanzl. Bude to ale stačit?
„Olomouc je letos suverénně nejslabší tým. Za posledních x sezon je tady teď největší šance pro tým z Maxa ligy, aby uspěl v baráži,“ prohlásil v podcastu Bomby k tyči hokejový expert a bývalý extraligový hokejista Jakub Koreis.