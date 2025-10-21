Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Olomoucká plechárna si však nakonec mohla při pozápasové děkovačce dokola zpívat: „Tak jsme čtvrtí, no a co?!“
Severočeši pokračují v tristním ročníku, prohráli podesáté v řadě. Tak špatně na tom nebyli ani Olomoučané v minulé sezoně, kterou završili až v baráži. Tehdy se zastavili na sedmi porážkách v řadě.
V úterý hostům nepomohla ani souhra bratrů Davida a Ondřeje Kašových, kteří spolu v aktuální sezoně nastoupili poprvé. Ačkoliv Litvínov vedl po dvou třetinách 2:1, Hanáci odpověděli ve třetí části, kdy se v rozmezí 52 vteřin prosadili Rok Macuh, respektive si dal nešťastného vlastence právě David Kaše, a pak po famózní akci Petr Fridrich.
Klíčovým momentem byla trenérská výzva po přesilovkovém gólu Pištěka. Litvínov mohl jít na začátku třetí třetiny už do vedení 3:1, jenže na apel olomoucké střídačky odhalili rozhodčí u videa postavení litvínovského Guta v brankovišti. „Asi bychom si to pak už pohlídali. Všechny výzvy v této sezoně jdou proti nám, ale popravdě jsem situaci moc neviděl,“ posteskl si smutný hrdina David Kaše.
Do vlastní sítě si srazil kotouč až při šesté početní výhodě domácích. „Pět přesilovek jsme odehráli hrozně, v šesté jsme dali šťastný gól. Asi se na to Litvínovští už nemohli dívat,“ popíchl z přátelství olomoucký asistent Petr Svoboda vedle sedícího kouče Litvínova Petra.
Olomouci pomohl předsezonní seminář
„Zápas se lámal výzvou. Kdyby rozhodčí uznali gól a my šli do dalšího oslabení, asi bychom zápas ztratili. Takhle jsme ucítili šanci, pak jsme měli dvě přesilovky a dva slepené góly. Nakonec jsme to ubojovali, ubránili, ale zdvižený prst do kabiny. První třetina nebyla špatná, ta byla hrozná! A to i přesto, že jsme na hráče od rána apelovali, že musíme pracovat stejně, že Litvínov je houževnatý soupeř a bude chtít svoji sérii zlomit,“ zlobil se olomoucký Svoboda.
„Byli jsme asi špatně nastavení, laxní. Musíme hrát proti všem stejně, nedívat se proti komu hrajeme,“ vycítil i olomoucký útočník Macuh.
Apel na trenérskou výzvu přišel od trenéra brankářů Pruska a videokouče Fialy. „Na semináři před sezonou nám bylo řečeno, že pokud útočící hráč ‚jenom‘ stojí v brankovišti, ale v dráze střely, gól by rozhodčí neměli uznat. To se potvrdilo,“ pochvaloval si Svoboda.
„Jojo, bylo to řečeno na seminářích, rozhodčí rozhodli, jak rozhodli,“ přitakal litvínovský kouč Jakub Petr. „Výzva mohla být zlomovým momentem pro domácí, pro nás ale ne. Já už jsem tady hrál několikrát a vím, že vést 3:1 devatenáct minut do konce by proti odjakživa houževnaté, organizované Olomouci, která má navíc výborné fanoušky, nic neznamenalo,“ dodal.
Čtvrté místo? Nepřeceňovat, velí Svoboda
Petr si pochvaloval nasazení a přístup hráčů, stejně jako fakt, že se mu do sestavy pomalu vrací zranění či potrestaní hráči. „Zápas ve Varech jsme měli dovést alespoň do prodloužení, to samé tady v Olomouci. Odměna za výkony zatím chybí, ale to přijde... Ale s čím nemůžu žít, je třetí gól Olomouce, kdy jsme v čisté situaci dva na dva a útočící hráč to dohraje do gólu,“ žehral Petr.
Dalším faktorem byla oslabení, Severočeši se nechali vyloučit šestkrát. „Říká se, že proti týmům, kterým se daří, si můžete dovolit maximálně jeden a půl vyloučení na zápas. Jsme nepoučitelní! Ani jedno vyloučení přitom nehasilo nějakou vyloženou šanci soupeře,“ kroutil hlavou trenér Vervy.
Celý olomoucký mančaft tak teď hřeje čtvrté místo tabulky. „Nepřeceňoval bych to. Čeká nás ještě 36 zápasů, musíme pokračovat v tom, co nás zdobilo doposud,“ krotil nadšení Svoboda.
„Když to slyšíte po minulé sezoně, tak je to skvělé. Je to výsledek tvrdé práce, ale musíme makat dál,“ nabádal Macuh. Dobře si je totiž vědom toho, že loni měla Olomouc v téhle fázi sezony jenom o čtyři body méně.
A jak to skončilo, ví všichni...