Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Stejně jako Sirota, prožije Stella na Hané své první profesionální angažmá vůbec. Čtyřiadvacetiletý odchovanec švédského Färjestadu působil v zámoří v týmu American International College, kde strávil čtyři sezony. V uplynulém ročníku byl kapitánem družstva, za 35 zápasů stihl sedm bodů (1+6).
V minulé sezoně nakoukl také do soutěže ECHL, za celek Bloomington Bison odehrál čtyři zápasy. A pak mu zazvonil telefon z Olomouce. „Byla to práce mého agenta, on je původně z Česka a teď bydlí ve Švédsku, takže zná český trh,“ vysvětluje rodák ze švédského Karlstadu v rozhovoru pro iDNES.cz.
I přes původ vašeho agenta, nezaskočil vás zájem Olomouce?
Trošku ano. Slyšel jsem totiž, že v Olomouci nikdy moc nebyli hráči ze zahraničí. Takže jsem byl ze začátku trošku překvapený, ale zároveň nadšený. Vnímal jsem to jako dobrou možnost a zkušenost. Je to výborný pocit, když o vás někdo projeví zájem.
|
Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám
Na Hané jste pár týdnů, pochytil jste už nějaká česká slovíčka? Hádám, že nejlíp se učí sprosťárny.
To máte samozřejmě pravdu (smích). Zatím znám jen úplné základy: ahoj, dobrý den, děkuji. Takže překladač v mém telefonu nemá moc volna.
Umí Olomoučané anglicky?
Někteří ano. Když jdu do restaurace, tak většinou není problém. Horší to je, když jdu nakupovat potraviny nebo třeba nábytek. Ne každý anglicky umí, ale se smartphony se dnes domluvíte s každým, pokud alespoň trochu chcete.
Hodně lidí, kteří se přestěhují do Olomouce, si město pochvalují. Patříte mezi ně?
Určitě, to můžu jednoznačně potvrdit. Olomouc se hodně podobá mému rodnému městu a řekl bych, že je i úplně stejně velká. Je fakt krásná, jsou tu skvělí lidé a zatím to tady miluju.
Když jsme byli u angličtiny, jak jsou na tom vaši spoluhráči? Sám jste zmínil, že doteď byli nečesky mluvící hráči v kabině Mory velkou výjimkou.
Sedá si to, je to lepší a lepší. Ze začátku bylo pár spoluhráčů, kteří moc anglicky nemluvili, asi to bylo tím, že si taky zvykali na mezinárodní kabinu. Ale teď už se do anglické konverzace zapojuje stále víc hráčů. Což je pro mě dobrý pocit. Cítíte se lépe, připadáte si více začleněný do kolektivu a sebevědomější. Musím říct, že hodně kluků v kabině má dobrou angličtinu. A u těch, kteří tolik ne, jsem moc rád, že se alespoň pokouší a snaží mluvit anglicky. Je to totiž pořád mnohem lepší, než kdyby s námi nemluvili vůbec.
Co jste před přesunem do Olomouce věděl o české extralize?
Upřímně nic moc, akorát že tu hraje Jágr! Pak jsem viděl nějaká videa na sociálních sítích, ale o herním stylu jsem toho moc nevěděl.
|
Nezničitelný Jágr začal přípravu s Kladnem. Jako bych tu nebyl! žertoval
Teď už za sebou máte pár zápasů. Byť v přípravě.
Je to hodně těžké a fyzické. Více než v NCAA. Zásadní rozdíl není ani tak v rychlosti, ale v tom, že najednou už nehrajete proti chlapcům, ale proti pořádným chlapům. Ve hře samotné nějaký extra velký rozdíl necítím, ale fyzičnost je tu fakt na vysoké úrovni. Na to musíte být ready. Nicméně užívám si to.
Takže přípravu zatím vnímáte jako náročnější než tu, kterou jste prožíval v NCAA?
Jo, pochopitelně je to těžší. Čtyři roky jsem hrál univerzitní soutěž, teď jsem poprvé v profesionálním týmu. Ale cítím, že každý den a každý trénink dělám pokroky, malé krůčky vpřed. Věřím, že to v sezoně půjde vidět.
Nebyla ve hře i jiná adresa?
Já byl otevřený všemu, ale nakonec to celé bylo tak rychlé, že jsem ani neměl čas přemýšlet nad něčím jiným. Olomouc byla rychlá, věcná a jsem rád, že to dopadlo. Od začátku jsem to vnímal jako skvělou nabídku. Jít z univerzity přímo do profesionálního hokeje je prostě úžasné. Navíc do dobré a kvalitní soutěže. Takže jsem si řekl: Jo, chlape, jdi do toho.
Přijde mi, že stále více hráčů chodí z NCAA do Evropy, potažmo přímo do Česka.
Souhlasím, NCAA se fakt zlepšuje. Hlavně nyní, když má mnohem více kanadských hráčů. Myslím, že teď bude soutěž ještě lepší, než byla kdy dříve, ačkoliv i v minulosti to byla kvalitní liga, ze které chodili hráči do Evropy. Nyní je to ale ještě umocněnější.
Podepsal jste svůj první profesionální kontrakt. Jaké jsou teď vaše ambice?
Asi nepřekvapí, když řeknu, že chci hlavně pravidelně hrát a zlepšovat se jako hokejista. Trénovat každý den naplno, dávat tomu něco extra a hrát svoji hru. Snad mi angažmá sedne, a kdo ví, třeba se budu moci jednou posunout ještě výš.
K tomu vás letos bude směrovat trenér Róbert Petrovický. Bývalý hráč s více než dvěma sty starty v NHL.
Hrát pod ním beru jako skvělou možnost a zkušenost. Hrával v NHL, dobře ví, co dělá a co nám říká. Můžu se ho ptát na různé věci, vždy mi poradí a nasměruje, to je super. V létě jsme si párkrát volali, s každým hovorem jsem se cítil lépe a věděl jsem, že chci do Olomouce. Upřímně, bylo to docela příjemné.
A tak jste tu. Co olomoucká plechárna? Už jste si zvykl, že při venkovních vedrech trénujete v mlze?
(usměje se) Přiznám se, že poprvé jsem byl docela šokovaný. Ale zvyknete si. Teď už se to zlepšuje. Stadion je jiný, než na co jsem byl zvyklý z amerického univerzitního prostředí. Ale musím říct, že olomoucký stadion je speciální. Už jen v přáteláku, který jsme hráli doma, byla neskutečná atmosféra. Fanoušci byli fakt skvělí, a to šlo pořád jenom o přípravný duel. Jsem zvědavý, co předvedou v sezoně.
Takže se na českou ligu těšíte?
Jasně! Bude to zábava.