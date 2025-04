Celá baráž v Olomouci? Ekonomicky to dává logiku, říká obchodní manažer Jihlavy

V okolí moc volných azylů není. V Brně i Pardubicích stále pokračuje extraligové play off, v Českých Budějovicích se zase koná ženské mistrovství světa a svojí ledovou plochu užívá i Tábor v druholigovém play off. Letos se navíc rekonstruuje i stadion prvoligové Třebíče.

Co tedy s baráží? Logicky se nabízí, že by se všechny zápasy sérii odehrály v olomoucké plechárně. „Uvidíme. Teď to nechci rozvádět, nevíme ještě, jak to dopadne. Bude to holt tak, jak to bude,“ řekl iDNES.cz trenér a jednatel HC Olomouc Jan Tomajko. V úvahu teoreticky přichází i stadion v Hradci Králové, kde ve čtvrtek skončila extraligová sezona, ale z Jihlavy je to po dálnici rychlejší do Olomouce.

„Hlavní slovo má jednatel. V hlavě má víc variant, nějakou představu má on, nějakou trenéři. Zatím není nic hotové. Můj osobní názor je ale takový, že by to dávalo logiku i z ekonomického hlediska,“ sdělil Deníku obchodní a marketingový manažer Dukly Jihlava Pavel Falta.

„Zatím k tomu není moc, co říct, nic konkrétního nevíme. Je to čistě rozhodnutí Dukly Jihlava. Dokud nepostoupí, asi to řešit nebudou. Z logiky věci, je to pro Jihlavu jedna z variant, kterých ve finále není moc,“ podotkl marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. „Čistě ze sportovního hlediska by tahle varianta pro nás byla příjemná,“ připustil Vejtasa.

Podle jeho slov lze už nyní konstatovat, že Moru požene v nejdůležitější části sezony vyprodaný stadion. „Sezení už je skoro vyprodané, zbývají poslední desítky vstupenek na oba zápasy. Na stání zbývá lístků o něco víc, ale očekáváme dvakrát vyprodáno. Logicky ještě není plný sektor hostů, neboť se neví, kdo přijede.“ dodal Vejtasa.

Barážová série začne ve středu (18.00) a čtvrtek (17.00) na ledě Olomouce. Zdali tam bude pokračovat i třetím zápasem se pravděpodobně rozhodne o víkendu.