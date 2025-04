„Hodně lidí jsme asi překvapili tím, jak vyrovnané to bylo,“ měl jasno Beran. V první třetině se ale musel hodně ohánět. „Přijeli jsme pozdě, trochu nám trvalo, než jsme se do toho dostali.“

Skutečně. Jihlava k jednomu z nejdůležitějších zápasů sezony dorazila s téměř čtyřicetiminutovým zpožděním. „Převrácená cisterna na dálnici před Brnem,“ pokrčil Beran rameny.

„Dopravní situace před Brnem způsobila velkou kolonu, se kterou jsme nepočítali. Samozřejmě je to naše chyba, je to baráž, příště s tím musíme počítat a raději vyjet o půl hodiny dřív, ať tu jsme klidně o něco dřív. Učíme se za pochodu,“ navázal jihlavský kouč Viktor Ujčík.

„Že bychom přicestovali o den dřív? Možná kdybyste se složili na nocleh. Třetí sezonu hrajeme v azylu, nechodí moc lidi, klub nemá peníze nazbyt,“ řekl Ujčík upřímně. „Ale i tak jsme dorazili na stadion asi devadesát minut předem, takže to rozhodně není výmluva,“ podotkl Beran.

V první části musel za pasivní jihlavskou obranou čelit hned třinácti střeleckým pokusům, ujal se až ten poslední z hole Jakuba Orsavy devět vteřin před sirénou. „Rozdíl mezi námi a Olomoucí byl jen v první třetině. Pak už jsme hráli velmi dobře, Olomouc jsme trápili, bylo to velmi vyrovnané,“ cítil 25letý gólman.

Zuby si na něm ve velkých šancích vylámali třeba Fridrich či Navrátil, po spálené příležitosti zase olomoucký Kohout vzteky praštil hokejkou o plexisklo. Beran nakonec předvedl celkem úctyhodných 49 zákroků „Už od finálové série se Zlínem jsem měl virózu, byl jsem i na kapačkách. U mě je to tom, vůbec se do zápasu dostat, než se na něj nějak připravovat,“ přiznal jihlavský brankář.

Přesto mohl s Duklou pomýšlet na víc. „Zklamání cítíme určitě. Měli jsme k výhře blízko. Bylo to o jednom gólu, teď to musíme napravit.“

Na Jihlavě chvílemi ani nebylo znát, že má v nohách celé prvoligové play off. „Asi to spíš teprve půjde vidět,“ obává se Beran. „Olomouc měla přes čtyřicet dní volno, my hráli sedmnáct zápasů za třicet čtyři dní. Obrázek, ať si každý udělá,“ povídal gólman.

V samostatných nájezdech nestačil pouze na pokus Jakuba Orsavy, který byl zároveň hráčem, jenž Berana překonal i v základní hrací době. Ostatní spolehlivé exekutory Olomouce, Kuska, Kunce a Fridricha, vyčapal.

„Nějak se mi to povedlo, nemyslím si, že to bylo tím, že jsem tady působil. Byl jsem tu týden, tady je dvacet hráčů, to bych si nedokázal všechno zapamatovat,“ připomněl Beran krátkou anabázi z letošní sezony, kdy v době olomoucké marodky naskočil za Hanáky do extraligového zápasu.

Šanci na první barážový bod dostane Jihlava opět už ve čtvrtek (17:00). „Víc by nás nabudila výhra, ale vidíme, že máme na co navazovat. Náš herní projev nám dodal síly, cítíme, že máme šanci,“ burcoval Beran.

Hráli jsme připosr… Nervozita asi udělala své

Za poslední dvě sezony se přitom nestalo ani jednou, aby tým z první ligy vyhrál v baráži byť jen jediný zápas. „Trvalo nám, než jsme si přivykli na pohybovou i rozhodovací rychlost. Když dostane hráč puk na hokejku, už musí vědět, co s ním udělá. Pro naše mladé kluky to byla obrovská zkušenost. Ale věřím, že jsou tvární, a že to v dalším zápase zužitkují,“ pronesl trenér Ujčík.

Potyčka ve třetí třetině utkání Olomouce s Jihlavou

V olomouckém táboře pochopitelně převládala velká úleva, příliš optimismu ale domácí fanoušci do žil nedostali. „Hráli jsme připosr…“ hodnotil po druhé třetině pro Oneplay Sport Jakub Orsava.

„Protrápili jsme se k vítězství, byli jsme nervózní. Nevím proč, sám to nechápu. Dlouhá pauza a nervozita asi udělaly svoje. Kdybychom proměnili nějakou ze svých šancí v první třetině, uklidnili bychom se. Snad to z nás přes noc spadne,“ přál si Orsava po zápase.

Mimochodem, i za Olomouc vynikl maskovaný muž. Matěj Machovský před baráží podepsal na Hané nový kontrakt, který jej v klubu udrží další tři roky. A zejména ve druhé třetině ukázal, proč o něj vedení tolik stálo. Nejprve vychytal v dobré pozici Estonce Burkova, pak tváří v tvář úspěšně stanul proti hostujícímu kapitánovi Čachotskému.

A oblíbený pokřik olomouckého publika „Machovský, ole, ole, ole!“ se plechárnou rozezněl i ve třetí části, kdy 31letý gólman opět zastavil talentovaného Burkova. „Bylo to o jednom gólu, můžeme děkovat Machymu, který předvedl úžasný výkon,“ ocenil brankáře také domácí trenér Jan Tomajko.