Zápas měl grády, atmosféra v hledišti byla parádní, třebaže dorazilo o zhruba pět set fanoušků méně než na první a druhý zápas. „My jsme v první řadě rádi, že nám Olomouc umožnila odehrát všechny zápasy tady a nemuseli jsme složitě hledat nějakou alternativu,“ poděkoval Ujčík.

Jihlavští fanoušci se zabydleli na olomouckém stadionu. Vzkaz olomouckých fanoušků k těm jihlavským, kteří měli v neděli na Hané azyl.

Před třetím zápasem série, který byl administrativně prvním domácím zápasem Jihlavy, vtipkoval. „Doufám, že nám domácí vyklidí kabinu, ať máme kratší cestu na led! A budeme mít i vaši střídačku, že jo?“ nadhodil vedle sedícímu olomouckému trenérovi Janu Tomajkovi.

A i po nedělním mači měl Ujčík zdánlivě dobrou náladu, byť šance jeho týmu na postup mezi tuzemskou elitu už jsou velmi tenké. „Domácí jsou rychlejší, silnější. Pokud si nepomůžeme nějakým gólem, těžko jim můžeme konkurovat. Navíc na jeden gól se nevyhrává,“ hodnotil zprvu střídmě kouč vítězů Maxa ligy.

Pak ovšem pochválil svého brankáře Adama Berana a dodal: „Chytá slušně. Ale potřebujeme od něj i nějaké góly. Je to alternativa do závěrečného power play, možná ho pustíme, asi zabere víc místa před brankářem Olomouce.“

Beran opět podal kvalitní výkon, pochytal třicet střel. V prvním zápase (1:2N) předvedl dokonce 46 zákroků. Na první bod v barážové sérii to ovšem ani v jednom případě nestačilo.

V neděli šla Jihlava do vedení jako první. „Zbytečný faul v útočném pásmu a hned jsme inkasovali. To byla studená sprcha. V poslední třetině jsme měli trošku štěstí a hlavně nás podržel gólman Machovský. Protože v koncovce jsme byli zbytečně nervózní,“ zhodnotil Tomajko.

Jeho Olomouc má po těsné nedělní výhře mečbol, který se pokusí zužitkovat v pondělí od 17:00. „Byla to otevřená partie až do poslední vteřiny. Samozřejmě, že to mrzí i s ohledem na první zápas,“ připomněl Ujčík, že úvodní duelu série se rozhodoval až v samostatných nájezdech.

„Kdyby dopadl ten zápas jinak... Ale to je kdyby. Olomouc má gólmana, který ve třech zápasech dostal dva góly, s touhle bilancí asi nemůžeme očekávat nic jiného než 0:3 na zápasy,“ vycítil trenér Jihlavy.

Jihlavský brankář Adam Beran se kácí k ledu po střetu s Jakubem Orsavou z Olomouce.

Před dost možná posledním zápasem série ale o motivaci svých svěřenců nemá strach. „Těmhle klukům není potřeba něco říkat. Oni to zase odmakají naplno. Buď to bude stačit, nebo nebude, ale jsem si jistý, že se opět budeme rvát o každý puk,“ pověděl Ujčík.

Jeho tým hraje celou barážovou sérii v Olomouci, neboť v Jihlavě teprve finišuje stavba nové hokejové haly. Dukla proto celou sezonu první ligy hrála v azylu v Pelhřimově, tamní zimní stadion ale nesplňuje extraligové parametry, a tudíž se na něm baráž hrát nemůže.

V zápise o utkání bude Dukla jako domácí celek vedená i v pondělí. Po pozdním příjezdu na první zápas série se v neděli v plechárně objevili Jihlavští ještě dřív než Hanáci. „Byli jsme doopravdy jako domácí, vyjeli jsme dřív, dálnice u Brna byla tentokrát volná, takže jsme tady byli fakt brzo. Prošli jsme se po parku, máte je tu úžasné,“ odlehčil Ujčík na závěr.