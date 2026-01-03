Dnes už bývalý hráč Mory Ondřej Najman má ve Spartě platný kontrakt až do roku 2027 s roční opcí a bylo velmi pravděpodobné, že se po ročním hostování vrátí zpátky do hlavního města. Plánovaný návrat se o půl roku zkrátil.
Oproti tomu Vitouchovi v létě smlouva v Praze končí a vedení nemá v plánu ji prodlužovat.
„Po poradě s trenéry jsme se rozhodli pro tento krok, který pro nás nebyl jednoduchý. Davidu Vitouchovi letos končí smlouva a dohodli jsme se, že ji nebudeme prodlužovat,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek na adresu čtyřiadvacetiletého sparťanského odchovance.
Pokud Vitouch na jaře na Moravě přesvědčí, nabízí se možnost, že si může získat dlouhodobější smlouvu.
Vitouch v zápase s Libercem předvedl poctivý výkon. Byl na ledě u dvou vstřelených gólů. Díky tomu měl bilanci +1. Ve druhé třetině se šikovně uvolnil zpoza branky, ale puk mu ujel.
„David rychle přišel, seznámil se s prostředím, dali jsme mu první informace a hned naskočil do zápasu. Uvidíme, jak to půjde, ale věřím že do mužstva zapadne,“ byl optimistický trenér Mory Róbert Petrovický.
„Budu se snažit podávat co nejlepší výkony a vybojovat si v týmu co nejlepší pozici,“ sliboval v novém angažmá Vitouch.
Tři bitky v jednom okamžiku
Necelé čtyři minuty před koncem shodil liberecký Adam Musil ve středu hřiště na led domácího Kuska, za kterého se postavil obránce Michal Hrádek. K bitce Hrádka s Musilem se následně přidali další dvě dvojice.
Jaromír Pytlík v souboji mládí se zkušenostmi porazil kapitána Mory Jiřího Ondruška a Silvester Kusko si za aplausu tribun poradil s Radanem Lencem. „Je to součást hry. Každý chce převrátit klíčový moment na svou stranu. Kluci mají emoce, myslím že dnes to bylo férové,“ komentoval bitku kouč Petrovický.
|
Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil
„Ukázalo to náš charakter. Věděli jsme, že se nám zápas nedaří, byly tam emoce. Utkalo se šest chlapů, kteří si to spolu chtěli vyřídit. Jsem rád, že se hráči za sebe postavili,“ ocenil po utkání trenér Liberce Jiří Kudrna.
Olomouc na třetí pokus poprvé v sezoně proti Severočechům vyhrála. Zároveň ukončila pětizápasovou sérii proher ve vzájemných zápasech.
„Po inkasovaném gólu jsme si začali věřit. Pokračovalo to ve druhé třetině, měli jsme tlak, ale byly tam i chyby, kterých se musíme vyvarovat. Klobouk dolů před tím, jak se k tomu chlapci postavili. Hráli jeden za druhého,“ zhodnotil Petrovický.
Mora především v prvních dvou třetinách dokázala Bílé Tygry zamknout v jejich obranném pásmu a vytvářet si tlak. Hanáci měli v minulých zápasech problémy právě s usazením se v útočném pásmu a prací v předbrankovém prostoru.
|
Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů
První gól v dresu Mory vstřelil Rayen Petrovický, který se nedávno vrátil do sestavy po dlouhém zranění. 23letý obránce přišel na Hanou právě z Liberce, za který neskóroval. První branku v extralize tak zapsal až proti svému bývalému týmu.
V zápase zářil lotyšský reprezentant Renars Krastenbergs. Vstřelil vítězný gól a na další dva svým spoluhráčům přihrál. Kromě něj si tři body (1+2) připsal také nejproduktivnější hráč kohoutů Petr Fridrich. Další góly Olomouce dali Jakub Orsava a Viliam Čacho.
Kudrna: Jsme nespokojení
Bílí Tygři se do souvislejšího tlaku dostali až ve třetí části zápasu, kdy se dvakrát střelecky prosadili zásluhou reprezentantů Lence a Šimka, ale na vyrovnání to nestačilo. Po vítězném derby s Mladou Boleslaví opět prohráli. Celkově popáté z posledních sedmi zápasů.
„Jsme nespokojení. Měli jsme dobrých úvodních deset minut, ale z nepochopitelných důvodů jsme přenechali iniciativu domácím. Olomouc se dostala do zápasu a odskočila, narostla jim křídla. Ve třetí třetině to byl boj o to, abychom odešli ze zápasu alespoň s nějakou tváří,“ popisoval zklamaný trenér Kudrna.
Mora po slabších výkonech ukončila prvním zápasem v novém roce čekání na výhru.
„Sezona je maraton. Všechny mužstva a hráči se dostanou do nepohody. My jsme byli pod tlakem týmově. Výkony a výsledky nebyly dobré, ale sezona je dlouhá. Na každé mužstvo přijde útlum. Společnou prací jsme se dobře nastavili už v minulém zápase, kdy to bylo lepší. Hokej je krásná a někdy krutá hra. Věřím tomu, že se dostaneme na vítěznou vlnu,“ vyhlíží Petrovický.