Olomoucký šéf o rozpočtu: Pořád jsme v suterénu, ale už necítíme nedostatek

Od svého postupu zpět mezi elitu v roce 2014 hráli Olomoučané baráž o udržení extraligové příslušnosti pouze jednou – hned v první sezoně po návratu. Ačkoliv podle sázkových kanceláří je Olomouc po Kladnu druhým týmem, kterému se nejméně věří, Hanáci opět chtějí do play off.

„Vždy je naším základem předkolo a pak uvidíme, co dál,“ řekl generální manažer klubu Erik Fürst. „Minulá sezona, na základě toho jak se vyvíjela, pro nás byla zklamáním. Chceme být lepší než minule,“ dodal Jan Tomajko.

Mluvíte o zklamání z minulé sezony, ale předkola se vám přece podařilo dosáhnout.

JT: Samozřejmě předkolo je prvotní věc, nikdy nevíte, co vás v sezoně potká. Ale když už se tam dostaneme, nebudeme tam chtít být jenom do počtu. Loni jsme se tam dostali, ale pak jsme nedošli tak daleko, jak jsme si představovali.

Co zdravotní stav hráčů? Celou přípravu marodí gólman Konrád, s otřesem mozku se z reprezentačního srazu vrátil Slovinec Rok Macuh.

JT: Jinak jsou na středu nachystaní všichni. U Roka to bude trošičku delší, ale původně jsme mysleli, že to bude ještě delší. Dostává se z toho docela dobře, ale pořád je to dlouhodobější záležitost. Co se týče Braňa, ten už je v tréninku, ale pořád není stoprocentní.

A lze říct, kdy bude zpět? Brankářská posila Machovský má kontrakt do listopadové reprezentační přestávky.

JT: Řeknu to takhle, je to hrozně těžko predikovatelné. U těchto věcí se nedá moc dopředu odhadovat co a jak. Existuje harmonogram jeho návratu, ale nevím, jestli to podle něj půjde.

Branislav Konrád začne v Olomouci desátou sezonu. Ale přeci jen mu přibývá zdravotních potíží i věk. I gólman Sedláček má přes třicet. Začíná vás situace v brankovišti tlačit?

EF: Samozřejmě o tom víme. Situaci se snažíme řešit, ale netlačí nás to. Máme čas. Rozhodně nespíme, ale nemusíme to řešit hekticky.

JT: Je otázka, jestli se objeví nějaký nový brankář, který tu vydrží stejně jako Braňo. My se na to díváme tak, že musíme řešit, co je teď a tady. Samozřejmě, musíme se dívat i do budoucna, ale takhle dopředu se teď nedíváme. Až to bude aktuální, budeme reagovat.

Hodně se skloňovalo i jméno Jakuba Siroty, který loni de facto z neznámého jména vyletěl mezi nejlepší beky extraligy. Bylo těžké ho v Olomouci udržet?

EF: Nebylo, protože má platnou smlouvu.

JT: O Kubu Sirotu jsme neregistrovali žádný vnější zájem.

Má někdo z nových posil potenciál, aby šel v jeho šlépějích?

JT: Hráči, kteří přišli, jsou známí, takže z tohoto pohledu asi ne. Potenciál ale v sobě mají, v přípravě to vypadalo dobře. Nicméně pravá zkouška přijde až ve středu. Můžeme si říkat, jak byla příprava dobrá, ale vše je teď smazané. Samozřejmě doufám, že posily nás posílí v tom ohledu, že budeme mít lepší týmový výkon, pak mohu být vidět i individuálně. My jsme s nimi spokojeni.

Loni vypadl v přípravě dobře útočník Aron Chmielewski, nejzvučnější posila loňského léta. Jenže jeho účinkování v Moře nedopadlo příliš zdárně. Bodově se trápil, dlouho marodil a po roce odešel.

EF: Společné vystoupení nám nevyšlo, hokejový život jde dál. Přejeme mu hodně úspěchů, ale společně nám to nefungovalo. To se někdy stává.

Jak je na tom před novou sezonou rozpočet klubu?

EF: Rozpočet se pohybuje v rozmezí 65 – 75 milionů korun.

Máte nového hlavního partnera, loni jste získali vůbec prvního generálního partnera v novodobé historii klubu. Je teď Olomouc v pomyslné zlaté éře?

EF: Je to samozřejmě velice příjemné. Ale my jsme pořád v suterénu, co se rozpočtů v extralize týče. Práce s partnery je zásluhou našeho marketingového manažera Simona Vejtasy a je velmi dobrá, spolupráce s námi se partnerům líbí. Nám samozřejmě vyhovuje, že se nepotýkáme s neustálým nedostatkem, jako tomu bylo dříve. Tím nechci říct, že si můžeme dovolit to, co bohaté kluby, to určitě ne. Ale situace je určitě veselejší, než byla dřív.

Generální manažer hokejové Olomouce Erik Fürst.

Extraliga se přitom stále zkvalitňuje. Asi tedy bude v silné konkurenci opět těžké obstát, že?

EF: Pro sport je dobře, že jsou subjekty, které jsou ochotné do toho dávat peníze. Ale peníze hokej nehrají.

JT: Každý si může dovolit něco jiného. My jsme třeba se svými posilami spokojení. Když se podíváme na hráče, kteří se vrací do extraligy, určitě to bude kvalitnější soutěž. Jsou týmy, které posílily neskutečným způsobem. I u ostatních týmu se to hrozně vyrovnává. Každý zápas bude nesmírně těžký, především na začátku soutěže, kdy se hraje de facto co tři dny. Musíme začátek chytit.

Tradiční otázka: Posunula se nějak situace ohledně nové hokejové arény?

EF: Neumím úplně odpovědět, protože to není věc, o které my můžeme rozhodovat. Ale já soukromě bych si novou halu strašně přál. Podívejte se dokola. Jihlava, nová aréna. Brno, nová aréna. Olomouc je šesté největší město v ČR a je tu jediná ledová plocha. Je to problém i ve vztahu k mládeži. Toto město by si novou arénu zasloužilo. Už jen kvůli sportovně-kulturním akcím, které by se tam mohly odehrávat. Není to věc, o které bychom mohli rozhodovat. Ale jistě bychom si to přáli. Ať tu je důstojný stánek, který, myslím si, k takovému městu patří.

Je pro klub komplikací, že juniorka i dorost spadly v minulém ročníku z nejvyšší soutěže?

EF: To je otázka na delší odpověď. Ale teď momentálně tu mládež není, musíte se proto zařídit jinak a hledat v jiných zdrojích. Samozřejmě je to velká škoda. Ale znovu – souvisí to s tréninkovými podmínkami, které jsou. S jednou ledovou plochou velké zázraky dělat nejde. Byť si myslím, že všichni trenéři dělají kvalitní práci, nikdo z nich není Copperfield, aby něco vyčaroval. Fotbal si můžete zahrát na asfaltu, ale pokud u nás nezamrzne přírodní koupaliště Poděbrady, my toho moc nenatrénujeme.

Mělo to vliv na odliv některých hráčů?

EF: Samozřejmě někteří hráči odešli, ačkoliv někteří už odešli v průběhu sezony. A šlo o klíčové hráče, i proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale pokud měli jinde výrazně lepší podmínky, nikdo se jim nemůže divit.

A je v juniorce někdo, kdo může zasáhnout v letošní sezoně do A týmu?

JT: Teď máme široký kádr, ale pokud by nastala nějaká krizová situace, nějaká možnost by v juniorce byla. Jmenovat ale nechci.

Kádr máte oproti loňsku o poznání širší. Je to i tím, že vás poslední dvě sezony vždy okolo Vánoc dostihla rozsáhlá marodka?

JT: Samozřejmě, to je jeden z faktorů, proč máme kádr širší. Ale taky jsme chtěli zvýšit konkurenci uvnitř týmu. Tím, že je tým širší, věříme, že i případnou marodku zvládneme lépe.

Přece jenom v posledním přáteláku nastoupili 21letí Matouš Menšík, Daniel Ministr a 22letý James Joshua Mácha.

JT: Měli jsme tam více hráčů s menšími zraněními, která nastala před posledním zápasem. Jsme připravení, že takhle to v případě potřeby může fungovat i v sezoně. Ale všichni chlapci začnou sezonu v první lize v Jihlavě a Přerově.