Spolek HC Litvínov počítá s pomocí legend. V nového partnera doufá i starostka

Akciová společnost Verva Litvínov, která působí v extralize, přijde po nadcházející sezoně o většinového vlastníka a generálního partnera Orlen Unipetrol. Ve firmě drží menšinový podíl město a právě sportovní spolek HC Litvínov.

„Litvínovský hokej je nedílnou součástí identity našeho města. Nechceme jen přihlížet a uděláme vše, aby pochodeň, kterou zapálily legendy jako Hlinka, Kluc, Zíma, Kýhos, Beránek, Růžička, Reichel, Šlégr, Ručinský a další velké osobnosti, nezhasla,“ napsal spolek.

Jeho stěžejní činností je výchova mládeže, aktuálně se stará o bezmála tři stovky dětí v ledním hokeji a krasobruslení.

Spolek, jehož předsedou je Kamil Havelka, úplně překvapený z pátečního oznámení konce Orlenu nebyl. „Už v minulosti veřejně nabízel klub zájemcům k prodeji. Toto rozhodnutí respektujeme jako legitimní krok soukromé společnosti. Chceme poděkovat skupině Orlen za podporu litvínovského hokeje, zejména jeho profesionální složky, kam proudila většina jeho finanční pomoci.“

Podle vyjádření spolku se v poslední době řešilo těsnější propojení mládežnického a profesionálního hokeje. Nakonec to vyústilo ve snahu akciovky získat licenci na extraligu. K dohodě nedošlo.

„Držení licence sportovním spolkem není výrazem nedůvěry vůči akciové společnosti, ale způsobem, jak chránit kontinuitu a budoucnost hokeje v Litvínově,“ naznačil spolek, že jde o pojistku před stěhováním extraligy z města. „Licence k účasti v extralize nikdy nebyla v držení žádné z akciových společností, které v minulosti provozovaly profesionální hokej v Litvínově – ať už šlo o názvy jako HC Chemopetrol, HC Benzina nebo HC VERVA. Po celou dobu byl a je držitelem licence sportovní spolek. Napříč republikou je to běžnou praxí.“

Město jako majitel zimních stadionů, které financuje, a spolek coby držitel extraligové licence budou mít podle všeho hlavní slovo v tom, kdo se hokeje v Litvínově ujme.

„Doufáme, že někdo vstoupí do akcionářské struktury místo hlavního akcionáře, či ještě dojde k nějakým změnám rozhodnutí Orlenu. Budeme věřit, že se podaří hokej v Litvínově udržet,“ řekl po páteční valné hromadě Vervy Martin Klika, místopředseda sportovního spolku.

Starostka hájí navýšení daně

Také město Litvínov hledá cesty, jak zachránit extraligový hokej, zásadně navýšit dotaci klubu si však dovolit nemůže. Už teď ho ročně podporuje částkou přesahující 27 milionů korun.

„Provozujeme oba zimní stadiony a budeme to dělat dál. Město to stojí 27 milionů ročně, což je zhruba pět procent z celkového rozpočtu. A my potřebujeme zajistit i dopravu, školství, bezpečnost nebo bydlení,“ vysvětluje litvínovská starostka Kamila Bláhová.

Kamila Bláhová, starostka Litvínova.

Pětadvacetitisícový Litvínov s ročním rozpočtem zhruba 700 milionů korun je minoritním akcionářem extraligového klubu, hokej na nejvyšší úrovni by si tu vedení radnice přálo zachovat.

„Dostáváme se do nejisté doby, na jedné straně je nadcházející sezona zajištěna, ale my se už musíme připravovat na tu další. Podpoříme jednání, která povedou k udržení extraligového hokeje v Litvínově,“ slibuje Bláhová.

Hlavní akcionář Orlen v průměru klub podporoval 60 miliony ročně.

Spekulace o tom, že Orlen odchází proto, že město zvýšilo daň z nemovitých věcí, starostka odmítá. „Situace (hokejové) společnosti se tím dramaticky nezhoršila, růžová nebyla posledních pět let, kdy jsme neustále řešili výši marketingového příspěvku Orlenu,“ tvrdí Bláhová. Navýšit daň město prý muselo. „Asi se shodneme na tom, že tady chceme chodit po opravených chodnících, jezdit po kvalitních komunikacích, mít zrekonstruované školy. A na to všechno musí město získávat zdroje.“

Starostka, sama fanynka litvínovského hokeje, doufá, že klub najde nového strategického partnera. „Budeme jednat s jakýmkoliv zájemcem, který to s hokejem na vrcholové úrovni bude myslet vážně a zajistí stabilizaci klubu. Potřebujeme někoho, kdo ocení značku Litvínova a vytáhne nás z této kritické situace,“ přeje si.