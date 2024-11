Retro dresy, autogramiáda, výstava. Hokejové Kladno slaví stovku

100 let hokeje v Kladně ● Výroční zápas

Hraje se 13. 11. od 18 hodin, soupeřem je Plzeň. Doprovodný program začíná v 16.00, jeho součástí budou retro dresy, autogramiáda, historické výstavy, rozhovory s exkluzivními hosty a další lákadla. Vystaven bude také pohár mistrů světa z letošního domácího šampionátu včetně zlaté medaile. ● Uvedení do Síně slávy

V rámci extraligového utkání s Českými Budějovicemi 29. listopadu bude přijato šest nových členů do Síně slávy kladenského hokeje. Opět bude připraven i doprovodný program. ● Zlaté dresy

Rytíři v nich odehrají šest zápasů, jeden už proběhl proběhly. 25. 10. s Pardubicemi, 29. 11. s Českými Budějovicemi, 22. 12. se Spartou, 10. 1. s Karlovými Vary, 31. 1. s Litvínovem a 2. 3. s Vítkovicemi. Co zlatý zápas, to jeden mistrovský titul kladenských hokejistů.