Jak člověk nasaje vítězství, touží slavit zase. Dynamo chce patřit ke špičce Evropy

Příchody tria zkušených forvardů Matěje Stránského, Davida Tomáška a Tomáše Noska znamenají spíš hodně silnou podpůrnou injekci. Přesto se představitelé Dynama, nikoli překvapivě, přímému prohlášení typu „Jdeme si znovu pro pohár“ na středeční předsezonní tiskovce vyhýbali.
„Chceme postoupit v play off obou soutěží co nejdál. Ale stanovovat si nějaké cíle na jaro je zatím brzo. Upínáme se k začátku sezony (večer od 18 hodin v enteria areně v Lize mistrů proti polskému celku GKS Tychy),“ uvedl Filip Pešán, kouč posledních šampionů. Nicméně později přece jen připustil: „Jak znám majitele Petra Dědka, tak ten jinam ani nekouká. Nechcete být velkohubý, ale pokorný... Ovšem kvalita celé organizace je na takové úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce evropského hokeje.“
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Klub letos bude podle Filipa Kaplana, předsedy představenstva a generálního ředitele, včetně mládeže hospodařit s bezmála půlmiliardovým rozpočtem. Už jen tohle konstatování jej pasuje do role top extraligového favorita a majitel Dědek neskrýval, že myšlenka mistrovskou trofej poprvé v dějinách Dynama obhájit (dosud byly mezi zlatými medailemi vždy minimálně dvouleté pauzy) je nadmíru lákavá.
„Ambice máme, ale je to sport. Jste závislí i na štěstí a zdraví hráčů,“ podotkl Dědek, který se původně vyjádřil velmi podobně jako Pešán.
O motivaci podle trenéra nouze rozhodně nebude, z nějaké obligátní „pomistrovské kocoviny“ strach nemá.
„Jak člověk jednou nasaje vítězství, chce slavit znovu a znovu, takže se nebojím, že bychom nebyli hladoví,“ poznamenal Pešán, podle nějž je držet správné nastavení hlav týmovým úkolem jak pro jeho štáb, tak i pro lídry v kabině v čele s kapitánem Lukášem Sedlákem.
„A naši noví útočníci jsou hladoví určitě, protože tu s námi loni nebyli. I proto všichni věříme, že do sezony dobře vstoupíme a navážeme na tu loňskou,“ řekl Pešán.
Všichni trenéři i vedení oddílu si uvědomují, že bez početné soupisky to nepůjde.
„Jen v září máme jedenáct zápasů... Kádr musí být široký, několik zraněných máme už teď. Budeme dbát na to, aby hráči měli vytížení, ale neplánujeme nějaké změny, protože je potřebujeme,“ řekl k případným dalším pohybům Petr Sýkora, sportovní ředitel. V úvahu v zásadě připadá jen posílení obrany, z níž vypadl Libor Hájek ucházející se o místo v NHL.
Na marodce momentálně dlejí dvě výrazná jména: křídelníci Jakub Lauko a Martin Kaut.
„Kuba už pracuje na ledě, zatím mimo tým. Je to otázka nejbližších týdnů, kdy začne trénovat s ním. U Martina je to trošičku složitější, tam vidím rekonvalescenci ještě tak na měsíc, než bude moci nastoupit do ostrého tréninku,“ nastínil kouč Pešán.
Se Stránským, Tomáškem a Noskem by však mančaft měl období jejich absence v pohodě překlenout.
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„Každý do týmu přinese to, v čem je dobrý, každý umí maličko něco jiného. Proto hráli v top týmech všude možně po světě,“ uvedl kapitán Sedlák. „Jsem jenom rád, že jsou tady, a myslím, že nás všechny bude bavit hrát spolu. Známe se, Nosy (Nosek) je z Pardubic a ostatní kluky jsme potkávali v ‚repre‘. Skvěle zapadli, těšíme se na to,“ doplnil centr první formace.
Klub, jehož hráči se v sezoně představí ve zbrusu nových reverzních dresech (viz foto), chystá opět řadu akcí pro fanoušky. Už v říjnu je zahájí „Dynamo děkuje“, jehož ústředním motivem bude pohyb a zdravý životní styl coby prevence závažných onemocnění a obezity.