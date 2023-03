Pardubický žolík Rákos se strachoval. Proti Olomouci ale nakonec obstál

Je to už jedenáct let, co hokejové Pardubice naposledy „přelezly“ čtvrtfinále. A byl to právě on, kdo tehdejší mocný obrat v prodloužení sedmého zápasu proti Vítkovicím dovršil. Nakonec oslavil mistrovský titul a pak na hodně dlouhou dobu z Dynama zmizel. Ve středu však byl u další radosti pardubických hokejistů ze semifinále. Daniel Rákos naskočil do posledního zápasu čtvrtfinálové série na Hané s Olomoucí (3:2).