APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

  11:03
Rok co rok stejné téma. Také letos vývoj extraligové baráže ukazuje, že systém, který jí předchází, není férový. V úterním třetím zápase série se také ozvali jihlavští fanoušci, jejichž tým už ztrácí 0:3 na zápasy. „Zk***ená baráž,“ zaznělo mimo jiné na novém stadionu prvoligového celku. Opakovaně se ale ozval i pokřik „APK mafia“.
Ondřej Dlapa z Jihlavy tvrdě atakuje Matěje Maštalířského z Litvínova. | foto: ČTK

Výpady mířily vůči řídícímu orgánu hokejové extraligy (Asociace profesionálních klubů), v rámci nějž si příslušné kluby schválily současný systém s baráží, na kterou poslední tým tabulky čeká zhruba 40 dní.

Zatímco v první lize vítěz prochází bitvami v play off. Diváci v Jihlavě se tak ozvali. Zda za ně klub obdrží pokutu, není jasné.

Na stranu příznivců se ale postavil i útočník domácí Dukly Tomáš Harkabus, když dostal dotaz, co říká na jejich pokřiky.

„Že mají pravdu,“ odvětil stroze při rozhovoru po úterní porážce 1:5, kvůli které čelí hned třem soupeřovým mečbolům.

Přitom Jihlava měla šance, stejně jako v Litvínově, kde nebyla daleko od zisku prvního zápasu (2:3P). Jenže se zdá, že v zavedeném systému dopadne podobně jako loni s Olomoucí, kdy neuhrála ani zápas. Totéž platilo o rok dřív pro Vsetín a ještě předtím pro Zlín.

Poslední vítězství prvoligového příslušníka vůbec v jednom zápase se datuje až do 21. dubna 2022, kdy proti Kladnu uspěla právě Dukla. Od té doby extraligová mužstva zvládají série o záchranu čistě.

„Opakovaně jsme iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme však žádný takový návrh neobdrželi,“ opakuje APK k jednáním s nižší soutěží a stojí si za systémem, v němž se dva kluby sportovně poměří.

Naopak v první lize se většina klubů zapojila do iniciativy Stop baráži!, kterou podporuje také svazový šéf Alois Hadamczik. Jejím prostřednictvím se snaží se o zavedení přímého postupu do extraligy a argumentují tím, že by měla rozhodovat dlouhodobá soutěž, nikoli jen jedna série.

Dle platných smluv ale mohou změnu učinit právě jen kluby v nejvyšší soutěži. A APK se jasně vymezila, že nedá na žádný nátlak ani výzvy, které jsou podle ní spojené se zavádějící rétorikou.

„Ale ještě není konec. Je to sice 0:3, ale dokud tam nesvítí čtyřka, budeme dál bojovat,“ burcuje Harkabus. „My děláme chyby, které Litvínov umí potrestat, a naopak se sami na gól nadřeme.“

„Pokusíme se aspoň ten jeden zápas získat,“ prohlásil jihlavský kouč Vitkor Ujčík, jenž zároveň vede extraligovou disciplinární komisi. „Pokusíme se kluky vymanit z tlaku a křeče, které tam teď bohužel byly.“

Čtvrté utkání startuje ve středu v 17.30 hodin a Litvínov do něj míří s cílem hlavně už vše utnout.

Ať už se Jihlavě povede soupeři cestu zkomplikovat, nebo ne, vypadá to, že zavedené pořádky se příliš upravovat nebudou.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

