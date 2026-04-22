APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

Výpady mířily vůči řídícímu orgánu hokejové extraligy (Asociace profesionálních klubů), v rámci nějž si příslušné kluby schválily současný systém s baráží, na kterou poslední tým tabulky čeká zhruba 40 dní.
Zatímco v první lize vítěz prochází bitvami v play off. Diváci v Jihlavě se tak ozvali. Zda za ně klub obdrží pokutu, není jasné.
Na stranu příznivců se ale postavil i útočník domácí Dukly Tomáš Harkabus, když dostal dotaz, co říká na jejich pokřiky.
„Že mají pravdu,“ odvětil stroze při rozhovoru po úterní porážce 1:5, kvůli které čelí hned třem soupeřovým mečbolům.
Přitom Jihlava měla šance, stejně jako v Litvínově, kde nebyla daleko od zisku prvního zápasu (2:3P). Jenže se zdá, že v zavedeném systému dopadne podobně jako loni s Olomoucí, kdy neuhrála ani zápas. Totéž platilo o rok dřív pro Vsetín a ještě předtím pro Zlín.
Poslední vítězství prvoligového příslušníka vůbec v jednom zápase se datuje až do 21. dubna 2022, kdy proti Kladnu uspěla právě Dukla. Od té doby extraligová mužstva zvládají série o záchranu čistě.
„Opakovaně jsme iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme však žádný takový návrh neobdrželi,“ opakuje APK k jednáním s nižší soutěží a stojí si za systémem, v němž se dva kluby sportovně poměří.
Naopak v první lize se většina klubů zapojila do iniciativy Stop baráži!, kterou podporuje také svazový šéf Alois Hadamczik. Jejím prostřednictvím se snaží se o zavedení přímého postupu do extraligy a argumentují tím, že by měla rozhodovat dlouhodobá soutěž, nikoli jen jedna série.
Dle platných smluv ale mohou změnu učinit právě jen kluby v nejvyšší soutěži. A APK se jasně vymezila, že nedá na žádný nátlak ani výzvy, které jsou podle ní spojené se zavádějící rétorikou.
„Ale ještě není konec. Je to sice 0:3, ale dokud tam nesvítí čtyřka, budeme dál bojovat,“ burcuje Harkabus. „My děláme chyby, které Litvínov umí potrestat, a naopak se sami na gól nadřeme.“
„Pokusíme se aspoň ten jeden zápas získat,“ prohlásil jihlavský kouč Vitkor Ujčík, jenž zároveň vede extraligovou disciplinární komisi. „Pokusíme se kluky vymanit z tlaku a křeče, které tam teď bohužel byly.“
Čtvrté utkání startuje ve středu v 17.30 hodin a Litvínov do něj míří s cílem hlavně už vše utnout.
Ať už se Jihlavě povede soupeři cestu zkomplikovat, nebo ne, vypadá to, že zavedené pořádky se příliš upravovat nebudou.