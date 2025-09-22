Tipsport extraliga 2025/26

Flek nejprve zvýšil hlas, poté rezignoval. Pak ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v prvních dvou dějstvích na její hru nekoukalo právě dobře.

Útočník Jakub Flek (vlevo) na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28. července 2025) | foto: ČTK

„Vlastně jsme tady nebyli,“ uvedl brněnský útočník Jakub Flek, jenž k málokdy vídanému obratu v poslední dvacetiminutovce přispěl dvěma góly.

Co se s vámi dělo v prvních dvou třetinách?
Nevím, ale z naší strany byly otřesné. A poděkujme bohu, že to nakonec takhle dopadlo.

Výkon byl opravdu špatný, jak to vypadalo o přestávkách ve vaší kabině?
Přiznám se, že po první třetině jsem trošku zvýšil hlas.

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

A po druhé?
Už jsem rezignoval a spíš jsem to vzal v poklidu. Bylo to možná v tu chvíli o tom, že si můžeme říkat, co chceme, ale dokud nezačneme hýbat nohama, tak to nepůjde. Jsem rád, že jsme si to vzali za své a třetí třetina byla z naší strany neskutečná.

Hradec na tom v úvodu sezony není právě nejlépe, pomohlo vám to?
Možná. Říkal jsem si, že hrají o každý bod, že vstup do sezony opravdu nemají optimální. Snažil jsem se nás nabudit, že když jim dáme gól, třeba se sesypou. Tuším, že se jim to stalo už s Plzní a nám se to také povedlo.

Takže spokojenost?
Určitě s výsledkem, nicméně musím být i trochu kritický, takhle do zápasu vstoupit nemůžeme.

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Jaké je podle vás vysvětlení?
Možná na nás padla deka po zápase s Libercem. Třikrát jsme vedli a nakonec jsme rozhodující gól dostali v poslední vteřině. Asi nás to po těch výhrách trochu srazilo dolů. Říkal jsem si, že to může být potřebná facka. Jsem rád, že jsme i tohle tou třetí třetinou odčinili. A že nemáme mistrovskou kocovinu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 6 5 0 0 1 23:13 15
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. HC Sparta PrahaSparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. HC Dynamo PardubicePardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
