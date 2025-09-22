„Vlastně jsme tady nebyli,“ uvedl brněnský útočník Jakub Flek, jenž k málokdy vídanému obratu v poslední dvacetiminutovce přispěl dvěma góly.
Co se s vámi dělo v prvních dvou třetinách?
Nevím, ale z naší strany byly otřesné. A poděkujme bohu, že to nakonec takhle dopadlo.
Výkon byl opravdu špatný, jak to vypadalo o přestávkách ve vaší kabině?
Přiznám se, že po první třetině jsem trošku zvýšil hlas.
A po druhé?
Už jsem rezignoval a spíš jsem to vzal v poklidu. Bylo to možná v tu chvíli o tom, že si můžeme říkat, co chceme, ale dokud nezačneme hýbat nohama, tak to nepůjde. Jsem rád, že jsme si to vzali za své a třetí třetina byla z naší strany neskutečná.
Hradec na tom v úvodu sezony není právě nejlépe, pomohlo vám to?
Možná. Říkal jsem si, že hrají o každý bod, že vstup do sezony opravdu nemají optimální. Snažil jsem se nás nabudit, že když jim dáme gól, třeba se sesypou. Tuším, že se jim to stalo už s Plzní a nám se to také povedlo.
Takže spokojenost?
Určitě s výsledkem, nicméně musím být i trochu kritický, takhle do zápasu vstoupit nemůžeme.
Jaké je podle vás vysvětlení?
Možná na nás padla deka po zápase s Libercem. Třikrát jsme vedli a nakonec jsme rozhodující gól dostali v poslední vteřině. Asi nás to po těch výhrách trochu srazilo dolů. Říkal jsem si, že to může být potřebná facka. Jsem rád, že jsme i tohle tou třetí třetinou odčinili. A že nemáme mistrovskou kocovinu.