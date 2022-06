Vítkovice ulovily slovenského beka Grmana. Umí přitvrdit i rozehrát, říká Holaň

Jedním z lídrů vítkovické defenzivy by tak měl nově být slovenský zadák Mário Grman. Pětadvacetiletý obránce v minulých třech sezonách působil ve finské nejvyšší soutěži a zároveň byl hráčem slovenské reprezentace, která z olympiády přivezla bronzovou medaili.

„Na začátku května jsme avizovali, že sháníme top útočníka a top beka. Do útoku jsme před časem získali Petera Muellera a nyní přichází i posila do obrany. Na to, že Máriovi Grmanovi je pětadvacet, má bohaté zkušenosti a hlavně je u něj velká kvalita,“ věří vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček.

Defenzivní posilu si pochvaluje také kouč ostravského celku Miloš Holaň. „Hledali jsme obránce do prvních dvou obran jako náhradu za Romana Poláka. Nahradit Romana Poláka na sto procent samozřejmě nejde, ale chtěli jsme podobného hráče. Vize byla: pravák, defenzivní, první, maximálně druhá obrana. Dostali jsme tip na Mária Grmana a věříme, že v tomto směru nám může pomoci,“ konstatoval Holaň a doplnil: „Jde o stabilního člena slovenské reprezentace, odehrál letošní mistrovství světa, kde jsme měli možnost jej sledovat. Je to bek, který je v dobrém věku, umí hru přitvrdit, ale umí i rozehrát a podpořit útok. Takže všechny tyto atributy splňuje a nyní už je na něm, aby to potvrdil v našem dresu i na ledě.“

Grman, jenž přichází z finského celku HPK Hämeenlinna je čtvrtou posilou obranných řad ostravského celku. Již dříve se Vítkovice dohodly s jeho krajanem Jurajem Mikušem, Američanem Williem Raskobem a do Ostravy se vrátil také Daniel Krenželok.