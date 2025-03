Góly po odpískání? V extralize už potřetí. Trenéři i hráči hlásili: Pravidlu nerozumíme

V lednu 2024 zažili spornou situaci fanoušci v Brně. Kometa vedla 1:0, v první třetině ale srovnal sparťan Roman Horák: „Já jsem v podstatě viděl puk, který gólmanovi vyjel a neměl ho. Když jsem do něj bouchal, tak jsem slyšel hvizd. Nevím, jak jsou teď pravidla.“

Horák uvedl, že ho zapískání neovlivnilo, hvizd podle jeho slov přišel současně s trefením puku. „A mě učili, že mám hrát, dokud před brankou vidím volný puk,“ doplnil.

Stejný hráč navíc po 11 vteřinách přidal další trefu, díky jeho příspěvku tak Pražané nakonec oslavili zisk tří bodů po výhře 3:2.

Také předchozí sporný gól po odpískání se týkal utkání pražského celku.

V listopadu 2022 absolvoval premiéru na střídačce Pražanů Miloslav Hořava, tým po šesti porážkách potřeboval zabrat. A v Karlových Varech se to podařilo, Sparta zvítězila 5:1.

Onen inkriminovaný moment nastal v 54. minutě, kdy už hosté za stavu 5:0 pouze hlídali náskok. Po závaru kolem branky Jakuba Kováře se ozval hvizd, jenže následně se puk objeví těsně za brankovou čárou.

Branka na 1:5 byla připsána Jiřímu Černochovi. „Vůbec jsem to nechopil, nerozumím tomu. Přestali jsme hrát, všichni slyšeli hvízdnutí a přestali hrát. Rozhodčí ale gól uznali,“ divil se útočník Pražanů David Tomášek.

„Vysvětloval mi to rozhodčí. Prý i když zapíská, ale puk je dál v pohybu a skončí v brance, tak to nevadí a gól platí. To jsem vůbec nevěděl. Doteď jsem žil v tom, že když se pískne, je hra přerušena. Opravdu ta pravidla úplně neznám, takže si to musím nejdřív zjistit a nastudovat,“ líčil tehdy s úsměvem kouč Hořava.

A v tomto konkrétním případě viděl situaci podobně i jeho protějšek David Bruk. „Já to pravidlo taky neznám. Viděl jsem puk za čárou, ale nějakou vteřinu před tím bylo pískáno, takže jsme se ani neradovali.“

Z pohledu konečného výsledku jde o situaci, která utkání výrazně neovlivnila. Na rozdíl od čtvrtečního čtvrtfinále v Mladé Boleslavi. Vždyť vyrovnávacím gólem Hradec dotáhl dvoubrankové manko, o minutu později dovršil skvělý obrat a uzmul první bod v sérii.

„Tohle se moc rozdýchat nedá, v životě jsem to nezažil. Nevím, neznám pravidla dokonale jako ti dva rozhodčí. Řekl mi, že písknul a soupeř puk uklidil do brány s malou časovou prodlevou a že tohle pravidla dovolují,“ popisoval situaci v pozápasovém rozhovoru pro televizi OnePlay boleslavský kouč Richard Král.

Proti rozhodnutí na ledě klub projevil klub protest ve formě klubového prohlášení: „Rozhodnutí je zcela v rozporu s výkladem pravidel, který byl brankářům před sezonou představen. Očekáváme kvalifikované posouzení od kompetentních osob.“

Nevydařený závěr dobře rozehraného zápasu už to ale Středočechům nevrátí, o další výhru tak v sérii za stavu 2:1 musí zabojovat pátek od 17.30.