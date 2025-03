Zářez Boleslavi? Rozhodčí uznali gól po zapískání, pravidla to dovolují

To pravidlo platí už několik sezon. Herní řád říká, že se u videa zkoumá: „zda puk vnikl do branky při pokračující hře, ačkoliv rozhodčí zapískal poté, co ztratil puk z dohledu, ale výsledek akce tím nebyl ovlivněn.“

Jinými slovy, pakliže doputuje puk do brány po odpískání a sudí u videa uzná, že písknutí nijak neovlivnilo brankáře v zákroku nebo bránící hráče, gól platí.

Má se tím předcházet situacím, kdy předčasné zapískání sudího zbytečně připraví hokej o regulérní gól jen proto, že sudí na puk neviděl a zbrkle foukl do píšťalky.

Mladoboleslavský kouč Král už v průběhu zápasu vehementně argumentoval: „Co to je? Nehrajeme po odpískání, nemůžete uznat gól! Furchýňo přestal chytat.“

Rozhodčí vracel: „On se ani nehnul…“

A Král na to: „Protože přestal chytat! Jak má vědět, že má chytat dál?“

Podívejte se na branku Davida Šťastného:

🏒 Hradec Králové porazil Mladou Boleslav 4:3. Klíčovým momentem se stal vyrovnávací gól Mountfieldu na 3:3, který padl v momentě, kdy rozhodčí přerušili hru. Branka nakonec po přezkoumání videa platila.👇 #TELH pic.twitter.com/Wu5qZAIIFw — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) March 20, 2025

Pro televizi OnePlay pak Král zkroušeně říkal: „Tohle se moc rozdýchat nedá, v životě jsem to nezažil. Nevím, neznám pravidla dokonale jako ti dva rozhodčí. Řekl mi, že písknul a soupeř puk uklidil do brány s malou časovou prodlevou a že tohle pravidla dovolují. Já to nechápu, Furchýňo přestal chytat.“

Na podobné situace ani nejde vzít trenérská výzva.

A tak se teď bude spekulovat: Opravdu Furch přestal chytat, protože slyšel písknutí? Ze záběrů je patrné, že netušil, kde puk má a zůstával relativně dlouhou dobu ve stejné pozici.

Navíc Šťastný viděl, že puk leží volně mezi Furchovými betony, tak neváhal a jel pro něj. Furcha se nijak nedotkl. „Nikam jsem nemusel zajet, podle mě to posoudili, jak měli,“ věří sám Šťastný.

Kapitán Mladé Boleslavi Adam Jánošík v diskusi s rozhodčími během utkání s Hradcem.

Další otázka je, jestli gól nepadl s příliš velkým zpožděním po zapískání. Zdali ono pravidlo nemá platit opravdu pro chvíle, kdy puk přejde čáru bezprostředně po zapískání. Ostatně i proto je v pravidlech slovní spojení „při pokračující hře“.

Ale kde stanovit časovou hranici? V tomhle má plnou kompetenci sudí na ledě.

Pak lze přemítat nad tím, jestli to pravidlo nedělá spíš více škody než užitku. Pokud by jednoduše platilo, že rozhodčí písknutím přerušují hru a hotovo, hokejová extraliga by se vyvarovala takhle hraničním momentům, které rozhodují zásadní duely.

Vždyť Mladá Boleslav v utkání dlouho vedla, Šťastný diskutabilní brankou srovnal na 3:3 a Hradec o minutu později vstřelil rozhodující branku proti viditelně rozhozenému soupeři a ve čtvrtfinálové sérii snížil na 1:2.

To už Furch nevydržel a zlámal hůl, s rozhodčími si po konci zápasu dlouho vyříkával, co se stalo.

„Nedivím se mu, je to klidný borec, ale tohle by vytočilo asi každého. Dostali jsme se pod tlak, měli jsme strach z výsledku. Je to obrovská rána, jsem zvědavý, jestli nám to někdo vysvětlí,“ říkal Král.

Mimochodem, nad pravidlem se podivoval už v roce 2022 kouč Sparty Miloslav Hořava i jeho tehdejší protivník David Bruk z Karlových Varů.

„Rozhodčí mi řekl, že prý i když zapíská, ale puk je dál v pohybu a skončí v brance, tak to nevadí. To jsem vůbec nevěděl. Doteď jsem žil v tom, že když se pískne, je hra přerušena,“ nechápal Hořava.

A Bruk dodával: „Jsem rád, že v tom nejsem sám, protože já to pravidlo taky neznám. Viděl jsem puk za čárou, ale nějakou vteřinu před tím bylo pískáno, takže jsme se ani neradovali.“

Od té doby uběhly více než dva roky.