Druhý pokus vyšel: Hradec ulovil Estephana a vyhlíží od něj góly

Kanadský útočník si na východ Čech přivezl výbornou ofenzivní bilanci. Za dvě sezony v Litvínově totiž tamní produktivitu obohatil 83 kanadskými body za 30 gólů a 53 asistencí.

„Čekáme od něj, že zkvalitní naši ofenzivu a především zvýší produktivitu, s kterou máme od začátku sezony problémy. Kvalitního centra sháníme již delší dobu a pevně věřím jsme ho právě v něm našli,“ vysvětlil Aleš Kmoníček důvody, které klub vedly k jeho získání.

Estephan si na začátku této sezony poprvé v kariéře vyzkoušel finskou ligu. Oblékal dres Jyväskylä, ale tohle spojení nemělo dlouhého trvání, byť to z útočníkovy strany nějaký propadák nebyl. Odehrál ve Finsku osm zápasů, mezi střelce se v nich zapsal dvakrát.

Další góly už by ale měl v rozehrané soutěži přidávat v Hradci. A pokud se nestane nic mimořádného, nebude se to týkat jen tohoto extraligového ročníku. „Poměrně rychle jsme se dohodli na kontraktu až do konce sezony 2024/25,“ uvedl Kmoníček. Šestadvacetiletý rodák z Edmontonu, který měl několikrát blízko k tomu, aby si zahrál v NHL, prodloužil v kádru Mountfieldu už tak poměrně dlouhou řadu zahraničních borců. Po jeho příchodu jich je devět, zdaleka nejvíc v útočných řadách, kde jich nyní působí šest.

Estephan se svým příchodem do Hradce trefil do období, které pro Mountfield není střelecky plodné. V minulých třech zápasech tým skóroval ze hry jen čtyřikrát, v posledních dvou dal jen po jediném gólu.

Odpovídá tomu i produktivita jednotlivých hráčů. V ní vyčnívají obránce Blain, nejproduktivnější hráč hradeckého mužstva a zároveň bek celé soutěže, a útočník Okuliar, který patří s osmi brankami k nejlepším střelcům extraligy.

Dál už je ale – až na dalšího obránce Pavelku – velká mezera. Tu mohou ostatní hráči včetně nově příchozího Estephana začít zacelovat už dnes vpodvečer v Plzni.

„Určitě věřím, že by nám měl pomoci v ofenzivě, měl by nám pomoci při přesilových hrách, ale nerad se bavím o tom, že je to o jednom hráči. Náš hokej je založený na týmovosti, na týmové hře,“ uvedl Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince.

Týmovostí se bude chtít Mountfield dnes prosadit v Plzni (začátek v 17.30). A to proti soupeři, který neprožívá právě ideální vstup do sezony. „Představovali si, že budou asi jinde, ale poslední utkání je určitě povzbudilo,“ připomněl hradecký asistent Frühauf.

Plzeň totiž v neděli hostovala v Mladé Boleslavi, prohrávala tam už 0:3, ale podařilo se jí skóre otočit a po vítězství 4:3 si do tabulky zapsala tři body. Díky tomu opustila poslední místo tabulky, na niž poslala právě Mladou Boleslav.