„Nevyrovnané výkony nás trápily poslední tři sezony,“ uznává generální manažer Stanislav Bednařík. Motor v tomto období vedl kouč Ladislav Čihák, který se s klubem po vyřazení rozloučil.
Na kolik procent jste spokojený?
Tak na padesát procent.
Myslíte ze sportovního hlediska, nebo celkově?
Ze sportovního hlediska. Začátek byl skvělý, konec příliš rychlý. V úvodu jsme viděli, že jsme schopni hrát výborně. Ve světle toho byly některé pozdější výkony zklamáním. V předkole play off jsme podle mě herně nepropadli, výsledkově ale ano.
Nevyrovnanost výkonů byla tématem několik posledních let. Čím to?
Provázelo nás to celé tři poslední sezony. Uvnitř klubu jsme neustále hledali důvody, proč tomu tak je. Problém se nám nepodařilo odstranit.
Po sezoně skončil po třech letech celý trenérský tým. Jaké bylo jeho působení?
Když pro někoho nastavujete tříleté období, tak očekáváte, že jeho vrchol nastane v posledním roce. To se nestalo. Mohla to ovlivnit řada faktorů. Jedním z nich i ten, že to byl první rok bez Milana Gulaše.
Jaký byl první rok bez Gulaše?
Svět a podmínky se stále mění, to je dané. Konec něčeho pro někoho může znamenat katastrofu, pro někoho znamená novou příležitost, se kterou se kabina letos tak docela nevypořádala. Příští sezonu už to bude určitě jiné, lepší.
O konci trenérů jste ale rozhodli už v sezoně, aniž byste věděli, jak dopadne.
Ve skutečnosti o konci po třech sezonách bylo vlastně rozhodnuto už před třemi lety, kdy se kontrakt podepisoval. Od loňského léta víme, že bude po sezoně končit i Jirka Novotný a krátce na to se rozhodlo, že do jeho funkce nastoupí Venca Nedorost. Ten, stejně tak jako předchůdce, má pravomoci v oblasti výběru trenérského a hráčského. Po dlouhé a podrobné diskusi uvnitř klubu se rozhodl přivést jiné trenéry.
Co očekáváte od Nedorosta?
Skvělou pracovní etiku, vysokou odbornost a přehled o hráčském trhu napříč světem a šťastnou ruku při výběru svých kolegů a hráčů.
S jakým rozpočtem na kabinu Nedorost skládá tým na příští sezonu?
Zase s o něco vyšším než loni. Tak je ale tomu prakticky každý rok, protože většina pokračujících hráčských smluv obsahuje různé bonusy nebo meziroční navýšení, které hodnotu i rozjetých kontraktů navyšují. Za poslední tři roky stoupl zhruba o deset milionů korun.
Změní se výrazně tým pro příští sezonu?
To je otázka pro Vencu, i tak si dovolím říct, že ke změnám dojde. Neoznačil bych je ale za výrazné. Osobně si nemyslím, že by kádr potřeboval zásadní přestavbu. Odejdou dva až tři beci, to je jasné. Budou kvalitně nahrazeni. Dva z našich forvardů skončili v elitní desítce kanadského bodování, což ukazuje na velikou ofenzivní sílu v první linii. A jestli útoku něco chybělo, to by měli přinést hráči, na kterých Venca pracuje.
Líbila se vám spolupráce s prvoligovým Táborem?
Z našeho pohledu byla letos spolupráce dostatečná a vyhovující. Tábor možná čekal intenzivnější zapojení našich hráčů. Letošní sezona byla výjimečná hustotou utkání, což pravděpodobně odhalilo, že naši hráči napříč ligou nejsou na takový zápřah připraveni. Přineslo to celou řadu zranění, to nás trápilo celou sezonu. Proto jsme mohli uvolňovat do Tábora trochu nižší počet hokejistů. Pravděpodobně se nám ale podaří zajistit extra finanční prostředky na rozšíření kádru. Díky tomu budeme mít možnost i Tábor hráčsky více podporovat. Nyní to vypadá minimálně o dva hráče.
|
Už dříve jsme se bavili o možnosti zapojení někoho nového do vlastnických struktur. Jak je to nyní reálné?
Neumím říct, jak je to blízko nebo daleko. Aktivně nikoho nehledáme a nikdy jsme nehledali. Ale když někdo bude ochotný a schopný společně s námi, nebo i sám, starat se o klub a posouvat ho dál, jsme takovému obchodu nakloněni. Netroufám si říct, jestli to bude za měsíc, za rok nebo za deset let. Pracujeme dál a uvidí se.
Letošní novinkou byl maskot. Jak se Motty ujal?
Myslím, že parádně. Trochu to ukazuje, jak pracujeme. O maskotovi jsme diskutovali možná deset let. Trvalo to, než jsme našli něco, s čím bychom byli spokojeni. Drsné jádro fanoušků o maskota moc nestojí, ale tolerují ho, což je sama o sobě výhra. Zbytek ho přijal velmi pozitivně.
V extralize se často mluví o tom, že trenéři ani hráči nemohou pod hrozbou pokuty komentovat výkony sudích nebo sporné situace. Jaký je na to váš pohled?
Myslím si, že rozhodčí díky okamžitým komentářům nebo jejich zákazu nebudou ani lepší, ani horší. Trenéři i hráči jsou médii nuceni se v pozápasových emocích vyjadřovat k mnoha událostem v utkání, jen se nesmí vyjádřit k výkonu rozhodčích. To mi smysl nedává. Buď hodnoťme s chladnou hlavou vše, jak tomu má být pouze v případě výkonu rozhodčích, nebo nic. Proto bych toto omezení klidně zrušil a nechal aktéry se vyjadřovat ke všemu, co se v utkání odehrálo. Rozhodčí jsou velmi důležitou součástí.
Protože často řeší sporné situace hlavně na brankovišti, při nichž je výsledek padesát na padesát.
Situace posuzují lidé, rozhodčí, kteří na zkoumanou situaci mají svůj pohled, který sice má být v souladu s výkladem pravidel, přesto pořád jejich vlastní. Videotechnika bezesporu pomáhá a odhalí řadu věcí, které by se při hře jinak přehlédly, přesto nezajistí stoprocentní správnost rozhodnutí rozhodčích. Člověk přirozeně chybuje. Lidský faktor do hry podle mě patří. Video přináší větší spravedlnost, ale já bych se obešel i bez něj.
Plánujete zdražovat permanentní vstupenky pro příští sezonu?
Fanouškům patří obrovské poděkování, že náš klub milují a chodí, i když letos to často moc zábava nebyla. Něco nového, vcelku významného pro ně chystáme, zatím ale více neprozradím. Sezona skončila rychle, ještě jsme se k tématu permanentních vstupenek nedostali. Ale vidím jako možné, že po dvouleté fixaci cen k mírnému zdražení, třeba kopírujícímu inflaci, může dojít.