Svaz řeší virus v hokeji. Ohrožený je letní pohár i České hry v Brně

Extraligové celky z Hradce Králové a Litvínova kvůli infikovaným v týmu odložily, respektive přerušily svou přípravu. Ve Zlíně se uzavřel stadion, kde trénovali nakažení dorostenci a junioři. Namále měly Pardubice, trojice hráčů s příznaky však měla negativní testy na covid-19. Vítkovice v reakci na nepříznivý vývoj situace raději posunuly start přípravy na ledě na příští pátek.

Z prvoligových týmů jsou infikované Kladno, Slavie či Litoměřice. Takový je aktuální výčet peripetií k pátečnímu odpoledni, přičemž do tohoto počtu seznam nabobtnal za pouhé dva dny. Plošně zhoršující se epidemiologická situace už zasáhla i hokej a je nasnadě, že jen u výše vyjmenovaných týmů to neskončí.

To vše během přípravy na pohár Generali Česká Cup, který má prověřit šestnáctku týmů před novou sezonou (14 extraligových celků + Kladno a Přerov z 1. ligy). Konání turnaje, jehož začátek byl naplánován na 4. srpna, je však vzhledem k řádícímu koronaviru nejistý.

„Pochopitelně, pohár je vážně ohrožen,“ připouští mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. „Jsme v kontaktu s účastníky i marketingovou agenturou BPA. Ve čtvrtek jsme měli schůzku a domluvili jsme se, že ještě počkáme na víkend a začátek příštího týdne. Potom by mělo padnout rozhodnutí.“

Pro svaz by nebyl až takový problém, kdyby se utkání musela odehrát bez diváků. Na tuto možnost je společně s kluby připravený (plánovaná povolená návštěva je zatím maximálně 25 % kapacity stadionu, pozn. red.). Horší by bylo, kdyby byly infikované samotné týmy, což je současný případ. „To je úplně nová situace. Proto budeme muset v příštím týdnu rozhodnout, co dál,“ opakuje Zikmund.

Jaké jsou možné varianty? Kdyby byl scénář optimistický, několik zápasů by se odložilo na náhradní termín, případně by se pohár odehrál jednokolově. „Pokud by ale neuskutečnitelných zápasů bylo víc, odložení by nic nevyřešilo,“ připouští horší variantu mluvčí svazu.

Uvidí Brno reprezentační turnaj?

Dalším hokejovým podnikem, který čelí nejistotě, jsou České hokejové hry v Brně. Ty se měly původně konat na jaře, jenže kvůli koronaviru byly přesunuty na konec srpna. Nyní je reprezentační turnaj čtyř zemí znovu v ohrožení.

„Tam je situace podobná,“ srovnává Zikmund. „V obou případech máme ještě nějaký, i když skutečně krátký, prostor na vyčkání, jestli se situace zlepší a my budeme moct podobné akce uspořádat.“

V případě Českých her je zásadní účast zahraničních výběrů, které však mají v nynější situaci značně zkomplikované (pokud vůbec umožněné) cestování. „Situace se vyvíjí. S dalšími zeměmi jsme si slíbili, že si do konce měsíce dáme vědět,“ říká generální sekretář svazu Martin Urban.

Jasněji bude v srpnu, kdy dostanou účastníci k posouzení stanovisko české strany I v tomto případě je divácká účast až druhořadou starostí. „Otázka je, zda vůbec můžou přijet týmy a za jakých podmínek. ČT by ráda zápasy odvysílala, naši partneři jsou taky pro, ale je otázka, jestli je to vůbec uskutečnitelné,“ pochybuje Urban.

Realizaci akce nenahrává ani obsazení týmů. Z tradiční čtyřky Česko, Finsko, Švédsko a Rusko patří například poslední dvě země k rizikovým státům, nemluvě o zhoršující se situaci v České republice. Podle Urbana tak zatím není namístě ani diskuse o možném zapojení Slováků. „Upřímně, nejsem optimista v otázce, jestli se to v současných podmínkách vůbec sehraje.“