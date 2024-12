Kometa? Splněný sen. Když není Krošelj v brance, je v kuchyni. Nebo na kole

Fotku už pár roků má, plán s restaurací dal zatím k ledu a titul mu zůstává vzdálen. Věří však, že s brněnskou Kometou, do které letos přestoupil, má větší šance než v Mladé Boleslavi, jejíž branku hájil čtyři sezony.

I přestupem do Brna si mimochodem splnil další ze svých dílčích snů. „Vždycky se mi proti Kometě dařilo, hned napoprvé jsem proti ní udržel čisté konto. Uchvátila mě atmosféra v Brně. Říkal jsem si, že bych tady chtěl působit,“ usmívá se sedmatřicetiletý mazák. Spokojený s volbou je navzdory tomu, že zatím moc šancí nedostává – v neděli při prohře Komety 2:4 v Mladé Boleslavi chytal teprve posedmé v sezoně.

U kterého z brněnských útočníků jste speciálně rád, že ho již nemáte proti sobě jako soupeře, ale na své straně?

Je jich dost! Pospíšil, Zohorna, Mueller, ještě před pár dny Zaťovič... Všechno jsou to moc dobří hráči. Když jsme sem (do Brna) přijeli s Mladou Boleslaví, vždycky jsme věděli, že jsou tady snajpři. Nedávali nám moc prostoru na chyby, hned je trestali. Je super, že máme takové hráče v Kometě. V zápase ohrožují soupeře a na tréninku beru jako výzvu, že stojím proti nim. Motivuje mě to a pomáhá mi to.

Vám se přitom proti nim během pěti let soupeření dařilo, máte proti Kometě jedenáct výher.

A dvě čistá konta. (usmívá se) Hned poprvé, co jsem s Boleslaví přijel do Brna, jsme tady vyhráli 2:0. Cítil jsem se tady moc dobře, v plné aréně, ve výborné atmosféře.

I proto jste si říkal, že byste za Kometu chtěl někdy hrát?

Je to tak, takové myšlenky jsem průběžně měl. Jednak kvůli tomu, jak velký a dobrý je Kometa klub, jednak kvůli hlasité atmosféře. Ať hrajeme doma, nebo venku, fanoušci nás podporují, dávají nám energii. V takovém prostředí se cítím nejlíp.

Už v minulé sezoně to bylo docela blízko. Kometě se zranil Dominik Furch a vás, který jste si na rok odskočil na Slovensko do Banské Bystrice, chtěla jako náhradu. Zklamalo vás, že to nevyšlo?

Hodně. Dostal jsem nabídku nejen do Brna, ale i do dalších českých klubů, chtěl jsem zvednout tu šanci vrátit se zpátky do vaší extraligy, bohužel mě z Bystrice nepustili. Byl jsem velmi zklamaný.

V Brně ale moc nechytáte, zatím jen dvakrát jste dostal šanci ve dvou zápasech po sobě. To vám nevadí?

V létě mi z Komety jasně řekli, že mají dva mladé gólmany a potřebují mě, staršího, abych jim pomohl. Jsem s tím spokojený. Posty (jednička Michal Postava) chytá skvěle, což je možná i pro mě dobrá vizitka. Můžu si říct, že mu pomáhá, když má ve mně zdravou konkurenci, že? Zajímá mě, abychom vyhrávali zápasy a abych byl připravený na sto procent, pokud dostanu šanci.

Což se zatím stává po troškách.

Má to taky svoje důvody. V přípravném období jsem byl se slovinskou reprezentací, za Kometu jsem odchytal jen jeden přípravný zápas a to bylo pro trenéry málo. Potřebovali by mě vidět v akci víc. Do toho jsem bohužel na deset dní onemocněl. Všechno se to sečetlo, Postava extraligu rozjel a vedl si dobře. Pro mě to znamenalo, že jsem se posadil na čekanou. Takhle to funguje všude, nemám důvod být kvůli tomu smutný.

Což o to, pro klub je to ideální scénář...

(rychle začne reagovat) Ano, přesně tak.

Jak si zvykáte vy, že nastupujete nejméně v kariéře?

Každou sezonu, když jsem někam přišel, jsem byl jedničkou. Tady je to trochu jiné. Ale já vím, jak to funguje – mám sedmatřicet let, Posty je mladý hráč, jeho kariéra začíná a musí dostávat prostor. To respektuju. Bývalo to taky tak, když jsem byl mladý já. Podporuju ho, trénuju a ukazuju trenérům, že když je to potřeba, práci zastanu.

Počítám s tím, že na konci sezony budete chtít chytat na mistrovství světa. Nebudete hledat hostování mimo Brno, abyste byl v zápasovém tempu?

Od toho bude před MS příprava, je tam zhruba šest přípravných utkání. Uvidíme, kdy skončí sezona Kometě, ale i kdyby pozdě, nic mě netlačí. Tohle není big deal.

Můžete být v novém týmu svým způsobem rád za pohled na hru ze střídačky, že si můžete nakoukat styl hry Komety?

Fůůůůůů! (odfoukne si) Takhle bych to nestavěl. Ze střídačky je to úplně jiný pohled než z brány, odkud mám hru před sebou. Když jsem na střídačce, běží hra přede mnou zleva doprava, točím hlavou jako na tenise. To není úplně to samé. Kromě toho mi ze střídačky připadá hra rychlejší. Když hrajeme dobře a dáváme hodně gólů, tak mám radost a dobře se na to dívá, ale není to to stejné.

Věříte, že máte v Brně ke svému snu o mistrovském titulu blíž než v Mladé Boleslavi?

Cítím to tak, ano.

Považujete českou extraligu za svůj sportovní domov?

Zvykl jsem si tady a rád se sem vracím. Dlouho jsem byl v Boleslavi, zvykl jsem si na český hokej, mám to blízko do Slovinska.

Domov v osobním životě jste si sem také přesunul?

Ne, ten mám pořád ve Slovinsku. Doma jsem v Lublani a Murske Sobotě

Jak dopadl váš další sen o otevření restaurace?

Směrů, možností a nápadů bylo víc, ten s restaurací byl jedním z nich. Už mám nějaký jiný byznysplán. Titul chci určitě, o tom sním každý rok, bez toho se nedá žádný sport dělat. A kdo ví, možná se k restauraci ještě někdy vrátím. Pořád se mi strašně líbí česká kuchyně, tak bych ji přenesl do Slovinska a ukázal ji lidem tam.

Není tajemstvím, že rád vaříte. Zkoušíte české speciality?

Na těch si dávám hodně záležet. Zkouším takové ty pomalé věci jako vepřové koleno, nedávno se mi povedl dost dobrý tatarák. Asi nejlepší, co jsem zatím udělal. Poradím si s těstovinami, s rýží, s italskou kuchyní i jídlem pro sportovce. Rád se podívám na internet, co se jak vaří, a vyzkouším to.

Motivuje vás to, co vidíte na internetu nebo v televizi, i při sportování? Pobláznili vás třeba špičkoví slovinští cyklisté?

Pozor, my nemáme jen cyklisty. V NBA řádí slovinská superstar Luka Dončič, máme dobré skokany na lyžích, ženský basketbal, fantastická je naše lezkyně Janja Garnbretová. Znáte ji u vás?

91,43 % Krošeljova úspěšnost v letošní sezoně. Nasbíral ji v sedmi zápasech, z nichž tři skončily vítězně.

Aby ne. I Češi díky Adamu Ondrovi během jeho závodů na olympiádách propadají lezení.

Slyšel jsem, že se u nás dává na lezení hodně dětí. Když vidíš někoho ze své země, jak se prosazuje, ještě víc ti to dá chuti. Když přišel Dončič, začali všichni hrát basketbal. I to, co na kole předvádí Tadej Pogačar, je neuvěřitelné. Já se rád podívám na všechno a celé moje léto je protkáno sportem.

Jste lepší cyklista, nebo basketbalista?

Tak to určitě lepší basketbalista. (úsměv)

I na kolo vyrazíte, když se v televizi podíváte, jak si vede Pogačar na Tour de France?

Každé léto na kole trénuji. Máme hodně kopců, pěkné cestičky, kde nejezdí moc aut, to je pro cyklistiku ideální. Nejsem extrémní vrchař, jezdím tak nějak normálně. Tak, abych přes léto neztratil všechny svaly a mohl se zase pohodlně zařadit do hokejové přípravy.

Možná jich vás čeká ještě dost, pokud vydržíte tak dlouho, jak vydržel váš idol Dominik Hašek.

I já chci chytat do pozdního věku. Cítím se mladě, nic mě nebolí tak, že bych ráno nemohl vstát, tak věřím, že mám před sebou ještě hodně let.