Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

Petr Bílek
  8:20
Radost kladenských hokejistů

Radost kladenských hokejistů | foto: ČTK

Litvínovští hokejisté se radují z gólu.
Kladenský brankář Adam Brízgala inkasuje gól v utkání proti Litvínovu.
Kladenský brankář Adam Brízgala se soustředí na puk v utkání proti Litvínovu.
Litvínovští hokejisté se radují z gólu před překonaným Adamem Brízgalou z...
7 fotografií
Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2 v prodloužení, k zastavení černé extraligové série a k vítězství nad svými kamarády Ondřejem Kašem a Davidem Kämpfem.

„Už nebydlím v Litvínově, ale v Jirkově na Červeném Hrádku, takže zítra můžu klidně bez obav do města,“ pousmál se Hlava, letní posila Kladna.

U chemiků působil v dobrých i zlých časech, návrat měl nostalgický nádech. „Jel jsem do Litvínova s nějakou motivací, malinko jsem byl nervózní, nevěděl jsem, co od toho čekat. Přece jen jsem tady strávil čtyři roky,“ přiblížil a přiznal, že mu trvalo pár střídání, než se s emocemi srovnal. „Nakonec jsem si zápas užíval, měl jsem tady část rodiny a dost známých. Jen druhá dcera je nemocná, takže tady nemohly s manželkou být, koukaly doma.“

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

A viděly, jak se hlava rodiny Hlavových druhou asistencí podílela na trefě Fina Ojamäkiho na 1:2 a jak v prodloužení krásně uvolnila Švéda Westerlunda před vítězným gólem. „Já byl nabuzený. Chtěl jsem být vidět a jsem rád, že se to povedlo,“ těšilo Hlavu, který prožil statisticky nejlepší zápas od svého comebacku k Rytířům.

Zatím má v pěti startech na kontě tři asistence, na gól ještě čeká. Teď nastupuje po boku Ojamäkiho a Audetta. „Moje práce je, abych byl na bráně a dělal prostor klukům. Oni rádi hrají s pukem, vědí o sobě, z jedné takové souhry padl náš první gól.“

Zprvu to však na kladenskou oslavu nevypadalo, v první třetině kraloval Litvínov a jeho útočná esa Kaše s Kämpfem. Každý z nich dal po gólu. „Připravovali jsme se, že jsou hlavní tahouni týmu, hráli výborně. Řekli jsme si, že jim chceme být na blízko, bohužel jsme nebyli. Dali jsme jim prostor, vstřelili nám dva góly, ale postupně jsme se zlepšovali,“ líbilo se Hlavovi, že jeho tým dokázal časem lídry černo-žlutých eliminovat.

Vzájemný souboj taky hodně prožíval. „Je to hrozně divné. Oba Kašouny i Kämpfíka mám rád, vyrůstali jsme spolu. Na druhou stranu je hezké, že si proti sobě můžeme zahrát na nejvyšší úrovni,“ považuje si hokejista, který se s litvínovskými lídry zná z působení v Chomutově. „Kluci hrají výborně, jsou znát každé střídání na ledě. Mají NHL kariéru a je to vidět.“

Kämpf, který NHL opustil teprve po minulé sezoně, se ovšem po utkání mračil. Na litvínovském elitním útoku to stálo až moc. „Asi ano. Pro mě je momentálně hrozně frustrující, že do toho dáváme strašně úsilí, ale zápasy nevyhráváme. A já jsem přišel, abychom vyhrávali, bohužel to zatím není takové, jak chceme,“ vadí hvězdě Vervy. „Musíme se z toho oklepat a poučit se.“

Kladenský obránce Filip Westerlund se raduje z vítězného gólu v utkání proti Litvínovu.

Kladno na Hlinkově stadionu probudilo až hromobití v šatně během první přestávky. „Museli jsme se trošku seřvat, abychom se probrali. Dělali jsme chyby, byli jsme všude druzí, prohrávali souboje. Otřesné. Litvínov byl ve všem lepší. Hubovali jsme se sami hráči mezi sebou, i trenéři něco řekli. Občas je potřeba zvýšit hlas,“ našel Hlava bod zlomu.

Od druhé třetiny už jeho tým dominoval. „Nechtěli jsme dopustit pátou porážku v řadě. Hlavně se musíme soustředit na náš hokej a plnit, co po nás trenéři chtějí. Je vidět, že když hru zjednodušíme, funguje to.“

Kladenský rozjezd je zatím jako na horské dráze: tři výhry, pak čtyři prohry, teď dvoubodové vítězství. „Máme velké výkyvy, chtěli bychom menší, aby to šlo postupně nahoru. Máme před sebou ještě dlouhý čas a je potřeba na tom pracovat každý den.“ Pod Radimem Rulíkem, koučem mistrů světa, je práce tradičně intenzivní. A dvaatřicetiletý Hlava nebrblá: „Líbí se mi v Kladně moc, užívám si každý den, hokej mě tady baví.“

A bavil ho i návrat do Litvínova.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
5. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 2 2 1 3 19:20 11
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
8. HC Sparta PrahaSparta 8 3 0 1 4 25:24 10
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
10. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
11. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Od vlasatého mladíka po kapitána. Jak se změnil Pastrňák za dvanáct let v Bostonu

David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu.

Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL,...

Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

Radost kladenských hokejistů

Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2...

5. října 2026  8:20

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

5. října 2026

Dostál vychytal výhru proti Floridě, Hronek asistoval za Vancouver

Lukáš Dostál odstrkuje z brankoviště Sama Bennetta.

Druhý start v nové sezoně hokejové NHL a druhá vychytaná výhra. Brankář Lukáš Dostál naposledy slavil po výhře Anaheimu 3:2 po prodloužení proti silné Floridě. Obránce Filip Hronek zapsal jednu...

5. října 2026  6:53,  aktualizováno  7:39

Na jeho sólo zírali s otevřenou pusou. Jen štěstí, hlásil skromně Tomášek

David Tomášek slaví gól proti Spartě

V 52. minutě zápasu se Spartou objel s pukem na čepeli trojici protihráčů, prostřelil gólmana Kováře a postaral se tím o nejhezčí moment šlágru kola. Pro Davida Tomáška to navíc byl už druhý gól a...

5. října 2026  6:30

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Osmá výhra a extraligový rekord Třince: Žene nás vnitřní síla, nesmíme polevit

Třinecký Pyrochta najíždí do útočného pásma Olomouce.

Třinečtí Oceláři v 8. kole hokejové extraligy porazili Olomouc vysoko 9:0, pojistili si vedení v tabulce a především stanovili nový rekord soutěže v počtu vyhraných duelů v úvodních kolech ligy. O...

4. října 2026  21:08,  aktualizováno  21:27

Hokejisté Vsetína desátou výhru v řadě nepřidají. Havířovu podlehli na nájezdy

ilustrační snímek

Vsetín v dohrávce třetího kola první hokejové ligy přišel v Havířově na poslední chvíli o vítězství a podlehl 3:4 po samostatných nájezdech. Valaši prohráli poprvé v sezoně a tabulku vedou o čtyři...

4. října 2026  20:31

Slovan slibuje: Budeme mít rozpočet jako Sparta a Třinec. Ale co s hráči z KHL?

Premium
Generální ředitel Slovanu Bratislava Lukáš Havlíček.

Je absolutně přesvědčený, že pokud česká extraliga přijme hokejový Slovan Bratislava, profitovat z toho budou všichni. Jak? To generální manažer klubu Lukáš Havlíček vysvětluje pro iDNES Premium.

4. října 2026  16:19

Pikantní podpis v extralize. Do Komety přichází Irving, naposledy byl ve Spartě

Aaron Irving ze Sparty si povídá s rozhodčími.

Hokejová extraliga hlásí pikantní podpis. Brněnskou Kometu posílil kanadský obránce Aaron Irving, který před startem ročníku skončil ve Spartě. Třicetiletý rodák z Edmontonu, který v sezoně 2024/25...

4. října 2026  11:16,  aktualizováno  11:39

Nečas třemi body řídil výhru Colorada, skórovali také Kulich s Palátem

Martin Nečas z Colorada slaví gól proti St. Louis.

Český hokejový útočník Martin Nečas dvěma góly a asistencí řídil v NHL vysokou výhru Colorada 6:1 nad St. Louis. Střelecky se prosadili také Jiří Kulich a Ondřej Palát.

4. října 2026  7:31,  aktualizováno  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Devět utkání, devět triumfů. Vsetín v první lize zvítězil i nad Frýdkem-Místkem a vede

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Hokejisté Vsetína zvítězili i v devátém utkání v první lize. Po výhře nad Frýdkem-Místkem 5:2 odskočili v čele tabulky na tříbodový rozdíl druhým Pardubicím B, které prohrály na ledě Třebíče 1:4.

3. října 2026  20:31

Konečně skórovaly, vedly... České hokejistky ale v Lahti podlehly i Švýcarkám

České hokejistky slaví gól proti Finsku, střelkyní je Daniela Pejšová.

České hokejistky na závěr turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti proti Švýcarkám ztratily dvougólové vedení, prohrály 2:3 po nájezdech a stejně jako v srpnu v Klotenu skončily poslední. O první...

3. října 2026  16:30,  aktualizováno  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.