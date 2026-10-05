Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

„Už nebydlím v Litvínově, ale v Jirkově na Červeném Hrádku, takže zítra můžu klidně bez obav do města,“ pousmál se Hlava, letní posila Kladna.
U chemiků působil v dobrých i zlých časech, návrat měl nostalgický nádech. „Jel jsem do Litvínova s nějakou motivací, malinko jsem byl nervózní, nevěděl jsem, co od toho čekat. Přece jen jsem tady strávil čtyři roky,“ přiblížil a přiznal, že mu trvalo pár střídání, než se s emocemi srovnal. „Nakonec jsem si zápas užíval, měl jsem tady část rodiny a dost známých. Jen druhá dcera je nemocná, takže tady nemohly s manželkou být, koukaly doma.“
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A viděly, jak se hlava rodiny Hlavových druhou asistencí podílela na trefě Fina Ojamäkiho na 1:2 a jak v prodloužení krásně uvolnila Švéda Westerlunda před vítězným gólem. „Já byl nabuzený. Chtěl jsem být vidět a jsem rád, že se to povedlo,“ těšilo Hlavu, který prožil statisticky nejlepší zápas od svého comebacku k Rytířům.
Zatím má v pěti startech na kontě tři asistence, na gól ještě čeká. Teď nastupuje po boku Ojamäkiho a Audetta. „Moje práce je, abych byl na bráně a dělal prostor klukům. Oni rádi hrají s pukem, vědí o sobě, z jedné takové souhry padl náš první gól.“
Zprvu to však na kladenskou oslavu nevypadalo, v první třetině kraloval Litvínov a jeho útočná esa Kaše s Kämpfem. Každý z nich dal po gólu. „Připravovali jsme se, že jsou hlavní tahouni týmu, hráli výborně. Řekli jsme si, že jim chceme být na blízko, bohužel jsme nebyli. Dali jsme jim prostor, vstřelili nám dva góly, ale postupně jsme se zlepšovali,“ líbilo se Hlavovi, že jeho tým dokázal časem lídry černo-žlutých eliminovat.
Vzájemný souboj taky hodně prožíval. „Je to hrozně divné. Oba Kašouny i Kämpfíka mám rád, vyrůstali jsme spolu. Na druhou stranu je hezké, že si proti sobě můžeme zahrát na nejvyšší úrovni,“ považuje si hokejista, který se s litvínovskými lídry zná z působení v Chomutově. „Kluci hrají výborně, jsou znát každé střídání na ledě. Mají NHL kariéru a je to vidět.“
Kämpf, který NHL opustil teprve po minulé sezoně, se ovšem po utkání mračil. Na litvínovském elitním útoku to stálo až moc. „Asi ano. Pro mě je momentálně hrozně frustrující, že do toho dáváme strašně úsilí, ale zápasy nevyhráváme. A já jsem přišel, abychom vyhrávali, bohužel to zatím není takové, jak chceme,“ vadí hvězdě Vervy. „Musíme se z toho oklepat a poučit se.“
Kladno na Hlinkově stadionu probudilo až hromobití v šatně během první přestávky. „Museli jsme se trošku seřvat, abychom se probrali. Dělali jsme chyby, byli jsme všude druzí, prohrávali souboje. Otřesné. Litvínov byl ve všem lepší. Hubovali jsme se sami hráči mezi sebou, i trenéři něco řekli. Občas je potřeba zvýšit hlas,“ našel Hlava bod zlomu.
Od druhé třetiny už jeho tým dominoval. „Nechtěli jsme dopustit pátou porážku v řadě. Hlavně se musíme soustředit na náš hokej a plnit, co po nás trenéři chtějí. Je vidět, že když hru zjednodušíme, funguje to.“
Kladenský rozjezd je zatím jako na horské dráze: tři výhry, pak čtyři prohry, teď dvoubodové vítězství. „Máme velké výkyvy, chtěli bychom menší, aby to šlo postupně nahoru. Máme před sebou ještě dlouhý čas a je potřeba na tom pracovat každý den.“ Pod Radimem Rulíkem, koučem mistrů světa, je práce tradičně intenzivní. A dvaatřicetiletý Hlava nebrblá: „Líbí se mi v Kladně moc, užívám si každý den, hokej mě tady baví.“
A bavil ho i návrat do Litvínova.