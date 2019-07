Francouz ukazuje Plzni svůj um. Na roli jedničky se ale těší Frodl

„Je nás pětadvacet, schází pouze mladí Mužík s Malíkem, kteří jsou na akci reprezentační dvacítky. Tým jsme rozdělili na dvě skupiny, v tomhle modelu budeme trénovat úvodní dva týdny,“ hlásil hlavní trenér Škody Ladislav Čihák.



Poprvé se k týmu připojili elitní útočníci Gulaš s Mertlem, kteří se jako jediní na suchu připravovali individuálně. S Plzní si zatrénovali i gólman Francouz a obránce Sklenička, které čeká v zámoří další boj o místo v NHL. „Jsem rád, že je tady Francík. Naši gólmani vidí v akci kluka, který se rve o nejlepší soutěž světa. A za pár dnů se k nám připojí ještě Dominik Kubalík,“ doplnil plzeňský kouč.

„Já myslím, že první trénink dobrý, moc gólů jsem nedostal,“ hlásil vzápětí Dominik Frodl, který si loni vydobyl pozici brankářské jedničky. Teď se o ni bude přetahovat s novým parťákem Jaroslavem Pavelkou.

„Sedli jsme si, vycházíme spolu skvěle. A ne nadarmo se říká, že druhá sezona je těžší, protože člověk musí potvrdit očekávání. Takže vůbec to neberu tak, že mám jistou pozici jedničky. Šanci dostaneme oba,“ reagoval Frodl.

S Gulašem a Mertlem včera trénoval v první formaci mladík Pour, pohromadě zůstala řada Eberle, Kodýtek, Straka. V dalších řadách už figurují posily Vlach s Robem, v obraně zase Jank s Budíkem.

„První nástřel sestavy máme v hlavě, víme, které dvojice by mohly fungovat. Ale teprve uvidíme, co přinesou první přípravné zápasy, zatím to není určitě nic konečného,“ mínil trenér Čihák.

„Extraligu jsem nikdy pořádně nehrál. Ale věřím, že když dostanu prostor a s klukama v lajně si sedneme, nějaký potenciál ukážu,“ svěřil se útočník Luboš Rob, nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč loňského ročníku Chance ligy.

První přípravný duel sehraje Plzeň 6. srpna s Českými Budějovicemi, o dva dny později přivítá Kladno. „Zatím se zdá, že se bojuje o jedno volné místo,“ naznačil Čihák a připustil, že kádr ještě není uzavřený. „V hlavě máme ještě příchod jednoho beka. Není to nic hotového, ale ani uzavřená kapitola. Chceme hráče, který stejně jako Bohouš Jank přinese důraz a tvrdost.“

Po dvou bronzech v řadě má Škoda každopádně laťku nastavenou hodně vysoko. „Věřte mi, že bych si strašně přál, aby fanoušci v Plzni zažili finále,“ prohlásil Čihák.