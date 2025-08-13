Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Ze základky do Švýcarska, zpět po 11 letech. Řehák ve Vítkovicích vidí šanci

Jiří Seidl
  13:00
Aniž by doma dokončil základní školu, ve 14 letech se stěhoval do Švýcarska. Za hokejem. Nyní, po jedenácti letech, je František Řehák zpátky v Česku. Ač odchovanec pražské Slavie, posílil hokejisty Vítkovic. „Přišel jsem tady s tím, že chci pomoci týmu a samozřejmě si vybojovat stabilní místo v sestavě,“ prohlásil pětadvacetiletý útočník, který ve Švýcarsku prošel Davosem, Rapperswilem, Klotenem, Thurgauem, Langnenthalem a Oltenem.

František Řehák v dresu EHC Kloten. | foto: Profimedia.cz

V nejvyšší švýcarské soutěži odehrál 35 zápasů, v nichž dal tři góly a na pět nahrál. Chtěl ale více. A tak se rozhodl vrátit do rodné země a poprvé v kariéře okusit extraligu.

„Byl jsem pryč jedenáct let a pohyboval se na okraji švýcarské nejvyšší soutěže. Vždycky mě posílali do té druhé. Dobré bylo, že jsem tam odehrál mnohem více zápasů, ale cítil jsem se na tu první, chtěl jsem se posunout výš. A Vítkovice pod výborným vedením jsou skvělá možnost,“ prohlásil.

Jaké to bylo pro mladého kluka, jít hrát z Česka do Švýcarska, do neznámého prostředí?
Bylo to náročné, byl jsem od rodiny, takže se mi občas stýskalo, spíš k večeru, protože jinak jsem tam měl výrazně víc tréninků než v Česku. K tomu jsem dodělával dálkově devátou třídu, což mi ale nedělalo problém, protože vždycky jsem měl dobré známky. Život mi usnadnilo, že jsem tam byl s českým kamarádem, obráncem Honzou Kvapilem, takže jsme si pomáhali. Navíc jsme byli v krásném prostředí, v Davosu.

Jak jste se vůbec tak mladý do Švýcarska dostal?
Díky Honzovi Kvapilovi. Od deseti do třinácti let jsme společně jezdili po turnajích s mládežnickými výběry Czech Selects. Honza hrál v Berouně a pak ještě za Kladno. Právě on znal Daniela Nádraského, který působil v Davosu a který mu nabídl, aby šel do jejich klubu a vzal si ještě kamaráda. Honza jako obránce nechtěl konkurenci, a tak si řekl, že si vezme útočníka (usmál se). Zeptal se mě, tátové se dohodli a už bylo na mně, zda chci jet.

Mělo být pro vás Švýcarsko cestou dál, třeba do NHL?
Ve čtrnácti letech jsem tak ještě nepřemýšlel. Vždycky jsem měl sen hrát extraligu, protože jsem velký slávista, za kterou jsme hrál. Chodil jsem se na extraligu dívat do O2 areny a snil, že tam budu hrát.

A NHL?
Když jsem ve Švýcarsku hrál nejvyšší juniorskou ligu, tak jsem mohl trénovat i s áčkem Klotenu, a to už jsem o NHL začal snít. Řešil jsem, jestli neodejít do Kanady, ale agent mi doporučil, abych si udělal švýcarskou licenci, že se mi to může hodit do budoucna, že švýcarská liga bude časem hodně žádaná, což se potvrdilo. Takže mým hlavním cílem bylo hrát tam na nejvyšší úrovni.

Vítkovice se sešly v plné síle. Ale Varaďa laškoval: Kdo by ještě nechtěl zlepšit tým

O návratu do Slavie jste neuvažoval?
Jsem sice slávista, ale bohužel už nehrála extraligu (sestoupila v roce 2015 – pozn. red.). Ve Švýcarsku jsem se naučil jazyk, studoval, takže už jsem chtěl hrát tam.

Co jste ve Švýcarsku studoval?
Obchodní management. Dva roky klasicky studujete, dva roky v rámci praxe chodíte pracovat do banky, ale to jsem kvůli hokeji nestíhal, měl jsem o něco lehčí program, takže práci ve švýcarském bankovnictví jsem si nevyzkoušel. Rozhodně mi to studium prospělo.

Františku, říkat v Ostravě, že jste slávista, by nebylo nejlepší...
Teď už je v mém srdci Baník, už jsem tady (smál se). Spolu s Markem Hrivíkem jsme byli na obědě s gólmanem Baníku Dominikem Holcem, který se zná s kluky z Vítkovic. Budeme si vyměňovat vstupenky na naše zápasy a budeme se chodit navzájem podporovat. Už se těším, až mi to vyjde, protože jsem slyšel, že na Baníku je výborná atmosféra.

Vítkovice? Ten správný směr. Kňažko má v hlavě i olympiádu: Velký tahák navíc

Zmínil jste Marka Hrivíka, který v létě rovněž posílil Vítkovice. Byli jste spolu i na dovolené. Odkud se se slovenským reprezentantem znáte?
Seznámili jsme se tady, poprvé jsme se viděli na soustředění v Tatrách a potom v Beskydech. Sedli jsme si i lidsky. Ale ta dovolená byla náhoda, týden před ní jsme zjistili, že jedeme do Řecka na stejné místo. Marek tam byl se svou partou a já se ségrou a našimi kamarády.

Vítkovický trenér Václav Varaďa říká, že jste basketbalově řečeno takový power forvard. Je to tak?
Pan trenér si mě určitě předtím, než jsem dostal nabídku z Vítkovic, prostudoval. Jsem si vědom svých schopností, čím mohu pomoci týmu, takže ano, jsem takový power forvard, který se tlačí do brány a zblízka zakončuje.

S Václavem Varaďou jste se potkal v reprezentaci do 20 let, že?
Ano, ale tuším, že už v devatenáctce jsme se kolem sebe mihli. Ve dvacítkách jsme společně byli asi na dvou turnajích. A přímo v Ostravě jsme se chystali na mistrovství světa (v roce 2020 se konalo v Ostravě a Třinci – pozn. red.). Jenže do konečné nominace jsem se nedostal.

Co si myslíte o tom, že by Vítkovice s trenérem Varaďou, který má s Třincem tři tituly, mohly bojovat o nejvyšší příčky?
Novináři mají rádi před sezonou podobné prognózy, ať je o čem psát (smál se). Ale pokud by to nebyl náš cíl, tak bychom hokej ani neměli hrát. Je jedno, v jakém mužstvu hrajete, vždy je správné pomýšlet na týmový úspěch. Samozřejmě důležité jsou i osobní statistiky, ale pokud se bude dařit týmu, automaticky to půjde i vám. Takže ano, mít nejvyšší cíle je potřeba.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila vítězně do turnaje Hlinka Gretzky Cup, svěřenci trenéra Jana Tomajka v Brně porazili Švýcarsko 6:2. Hrdinou zápasu byl patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř,...

11. srpna 2025  21:56,  aktualizováno  22:07

