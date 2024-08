Litvínovský Gajdoš o titulu, mistrovství světa i Hadamczikově omylu

„Asi všichni vidí, že česká liga je kvalitnější než slovenská, jsou tu výborní hráči. Je to pro mě obrovská výzva, ale snad to zvládnu co nejlépe a přinesu do týmu co největší kvalitu,“ doufá 23letý bek.

Cítil jste, že už potřebujete udělat ze slovenské extraligy krok vpřed?

Určitě. Pořád se chci posouvat dopředu a zlepšovat se. Věřím, že v Litvínově poskočím zase o něco výš, ale hlavně chci přinést co nejlepší práci týmu.

Jaká by měla být vaše role v litvínovském týmu?

Budu se snažit plnit vše, co po mně trenéři budou chtít. Hlavně chci hrát týmový hokej. Uvidíme, jak si to sedne, jak nakonec budou vypadat formace. Když máte formu, dostanete na přesilovky a hrajete hodně. Když to nejde, tak tam nebudete. Vše ukáže čas, uvidíme, jak na tom budu. Přijmu ale jakoukoliv roli.

Jste spíše ofenzivní, nebo defenzivní typ hráče?

Z každého trochu. Rád hraju dopředu, ale jsem obránce, takže na hřišti jsem pochopitelně primárně od bránění.

Litvínov vás jako posilu oznámil již v květnu. Čím vás přesvědčil?

Komunikovali jsme spolu už skoro celou loňskou sezonu, docela dlouho jsme se bavili o mém případném příchodu. A nakonec jsme se dohodli.

V mládeži jste působil na Spartě, takže české prostředí pro vás úplně neznáme není.

Hrál jsem tu šest let, takže se tak trochu vracím do mládežnických let. (smích)

V Litvínově jste tedy už někdy musel hrát.

Jasně, několikrát jsme sem přijeli s juniorkou Sparty. Pamatuji si, že tady byly jiné mantinely a toho prostoru kolem kabin nebylo mnoho. Jinak je to tu pořád stejné.

Jste stabilním členem slovenské reprezentace, ale vzpomínáte si, že jste se jednou objevil i v nominaci českého národního týmu?

Ano, Alois Hadamczik si tehdy myslel, že jsem Čech, a já se objevil v nominaci. Ale nevadí. (smích)

Jak hodnotíte vaši minulou sezonu na Slovensku? S Nitrou jste získali mistrovský titul.

Byla to dost zajímavá sezona. Začátek nebyl podle našich představ, hráli jsme předkolo. Ale pak jsme procházeli vyřazovací částí, to bylo úžasné. A titul, to byla třešnička na dortu.

V Nitře vás vedl kouč Antonín Stavjaňa, který se teď stal jedním z asistentů Pavla Grosse ve Spartě. Těšíte se na vzájemné souboje?

Určitě se těším. V Nitře to bylo skvělé a i na trenéra Stavjaňu budu mít výborné vzpomínky.

Zahrál jste si i na květnovém mistrovství světa v Praze a Ostravě, co vám dalo?

Každý zápas v reprezentaci je fakt neskutečný zážitek, hrajete proti nejlepším hráčům. A dostat se na světový šampionát je asi nejvíc, jsou tam top hráči, byl to skvělý zážitek.

Do české extraligy teď míří hodně mladých slovenských hráčů, jak to vnímáte?

Tuto sezonu sem přišlo opravdu dost hráčů, jsem z toho až překvapený, snad v každém extraligovém týmu je někdo ze Slovenska. Uvidíme, jak se tu chytíme. Je to asi tím, že to je kvalitnější liga a každý hokejista se chce posunout. Jsem rád, že Litvínov má na soupisce čtyři Slováky, je to určitě příjemnější, když je nás tady více.