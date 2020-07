POHLED: Fotbal s covidem prohrál, hokej ne. Ale určitě nevítězí

Začne extraliga v plánovaném termínu? A budou v ochozech diváci? To jsou jen jedny z mnoha otázek, které si v současné době kladou hokejoví činovníci. | foto: ČTK

V Česku se odhalilo 35 nových případů covid-19. Beztrestně se dalo vycestovat do Rakouska nebo Chorvatska. Další oblíbené letní destinace měly brzy následovat. Byl 5. červen, když v rozvolňující se náladě šéf hokejového svazu Tomáš Král oznámil, že v příští extraligové sezoně nikdo nesestoupí. „Je to správný krok. Na podzim nebo koncem roku se to projeví,“ dodával.