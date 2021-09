Chtěli jsme se ukázat, hlásil dvougólový Forman po jisté výhře Sparty

„Skoro ve všech disciplínách jsme byli lepší,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru jedenatřicetiletý Forman. Skóre nejdříve otevřel tečí po nahození Martina Janduse. Tři minuty před koncem se pak nejlépe zorientoval před brankovištěm a skákající puk ze vzduchu doklepl do brány.

Takže spokojenost? Jako tým jste naznačili, že do Prahy se nebude jezdit pro body a že chcete hrát o ta nejvyšší místa.

Přesně tak. S Třincem jsme doma prohráli, i když to nebyl úplně špatný zápas. Ten minulý proti Plzni nám zase moc nevyšel, a přestože jsme vyhráli, tak to nebylo ono... Chtěli jsme se ukázat proti Boleslavi, která hraje výborně, a to se povedlo. Myslím, že jsme ji do ničeho nepustili.

Boleslav se ani nedostala ke své tradiční hře, kterou předvádí na domácím ledě. Bylo to tím, jak jste diktovali tempo?

Doufám, že to bylo způsobeno naším výkonem. Teď jim to asi i třeba tak nevyšlo, ale naše hra byla výborná. Hráli jsme dobře vzadu, dostávali jsme puky ven a v útočném pásmu jsme byli hodně silní. Asi se proti nám opravdu hrálo těžko.

Začátek byl takový ospalejší a pak přišlo nahození, které jste tečoval. Mohl to být zlomový moment utkání?

Já myslím, že to byly ty dva góly, které přišly docela rychle za sebou. Pak jsem si hráli svoje, byli jsme u nich. To rozhodlo a udalo tempo celé hry. Oni už se pak k ničemu nenadechli.

Boleslavi chyběl pohyb. Cítil jste, že v tom máte navrch?

Cítil, Bruslaři jsou vyhlášení tím, že mají nejlepší pohyb v lize, ale ukázali jsme jim, že v tom taky nejsme špatní a přebruslili jsme je.

Ve druhé třetině jste měli několik šancí, ale třetí branku jste nedali. Neříkali jste si, že to může být trošičku ošemetné?

Ani jsme si to neříkali, věděli jsme, že hrajeme proti silnému soupeři a že to ošemetný je... Nicméně zase jsme věděli, že když takhle budeme pokračovat, tak jim toho moc nedáme a další šance si ještě vytvoříme. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom zápas mohli ztratit.

Sice jste přece jen v závěru obdrželi jeden gól, ale jinak byl váš výkon výborný. Na to, že šlo o souboj s lídrem tabulky...

Je to tak, byli jsme silní na puku a hráli hodně u nich, asi skoro ve všech disciplínách jsme byli lepší.

Ve třetí části už to byla víceméně účelná hra, hodně jste narušovali útok Boleslavi, která navíc dělala chyby v rozehrávce. Byl tohle váš plán?

Jo, přesně. Musíme hrát také chytře a nesmíme jen bláznit. Věděli jsme, že se tam zbytečně nepoženeme a nebudeme riskovat nějaké propadnutí, což se i podařilo. Dozadu jsme hráli výborně.

Akorát nakonec bez čistého konta po hodně smolné brance...

To se bohužel stane, Saša těch nul ještě vychytá hodně.

Máte delší sérii zápasů doma, teď jste v polovině. Jaké to je?

Musím říct, že hodně příjemný. Zažil jsem sezonu, kdy jsme snad z prvních deseti kol hráli jen jednou doma. Přitom jak je liga vyrovnaná, tak je start hodně důležitý. Je to o hodně příjemnější než začínat venku.

Teď jdou ještě zápasy v rychlém sledu za sebou, nevadí vám to?

My jsme zvyklí, určitě nám to nevadí. A je to lepší než trénovat.