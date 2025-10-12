Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Tipsport extraliga 2025/26

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve všech gólech. Rychlonožka slavil hattrick, na další dvě trefy nahrával a při rozhovoru s novináři mu asistent trenéra Jiří Horáček vrazil na hlavu čepici.
„On mi kšiltovku hodil už na led. Takže je moje! Ne, podepíšu mu ji a vrátím,“ smál se dvaatřicetiletý útočník po mimořádném, pětibodovém večeru. V extralize letos nasázel už 11 gólů a je jejím nejlepším střelcem. Proti Litvínovu si v letošním kalendářním roce ve čtyřech zápasech zapsal 10 kanadských bodů za sedm branek a tři asistence.

Co tomu říkáte?
Pěkné, snad mi to s nimi ještě nějaký čas vydrží. Minule mi tady padly dva góly. Musím ale přiznat, že se mi v Litvínově hraje těžko, zvlášť od doby, co zúžili led. Evidentně mi to tedy začíná sedět.

Oba minulé góly v Litvínově jste dal v lednu v oslabení. A teď jeden zase. Vzpomněl jste si na to?
Vzpomněl, protože Libor Zábranský za mnou hned přijel a říkal: Déjà vu! Déjà vu! (smích)

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Máte přehled o svých hattricích?
Je třetí, ale jistý si nejsem. Předloni proti Českým Budějovicím a mám pocit, že proti Pardubicím. Zas tolik jich nedávám.

Co zápas rozhodlo?
Vstup z našeho pohledu byl špatný, daleko víc ze hry měli kluci z Litvínova a po právu se ujali vedení. My byli nedůslední, chyběl nám krok, říkali jsme si, že nám nejdou nohy. To jsme chtěli zlepšit, což se povedlo. Pomohli jsme si konečně přesilovkou, hned dvakrát, pak nám napadaly další góly, takže super.

Druhou třetinu jste měli excelentní. Co vás nakoplo?
Sebevědomí jsme si dodali právě v přesilovkách. Když jsem skóroval na 2:1, Libor Zábranský mě krásně našel zpětnou přihrávkou v oslabení. A to vám vlije krev do žil. Ve druhé třetině jsme drželi otěže zápasu my a podle toho to vypadalo. Jsem rád, jak jsme zbytek utkání zvládli. Byl tam stoprocentní výkon od každého, nechtěli jsme v tom nechat Kavana v brance vykoupat. Byť jsme na konci inkasovali, pevně jsme to zvládli.

Brněnský brankář Jan Kavan zasahuje před Petrem Koblasou z Litvínova.

A co váš hattrick?
Jde i za spoluhráči. Měl jsem taky další šance, třeba Kollár mě krásně poslal do brejku, mohl jsem už ve 2. třetině zkompletovat hattrick. Chtěl jsem střílet do protipohybu, ale měl jsem to na dlouhou hokejku.

Zmínil jste brankáře Jana Kavana. Jak vás ve dvaceti letech drží? Letos má už čtvrtou výhru.
Když se nám dříve zranil Furcháček, taky za něj zaskakoval, to mu bylo ještě míň, snad šestnáct. A chytal skvěle. Má to v sobě, teď to jen dokazuje. Jsme strašně rádi, že máme vyrovnanou gólmanskou dvojici. Začátek sezony se ohromně povedl Alíkovi (Aleš Stezka), díky němu jsme vyhrávali. Teď je v laufu Kavi.

Litvínov vás v první třetině zmáčkl. Tím, jak k vám rychle přistupoval?
Tady je malé hřiště, svádí to k tomu. Litvínovští kluci jsou na to zvyklí. Byť se jim teď nedaří, mají kvalitní hráče a věřím, že se zvednou. Je na nich deka a to je strašně nepříjemné, taky jsem to několikrát v kariéře zažil. Upřímně jim přeju, ať se z toho rychle oklepou a začne se jim dařit. Samozřejmě ne proti nám.

Zato vám se daří už teď, jste druzí.
Měli jsme taky trošku horší období, sérii čtyř proher. Jsem rád, že jsme se z toho oklepali. Máme zase tři výhry. A znovu velíme, nelítat hlavou v oblacích a pokračovat v práci. Ještě zlepšit začátky utkání, ty nám na můj vkus trošku utkají. Když se na ně zaměříme, bude to optimální.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
