První krok k normálu, fanoušci mohli na hokej. Jak to v Třinci prožívali?

Oceláři vyhráli 6:2, vedou v sérii 1:0 a on byl u toho. Po dlouhých měsících, kdy tribuny zůstávaly prázdné, se dostal na hokej osobně. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a hokejovým svazem povolilo vstup třem stovkám fanoušků.

Říct někdo hokejovým šéfům během minulého léta, že podobný počet bude na jaře 2021 významným signálem lepšící se pandemické situace, asi by oněměli. Vždyť leckteří z nich na podzim nechtěli hrát ani s poloviční kapacitou, když si vypočítali ztráty.

Teď tři sta příznivců spolu se dvěma stovkami partnerů rozmístěných ve VIP zónách tvoří nejvyšší návštěvnost na halové sportovní akci v Česku od podzimního lockdownu.

Místa pro nejrychlejší

Jenže které fanoušky do haly pustit? Ošemetná situace pro klub. Jak to Třinec vyřešil?

„Vytvořili jsme časovou soutěž, v pátek jsme vydali článek s informací, ať lidé sledují naše kanály, v sobotu v osm hodin ráno jsme zveřejnili odkaz s přístupem pro držitele permanentních vstupenek a v půl jedenácté hlásil systém vyprodáno,“ vysvětluje mluvčí Ocelářů Dita Ondrejková.

Jednoduše: kdo dřív naťukal na klávesnici číslo permanentky a došel na stadion podstoupit PCR test, ten v neděli mohl na zimák.



A aby se fanoušci protočili, kdo byl na zápase v neděli, nebude na něj moct v pondělí. Systém permanentku zablokuje. I kdyby se ovšem finále protáhlo na sedm zápasů, na všechny permanentkáře se nedostane. Oceláři jich totiž mají přes dva a půl tisíce, takže i v případě nejdelší možné série bude mít šanci maximálně polovina. Pro šťastlivce výtečná, pro stovky dalších trochu hořká zpráva.

Aspoň se pozdravíme

Kdo má smůlu, hledá jiné cesty. Už dvě a půl hodiny před startem utkání jste mohli v Třinci před arénou potkat tatínka se dvěma syny. „Dovnitř nemůžeme, tak jsme s klukama přišli hráče alespoň pozdravit před příchodem. Je to celé takové smutné,“ pokrčil táta od rodiny smutně rameny.

Jiný fanda zase dorazil pro fotku: „Jsem z Karviné, ale fandím Liberci!“ Na své oblíbence narazil na parkovišti zrovna ve chvíli, kdy se Bílí Tygři rozcvičovali s fotbalovým míčem. Když fanouška v libereckém dresu uviděli, přerušili hru, chytli se kolem ramen a zapózovali při společném focení. I to k hokeji patří, jen letos v dost omezené míře.

Fanoušci čekající před třineckou Werk Arénou musí absolvovat antigenní testy, aby viděli první finále extraligy

Den otevřených dveří v Kladně

Ale nemyslete si: fanoušci se nikam neztratili a dokázali to třeba ti v Kladně. V sobotu začalo finále první ligy mezi Rytíři vedenými Jaromírem Jágrem a jihlavskou Duklou. A právě několik kladenských příznivců se nechtělo se zamčeným stadionem smířit: v průběhu druhé třetiny prvního duelu objevili otevřené dveře jednoho z vchodů (nebo snad měli akci připravenou?) a do hlediště se vecpali v ideální moment, protože Kladno zrovna skórovalo. To už k nim ale mířila ochranka a hnala je ven, kde čekala policie.



Kdo ví, jestli stihli sledovat závěr zápasu aspoň online, ale radost by jim stejně neudělal. Kladno prohrálo s Jihlavou 3:4 v prodloužení, v neděli 1:4 a po domácím víkendu ztrácí v sérii 0:2. Velký problém pro Rytíře a super zpráva pro Duklu.

Mimochodem, i ta cítí podporu fanoušků, kteří vyprovodili svůj tým na cestu dýmovnicemi. Boj o postup do extraligy prožívají, byť na stadion nemohou.

V Třinci teď tuhle příležitost mají a Oceláře na ledě to povzbudilo. Za prvních 15 minut dali tři góly a vyhnali libereckého brankáře Petra Kváču na střídačku.

Ač bylo fanoušků oproti běžným časům jen zlomek, slyšet byli dost. Povinné respirátory a odstupy mezi jednotlivými sedadly jim nevadily. Fandové nezapomněli slavit góly, bouřit při bitce ani nadávat rozhodčím. „Bylo to jako svátek – i pro fanoušky samotné, určitě se moc těšili,“ pochvaloval si jejich přítomnost třinecký bek Milan Doudera.

Pozvolný návrat k normálu začal.

