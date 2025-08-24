Skóre otevřel v čase 34:13 Shane Gersich, který po přihrávce Dustina Gazleyho překonal Jana Růžičku. Šest sekund před koncem pojistil výsledek při power play do prázdné branky Michele Marchetti.
34:13 Gersich (Gazley)
59:54 Marchetti
Vallini (Harvey) – Gildon, Seed, Samuelson, Barberio, Miglioranzi, Di Perna, Valentine, Larcher – Schneider, Pollock, Digiacinto – Gersich, Bradley, Gazley – Frank, Misley, Brunner – Frigo, McClure, Marchetti
Růžička (Malík) – Percy, Merežko, Rubins (A), Jeřábek (C), Malák (A), Zámorský, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Holešinský – Šiler, Petman, Teplý – Sedláček, Simon, Strnad – Šalda, Lev, Pšenička