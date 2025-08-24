Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Plzeňští hokejisté se ve finále Südtirol Summer Classic proti Bolzanu neprosadili

Autor:
  22:23
Plzeňští hokejisté prohráli ve finále turnaje Südtirol Summer Classic s domácím Bolzanem 0:2. Svěřenci trenéra Josefa Jandače si připsali v pátém přípravném utkání na nový ročník extraligy druhou porážku. Další duel sehraje Plzeň v pátek doma proti německému Crimmitschau.

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila | foto: Martin Polívka, MAFRA

Skóre otevřel v čase 34:13 Shane Gersich, který po přihrávce Dustina Gazleyho překonal Jana Růžičku. Šest sekund před koncem pojistil výsledek při power play do prázdné branky Michele Marchetti.

Přípravné zápasy
24. 8. 2025 20:00
HC Bolzano : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
34:13 Gersich (Gazley)
59:54 Marchetti
Góly:
Sestavy:
Vallini (Harvey) – Gildon, Seed, Samuelson, Barberio, Miglioranzi, Di Perna, Valentine, Larcher – Schneider, Pollock, Digiacinto – Gersich, Bradley, Gazley – Frank, Misley, Brunner – Frigo, McClure, Marchetti
Sestavy:
Růžička (Malík) – Percy, Merežko, Rubins (A), Jeřábek (C), Malák (A), Zámorský, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Holešinský – Šiler, Petman, Teplý – Sedláček, Simon, Strnad – Šalda, Lev, Pšenička
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

Usiloval o angažmá v NHL, v pětatřiceti se ale hokejový obránce Jan Rutta s nablýskanou soutěží spíš definitivně rozloučí. Mistr světa a dvojnásobný držitel Stanley Cupu se údajně po osmi letech...

21. srpna 2025  11:28

