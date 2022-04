Zklamaný Chlapík: Všechny body bych vyměnil za pohár. Na Třinec jsme měli

Sám má za sebou mimořádně úspěšný ročník. Vždyť v základní části ovládl pořadí střelců, nahrávačů i celkovou tabulku produktivity.

Také v play off posbíral nejvíce bodů (15) ze všech. Ve finále proti Třinci si připsal jen dvě asistence, gólově se neprosadil. Ani on si s pevnou defenzivou mistrů nevěděl rady.

„Poskytli nám hrozně málo šancí,“ povzdechl si čtyřiadvacetiletý Chlapík, který se loučí se Spartou druhým místem. Příští sezonu odehraje ve švýcarském Ambri-Piotta.

Najdete v sobě alespoň malou radost ze zisku stříbrných medailí?

Můžeme si říkat, že je to hezké, ale v kabině panuje obrovské zklamání. Chtěl jsem vyhrát, všichni jsme si to přáli. Druhé místo je sice úspěch, ale momentálně z něj nemám vůbec radost.

Jak dlouho ze sebe budete finálovou porážku dostávat?

Těžko říct. Teď, bezprostředně po zápase, jsem nas... Na Třinec jsme měli. Obrovská škoda, mrzí nás to. Obzvlášť kvůli tomu, jak skvělý tým a partu jsme poskládali. Ale nedá se nic dělat. Vyspíme se, s klukama někam společně zajdeme a bude líp.

Čím vám dělal Třinec největší problémy?

Jsou dlouho pohromadě. Mají zkušené hráče, kteří vědí, jak hrát play off a co dělat na ledě. Jejich defenziva je opravdu neskutečná. Poskytli nám hrozně málo šancí, zaslouženě vyhráli.

Byl i šestý zápas především o soupeřově obraně? Opět jste se přes ni dostávali velmi těžko.

Rozhodlo, že se v první třetině dostali do vedení 2:0. Jsou silní, takový náskok už si nenechají vzít. Snažili jsme se, pár drobných šancí tam bylo, ale moc nám toho nedovolili.

V součtu celé sezony jste na Oceláře vyzráli jen dvakrát z deseti případů.

Základní část bych do toho netahal, to byla samostatná kapitola. Když nepočítám úterní porážku 3:7, v play off jsme s nimi odehráli vyrovnané zápasy. Myslím si, že na začátku série jsme byli lepší. Třinec ale ukázal, jak skvěle organizovaným týmem je.

Mrzí vás porážka i kvůli fanouškům, kteří na finále třikrát vyprodali O2 arenu?

Určitě, byli fantastičtí. Jejich podpora mě dojala. Byli věrní, celou sezonu chodili na zápasy. Respekt všem, kteří s námi zůstávají. Sparta čeká na titul opravdu hodně dlouho, už jen kvůli nim by si ho zasloužila.

Ale tento tým na zlaté medaile měl, že?

Kdyby nám někdo v listopadu řekl, že budeme ve finále, málokdo v kabině by tomu věřil. Ale ukázali jsme sílu, šli jsme si za tím. Teď je to jedno, druhé místo si nikdo nepamatuje. Velké zklamání.

A co vaše individuální výkony? Jsou pro vás alespoň malou náplastí?

Všechny body bych vyměnil za to, kdybych mohl slavit na ledě s pohárem. Za pár měsíců nebo let si možná řeknu, že to bylo super, ale teď mě to mrzí. Nevím, co víc říct.