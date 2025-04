ONLINE: Kometa - Pardubice 0:0. Poprvé v Brně, kdo se ve finále ujme vedení?

Východočeši se na ledě Komety pokoušejí o první výhru v sezoně, protože v základní části tam dvakrát prohráli 2:3 v prodloužení. O gól skončilo celkem devět posledních vzájemných soubojů, hned šestkrát k rozhodnutí nestačilo 60 minut.

ONLINE: Kometa – Pardubice Třetí finále hokejové extraligy sledujeme od 19 hodin podrobně

Brňané finálovou sérii zahájili čtvrteční výhrou v Pardubicích 2:1 v prodloužení, na které v pátek odpovědělo Dynamo vítězstvím 2:1.

„Ten stav je dobrý, ale chtěli jsme samozřejmě vést 2:0. Víme, že stojíme proti strašně těžkému soupeři. Série bude náročná a dlouhá. Teď musíme zabrat doma,“ řekl obránce Komety Jan Ščotka.

Jihomoravané dokázali šest z uplynulých devíti utkání zlomit na jejich stranu a pětkrát to bylo až v prodloužení. Musí se vyrovnat s defenzivou Dynama, která jim ve druhém utkání ve třetí třetině za stavu 1:2 povolila jen dvě střely na branku.

„Hodně to pak zatáhli do středního pásma a hráli to dobře. My se na to musíme připravit a najít recept na další zápas, musíme puky dostávat za ně. Otáčet jejich beky, ať to mají náročné a ví, že po nich šlapeme a dohráváme je,“ doplnil Ščotka.

Také Pardubice jsou nachystané na další tuhý boj. „Víme, že Brno je dobrý soupeř. Vyřadili Spartu, v prvním zápase porazili zaslouženě nás. Jejich kvalita je veliká. Počítáme s tím, že série bude dlouhá,“ uvedl útočník Jáchym Kondelík.

Série je zatím hubená na vstřelené branky, oba celky se prosadily pouze třikrát. Velký podíl na tom mají brankáři, kteří v průběhu vyřazovacích bojů excelují. Pardubický Roman Will si drží úspěšnost zákroků přes 95 %, brněnský Michal Postava zaostává přibližně o pouhých sedm desetin.

„Bohužel ta série asi nebude pro oko diváka úplně atraktivní, ale to je play off hokej, ten je o těch detailech. Troufnu si říct, že ve finále jsou nejlepší týmy a ty mají defenzivní hru nejvíce zmáklou, takže to asi na to poukazuje. Zápasy budou o jeden gól, to k tomu patří a myslím si, že to je na tom to hezké,“ dodal Kondelík.

Zda se jeho o slova o vyrovnaných utkáních vyplní i ve třetím klání, sledujte od 19 hodin.