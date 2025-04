Pardubice v letošním play off ztratily jediný duel - ve druhém utkání semifinále v Hradci Králové podlehly 2:3 až v prodloužení. Východočechy ve vyřazovacích bojích zdobí precizní defenziva, brankář Roman Will a obětavost.

ONLINE: Pardubice – Kometa Úvodní finále hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

„Skáčeme do střel po hlavách, soupeři nedáme nic zadarmo. Na nás všech je znát, že pro úspěch děláme maximum,“ prohlásil Jiří Smejkal.

Tým kouče Miloslava Hořavy se dokázal vyrovnat i s tím, že se na marodku zařadili útočníci Martin Kaut, Jasper Weatherby, Lukáš Radil a Lukáš Sedlák.

Poslední dva jmenovaní se vrací do sestavy, pardubický kapitán nastupuje na pozici centra první formace, ve které naopak schází Roman Červenka. Hosté mohou znovu počítat s Lukášem Cingelem.

Hráči Dynama bojují ve finále extraligy podruhé za sebou a pokouší se po loňském neúspěchu v sedmizápasové bitvě s Třincem ukončit čekání na titul od roku 2012.

Finálová série přináší zajímavé příběhy hned pro několik hráčů na obou stranách. Pardubický Libor Hájek je odchovancem Komety, stejně tak i další obránce Dynama Jakub Zbořil, který navíc svede souboj s bratrem Adamem, útočníkem Brna.

Tamní prostředí zná dobře i útočník Tomáš Vondráček, jenž s Kometou slavil tituly v letech 2017 a 2018. Z brněnského kádru zase prošli Pardubicemi obránci Marek Ďaloga, Rhett Holland, Jan Ščotka a útočník Hynek Zohorna.

Jihomoravané jsou v bitvě o titul po dvou těžkých sériích, které hodně bolely. Ve čtvrtfinále přehráli Karlovy Vary 4:2 na zápasy, o fázi později si poradili se Spartou v sedmi zápasech.

„V play off to chodí tak, že pokud můžete bruslit, chodit a dýchat, tak na led jdete. Chystáme se na svátek, který kluci vybojovali a vnímáme, že proti nám stojí opět obrovská síla a těžký soupeř. Co se týče kvality a šířky kádru je to srovnatelné se Spartou, ale rozhodne se na ledě,“ uvedl trenér Kamil Pokorný, který byl jako asistent u dvou titulů Komety v letech 2017 a 2018.

„Musíme hrát týmově, dobrý systém, musí si to zase všechno sednout. Bude nutné zlepšit přesilovky, do nekonečna to tak nepůjde,“ poukázal Pokorný na jednu z viditelných slabin Brna. Kometa ve 13 zápasech play off využila pouze dvě početní výhody.

Spolehnout se v klíčových okamžicích může na brankáře Michala Postavu, který chytá první extraligové play off v kariéře, dokázal udržet dvě čistá konta a drží si úspěšnost zákroků 94,51 %. „Je silný, nesesype se. Ale to platí o celém týmu,“ podotkl stručně kouč Pokorný.

Brňané hrají o zlato poprvé od roku 2018, kdy obhájili triumf a dosáhli jako nejúspěšnější tým historie na 13. zlato. Finále je i soubojem o poslední třetí místenku do Ligy mistrů, kam už postoupila Sparta s Hradcem Králové.