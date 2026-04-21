Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice mají podmínečně uzavřené sektory. Žabka dostal pokutu

  10:28
Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris Žabka za projevy směrem k tribunám dostal pokutu.
Třinecký trenér Boris Žabka. | foto: O?ana JaroslavČTK

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.
Zkrvavený Petr SIkora po bitce s Patrikem Poulíčkem na konci druhého finále.
Petr Sikora v bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.
Čároví sudí rozdělují Petra Sikoru a Patrika Poulíčka po bitce v závěru druhého...
Disciplinární komise rozhodla na straně Východočechů o podmínečném uzavření dvou sektorů haly na jedno extraligové utkání, podmínka platí do konce října tohoto kalendářního roku.

Důvodem je chování pardubických fanoušků, kteří ve vyhroceném závěru druhého finále vhazovali předměty na led i třineckou střídačku, kde zasáhli zkušeného útočníka Martina Růžičku.

Kromě podmínečného uzavření dvou sektorů vyfasovalo Dynamo také pokutu.

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

„Za vhazování předmětů fanoušky na lavičku hostí, včetně zasažení hráče lahví, a za pochybení pořadatelské služby byl pardubický klub potrestán souhrnnou pokutou ve výši 80 000 korun,“ stojí v prohlášení disciplinární komise.

Emoce neudržel ani třinecký trenér Žabka, jenž na některé fanoušky pokřikoval přes mantinel, načež vzal jednu z lahví a hodil ji na tribunu. Hostujícího trenéra posléze uklidňoval jeho asistent Vladimír Dravecký.

Žabka se k incidentu vyjádřil v pondělí v prohlášení pro klubový web: „Chtěl bych se omluvit za své chování v závěru nedělního zápasu v Pardubicích. V mé pozici hlavního kouče prostě musím mít emoce pod kontrolou.“

„Po tom, co mě několik předmětů zasáhlo, jsem se neuhlídal. Upřímně říkám, že mě to mrzí. Takhle náš klub ani sám sebe prezentovat nechci, ještě jednou se omlouvám,“ dodal s tím, že trest je připraven přijmout.

Jeho výše nakonec činí 40 000 korun s odůvodněním „nesportovního chování v podobě vhazování předmětů z lavičky do hlediště“.

Emoce se na východě Čech vyostřily necelé čtyři vteřiny před koncem. Hostující Petr Sikora se chytil s Patrikem Poulíčkem, i přes snahu čárových rozhodčích se pustili do bitky.

Pardubický útočník shodil rukavice, jeho dvacetiletý protivník nikoliv. Oba si uštědřili několik ran, víc jich schytal nakonec zakrvácený Sikora. Ten soupeře posléze chytil za nohy a povalil jej na led.

Oba hlavní aktéři inkasovali od hlavních rozhodčích Adama Kiky a Robina Šíra vyšší pětiminutový trest, dvě minuty za hrubost dostali Matěj Kubiesa a Jan Stránský.

„Zkrátka vygradování toho, že je to finále, nervy a emoce jsou na obou stranách, oběma týmům na tom záleží. Asi si tam kluci něco řekli a skončilo to bitkou,“ hlásil třinecký asistent Jiří Raszka.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové...

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Hokejový obránce Michal Kempný se po roce ve Švédsku vrací zpět do extraligy. Mistr světa z roku 2024 byl sice v Brynäs maximálně spokojený a hokej si užíval výrazně více než o sezonu dříve ve...

21. dubna 2026  9:41

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy....

21. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:25

Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

21. dubna 2026  6:59

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. dubna 2026  22:46

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

20. dubna 2026  19:22

Končí Ďaloga, Holland, Krošelj i další. Hokejová Kometa hlásí sedm odchodů

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní...

Sedmička hokejistů už v hokejové Kometě Brno pokračovat nebude. S týmem se loučí slovinský gólman Gašper Krošelj, obranu opouštějí Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem...

20. dubna 2026  15:49

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

20. dubna 2026  14:52

Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za...

S velkými zápasy herně roste. Ukázal to na nedávném olympijském turnaji, na přehlídce hokejových hvězd patřil k nejlepším. A ukazuje to i na startu play off NHL. Když Juraj Slafkovský hattrickem...

20. dubna 2026  13:40

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

20. dubna 2026  12:36

