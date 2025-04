Stačilo přihlížet jejich prvnímu setkání v pátém mači. Jak se přerušila hra, už se do sebe zaklesli. Hlavní tvář Východočechů dostala hrazdu hokejkou a šla do kolen. Hájit ji vyjel Mandát, který tahal Pospíšila za dres, ale sudí další údery nedopustili.

Publikum od té doby pískalo při každém doteku brněnského útočníka a vulgárně mu nadávalo. Až do 55. minuty, kdy se po došvihu pálícího Radila zranil. Ani to ale Dynamu nepomohlo, i kvůli neproduktivitě a špatnému startu padlo 2:4. Soka dělí jediná výhra od titulu.

Jako by se ale místy velká bitva o něj smrskávala na dvě jména, která fanoušky v opačných táborech dráždí a vedou k osočování, kdo je větší lump. Kulantně řečeno. Soupeřící duo přitahuje také nezaujaté pozorovatele. I proto, že si v boji o titul nebuduje narychlo novou image, ale spíš splňuje očekávání.

„Jdu po něm. Nenechám mu prostor, aby si odpočinul,“ slíbil Pospíšil. A zatím vyřčené plní.

Už ve třetím utkání donutil Sedláka k projížďce po hrazení pardubické střídačky, neodpustil si šťouchance po odpískání, vyrážel proti němu po střelách, přihrávkách, i s delší prodlevou.

Načež ho v 21. minutě čistě za hlaholu brněnských tribun poslal k ledu na modré čáře.

„I kdybych po něm nešel, v hlavě bude mít, že jsem přímo za ním,“ stvrzuje svůj záměr hráč Komety. Útočník každým coulem.

Jak Sedlák štve soupeře

S protivníkem má přitom dost společného. Nejenže oba nosí potemnělé plexištítky, ale také se rádi hádají s rozhodčími. Pospíšil za nimi vyráží klidně během směny. Přerušení nepřerušení. Stížnostem tak někdy dává přednost i na úkor ofenzivní akce, což ukázal třeba v semifinále se Spartou.

Naopak neodbytný všeuměl Sedlák bývá soustředěnější, k diskuzím ho navíc opravňuje kapitánské céčko. Celá extraliga ale jeho debaty se sudími dokonale zná díky častému opakování a vehementním projevům. Máchání rukama, ironické úsměvy, kroucení hlavou a neustálé reklamace. To vše od chlapíka, co dovede zvýraznit faul přihraným gestem a sám ostatním v soubojích nehezky naložit. Proto má pověst „fňukala“.

V semifinále na to upozornili hradečtí fanoušci nápisem: „Co je to tady za ubrečenou máničku?“ Hravě si tak s odkazem na film Pelíšky rýpli do vlasatého útočníka.

I za cenu rány loktem od čárového rozhodčího se Kristián Pospíšil z Komety Brno (vlevo) pustil do potyčky během třetího zápasu finále extraligy proti Pardubicím. (21. dubna 2025)

Právě on také probíhající vyhrocený souboj s rovněž zarostlým Pospíšilem patrně načal, když do něj hned v úvodním finále ze strany najel. Na středu kluziště ho trefil do kolene. Slovenský rabiát v 32. minutě odkulhal z ledu a další zápas chyběl. Na rozdíl od Sedláka, jenž vyvázl s dvouminutovým trestem a v obou kláních pokaždé skóroval.

„Ani jsem nevěděl, co to je za hráče,“ hájil se dvaatřicetiletý český reprezentant a mistr světa. „Měl puk na středu hřiště a chtěl jsem ho z boku dohrát. Jen jsem se přikrčil, abych ho netrefil do hlavy. Nic jiného v tom nebylo.“

Pospíšilův boj s emocemi

O tři roky mladší držitel olympijského bronzu si ale situaci vyložil po svém: „Ztratil u mě respekt. Jsme tu, abychom byli příkladem pro děti, co sledují hokej. Jen tak to nenechám.“

Hokejista se skvělou technikou a elegantním bruslením vyniká i tím, jak se nechává ovládnout emocemi. Vedle diskuzí vyvádí také hloupé fauly. Práce trenérů v moravském celku tak zahrnuje úkol horkokrevného forvarda umravnit.

„Zdá se vám, že mě to vyvádí z koncentrace na finále? I já mám na paměti hlavně pomoc týmu,“ podotýká však Pospíšil před novináři.

Jeden disciplinární trest už v letošním play off zapsal, ve čtvrtém utkání závěrečné série se zas pohyboval na hraně. Jednou svého rivala přišpendlil na mantinel, jednou do něj vrazil po odpískání a jednou na něj v rohu hřiště vypálil puk, když vypršel čas druhé třetiny.

Následovalo strkání lokte k hlavě a chycení pod krkem, které poznal rovněž další pardubický lídr Červenka. Ten ve 49. minutě schytal od Pospíšila bolestivé seknutí těsně nad rukavici.

Roli provokatéra a mstitele, kterého dělá sám sobě, převzal rodák ze Zvolena pečlivě. Za vzor se ale dětem taky dávat nebude.

Útočník Komety Brno Kristián Pospíšil diskutuje s rozhodčím během pátého finále s Pardubicemi.

Ač se zvládá věnovat i hokeji. Však byl člen třetí formace na ledě u pěti branek spoluhráče Ilomäkiho, přičemž u tří zapsal asistenci.

Tahoun Dynama k němu přistupuje pasivně, na ataky výrazněji nereaguje. A taky netratí, s bilancí 3+5 zastává pozici nejproduktivnějšího muže série. Přitom se ani nevědělo, jestli do ní vinou zranění nastoupí.

Ve vyhrocené bitvě mu pomáhá i střídačka. A stejně jednají hráči Brna, samozřejmě za jediným účelem. Blíž z darebů má i díky nim k prvnímu extraligovému zlatu po pátku Pospíšil.