Hradecký tip na úspěch? Motat se kolem třinecké brány a Kacetla

Až v neděli Hradec poprvé vyhrál. „Konečně jsme měli trochu to štěstí, že se to odrazilo k nám, i my. Poslední gól byl opravdu šťastný, konečně se to přiklonilo na naši stranu,“ uvedl před dnešním duelem, jenž začne ve vyprodané ČPP Aréně v 17 hodin.

Hradec - Třinec Středa 17.00 online

Hradečtí na led vyjedou už podruhé v situaci, že ve hře o titul je nechá jen výhra. A také s vědomím, že snad konečně našli taktiku, jak svého finálového soupeře udolat. A že nebude důvod na tom nic měnit, i když není jednoduché uvést ji proti Třinci v život. „Kudy vede cesta? Musíme se motat kolem brány a Kacetla,“ je si vědom Rosandič.

Stejně jako v neděli musí hokejisté Mountfieldu počítat i s tím, že někde v útrobách stadionu bude připraven mistrovský pohár. Podobně jako tomu bylo v Třinci. Podle hradeckého beka se nedá předpokládat, že by skutečnost, že na oslavy v Třinci nedošlo, soupeře nějak výrazně rozhodila: „Třinec má zkušený tým, asi to s nimi moc neudělá. Řeknou si svoje a budou vědět co dělat.“

A Mountfield, který se od stavu 0:3 na zápasy pokouší prakticky o nemožné? Podle Rosandiče není na co čekat, musí se jít dál s maximálním úsilím na hranici povoleného: „Měli jsme nůž na krku a neměli jsme co ztratit, takže možná proto tam bylo trochu víc potyček a emocí. To je však naše cesta, kterou musíme jít dál.“