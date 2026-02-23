Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Filippi v této sezoně odehrál v nejvyšší soutěži jen 20 zápasů. O úvod ročníku přišel kapitán týmu poté, co si v přípravě poranil koleno a podstoupil artroskopický zákrok. Od listopadového návratu si připsal čtyři góly a sedm asistencí, naposledy ale nastoupil krátce po polovině ledna a poté opět vypadl ze sestavy, tentokrát kvůli potížím se zády.
„Ukázaly se jako vážnější a vyžádaly si operační zásah. Následná rekonvalescence už Tomáše Filippiho v této sezoně nepustí do hry,“ uvedl klub. „Momentálně se zotavuje doma. Následovat bude intenzivní rehabilitace,“ konstatoval týmový lékař Roman Mizera.
|
Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil
Filippi v české nejvyšší soutěži nikdy nehrál za jiný klub než Liberec, rodák z Rychnova nad Kněžnou působí pod Ještědem s přestávkami už od mládeže. V dresu Bílých Tygrů má hokejista s reprezentačními zkušenostmi na kontě včetně play off 505 extraligových zápasů a 371 bodů za 150 gólů a 221 asistencí. Hrál také juniorskou QMJHL v zámoří či KHL, kde nastupoval za Magnitogorsk a Chabarovsk.