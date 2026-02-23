Tipsport extraliga 2025/26

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor:
  15:14
Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské nemocnici v Liberci teď třiatřicetiletého hráče čeká rehabilitace.
Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem. | foto: MAFRA

Autor prvního libereckého gólu Tomáš Filippi.
Tomáš Filippi zazářil proti Kladnu šesti body.
Tomáš Filippi (vlevo) oslavuje gól proti Plzni s Uvisem Janisem Balinskisem.
Tobias Lindberg a Tomáš Filippi v souboji o kotouč.
6 fotografií

Filippi v této sezoně odehrál v nejvyšší soutěži jen 20 zápasů. O úvod ročníku přišel kapitán týmu poté, co si v přípravě poranil koleno a podstoupil artroskopický zákrok. Od listopadového návratu si připsal čtyři góly a sedm asistencí, naposledy ale nastoupil krátce po polovině ledna a poté opět vypadl ze sestavy, tentokrát kvůli potížím se zády.

„Ukázaly se jako vážnější a vyžádaly si operační zásah. Následná rekonvalescence už Tomáše Filippiho v této sezoně nepustí do hry,“ uvedl klub. „Momentálně se zotavuje doma. Následovat bude intenzivní rehabilitace,“ konstatoval týmový lékař Roman Mizera.

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Filippi v české nejvyšší soutěži nikdy nehrál za jiný klub než Liberec, rodák z Rychnova nad Kněžnou působí pod Ještědem s přestávkami už od mládeže. V dresu Bílých Tygrů má hokejista s reprezentačními zkušenostmi na kontě včetně play off 505 extraligových zápasů a 371 bodů za 150 gólů a 221 asistencí. Hrál také juniorskou QMJHL v zámoří či KHL, kde nastupoval za Magnitogorsk a Chabarovsk.

46. kolo

48. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 47 21 5 4 17 146:123 77
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 47 15 5 4 23 94:125 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

23. února 2026  15:14

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

23. února 2026  13:40

Růžička o gestu opory i ústecké naději: Do tří let tu může být Maxa liga

Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...

Pořád se ještě může stát zázrak a hokejové Ústí nad Labem na poslední chvíli zachrání druhou ligu. A když ne, spřádá už plány na restart po vzoru Chomutova. A možná u toho dál bude i legendární...

23. února 2026  12:23

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

23. února 2026  11:15

Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Premium
Američané slaví zlatou medaili. (22. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Bitvy o Stanley Cup teprve přijdou, světový šampionát také. Už v druhé polovině února je ale jisté, že hlavní vrchol má tato hokejová sezona za sebou. Do arény Santa Giulia zavítali ti nejlepší z...

23. února 2026

Sparťané otočili extraligovou dohrávku v Mladé Boleslavi, rozhodl Vesalainen

Sparťanští hokejisté Pavel Kousal (vpravo) a Tomáš Hyka slaví gól.

Sparťanští hokejisté vyhráli v dohrávce 34. kola extraligy na ledě předposlední Mladé Boleslavi 3:2 a přiblížili se na jeden bod pátému Třinci i šestému Hradci Králové. O teprve druhé výhře Pražanů z...

22. února 2026  17:20,  aktualizováno  20:49

Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

Americký brankář Connor Hellebuyck blokuje puk - třetí třetina finálového...

Když přebíral medaili, odezva z tribun výrazně zesílila. Dokonce byla větší než u střelce vítězného gólu olympijského finále Jacka Hughese. Tak výrazný byl totiž vliv brankáře amerických hokejistů...

22. února 2026  19:28

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  22. 2. 19:16

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

22. února 2026  18:08

S tátou utekl před komunisty a zahrál si s Jágrem. Il Cigno je v Bolzanu legendou

Premium
Martin Pavlů (vlevo) s Jaromírem Jágrem v dresu Bolzana v roce 1994. Slavili...

V Bolzanu mu přezdívali Il Cigno. Italsky labuť. „Říkali o mně, že jsem bruslil tak elegantně, jako bych po ledě létal. Ale můj táta byl ještě elegantnější. Opravdová labuť!“ rozesměje se Martin...

22. února 2026

Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?

Americký brankář Connor Hellebuyck si hledá letící puk v utkání s Kanadou.

Mimořádná sportovní událost. Jeden z vrcholů her. Bitva, na kterou fanoušci netrpělivě čekají. Nablýskaná přehlídka největších hvězd současnosti. Pro řadu z nich největší zápas v kariéře. Nedělní...

22. února 2026  8:30

