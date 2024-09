Nový liberecký kapitán Filippi: Chci jít příkladem v kabině i mimo led

„Není to pro mě jen písmeno na dresu. Je to obrovská čest a veliká zodpovědnost. Nebudu se snažit měnit něco extra na ledě, ale budu se snažit jít ještě trochu víc příkladem mimo led a v kabině,“ řekl dvaatřicetiletý útočník, který se stal v pořadí dvanáctým kapitánem v extraligové historii klubu. K ruce mu coby asistenti budou obránce Radim Šimek a útočník Michal Bulíř.

Poslední sezona pro vás osobně byla extrémně úspěšná. Jak se za ní ohlížíte?

Nemůžeme se plácat po zádech, že to bylo dobrý, že jsme měli mladý tým nebo podobné výmluvy, toho úplně fanoušek nejsem. Nebyla to týmově povedená sezona, skončili jsme ve čtvrtfinále. Ale když mám mluvit o sobě, samozřejmě jsem byl spokojený. Že budu mít tolik bodů a gólů, o tom se mi před sezonou ani nesnilo.

Co se na tom podepsalo?

Hlavně důvěra od trenéra. Byl jsem hromadu času na ledě, v základní části jsem měl průměr přes 22 minut na zápas. Když jste na ledě takhle často, víc si dovolíte, protože víte, že vás tam trenér dá znova. Taky se na tom asi podepsaly moje zkušenosti.

Překvapilo vás, že jste se stal novým kapitánem Liberce?

Už na konci loňské sezony jsem měl od trenéra Filipa Pešána nějaké náznaky, že by to takhle mohlo být. Přiznám se, že přes léto jsem na to moc nemyslel. Asi před měsícem jsem se to dozvěděl a samozřejmě mě to potěšilo.

Jak moc se toho pro vás změní?

Myslím, že moc ne. Nechci být nějaká spojka mezi kabinou a trenérem, ale spíš bych rád pomohl mladším hráčům, když to bude potřeba.

Co říkáte změnám v libereckém týmu?

Každý rok někdo odchází a přichází. Jsem rád, že kostra Liberce zůstává pohromadě a dobře se doplňuje. Povedl se nám přípravný turnaj ve Švýcarsku, kde jsme hráli proti skvělým týmům. Dojem trochu kazí posledním domácí zápas s Kladnem, ale ve čtvrtek hrajeme u nich a chceme si spravit chuť.

Jak vnímáte návraty brankáře Kváči, obránce Šimka a útočníka Musila pod Ještěd?

Jsem rád, že se kluci vrací v uvozovkách domů, protože tady dostali šanci proniknout do velkého hokeje. Já to měl stejně. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych se vracel někam jinam než do Liberce. Pro liberecký hokej a fanoušky je to jedině dobře.

Bohaté kluby jako Pardubice nebo Sparta mohutně zbrojí. Čím chcete jejich sílu dorovnat?

Tak, jak jsme to dokázali už vloni, když jsme v Pardubicích i na Spartě v základní části dokázali vyhrát. Budeme do toho chtít dát víc bojovnosti, rvát se jeden za druhého a hrát víc týmově než ostatní. Favoriti sezony jsou jiní, my to nejsme, ale určitě nechceme hrát nějaké druhé housle.

V minulých sezonách vám pokaždé o pár bodů unikla elitní čtyřka, jak to chcete zlomit?

Náš problém byl, že jsme sice dokázali porážet favority, ale poztráceli hromadu bodů s týmy ze spodní části tabulky. Na to si musíme dát pozor.

A pokud jde o vás osobně, cítíte, že po loňské bodově bohaté sezoně musíte něco obhajovat?

Vždy se říká, že ve druhé sezoně po nějakém úspěchu by se to mělo potvrdit, a většinou se to nepodaří. Budu se snažit hrát pořád úplně stejně.

Sledujete fotbalový Liberec a změny, které přinesl jeho nový majitel Ondřej Kania?

Zajímám se o to, byl jsem na všech domácích zápasech kromě jednoho. Líbí se mi, jakým to jde směrem, že už Slovan konečně nemá každého půl roku osm nebo devět půjčených hráčů, ale že už má svoje hráče.

Neberete fotbal jako konkurenci v boji o fanoušky?

Myslím, že na nás v minulých letech chodilo o hodně lidí víc než na fotbal. Teď se návštěvnost trochu zvedá i na fotbale, což mě těší. Ale že bychom nějak bojovali o fanoušky, to asi ne. Spíš jsem rád, že po městě vidíme kromě hokeje taky nějaké reklamy na fotbal, to dřív vůbec nebylo. Myslím, že v Liberci je dost lidí na to, aby zvládali chodit na hokej i fotbal.