Třinec se musí obejít bez hvězdy, Zadinu vyřadí zranění nejméně na měsíc

Měl být jednou z hlavních opor ambiciózních Ocelářů, tedy minimálně do doby, než si jej Detroit povolá zpět do zámoří. Jenže po slibné přípravě musí Filip Zadina skousnout, že nějaký ten týden se na ledě neobjeví. Hned na startu extraligové sezony jej vyřadilo zranění v horní části těla, které si způsobil při tréninku.

„Štve mě to,“ říká Zadina v rozhovoru, který si můžete celý přečíst v pondělní MF DNES. Syn trenéra Marka Zadiny, jenž působí právě v Třinci, zároveň dodává, že v Detroitu jsou ohledně jeho zdravotního stavu klidní.



„Říkali mi, že do odletu do Ameriky pořád zbývá dost času. Hlavně mi popřáli, ať se dám do pořádku a začnu trénovat. Doktoři říkali, že léčba bude trvat čtyři až šest týdnů. Jenom doufám, že rekonvalescence bude kratší a stihnu si extraligu zahrát,“ přeje si Zadina.



Odmítá, že by se zranění přihodilo hloupě, předejít mu prý nešlo. „To bych nemohl trénovat vůbec. Je to smůla. I proto, že jsme si s klukama sedli, v lajně se nám dařilo. Teď se na to budu koukat v Třinci koukat jen z tribuny,“ mrzí Zadinu.

Třinec i bez Zadiny zvládl první zápas sezony, v neděli zvítězil na ledě Karlových Varů 5:2.